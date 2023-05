La Unión Europea da luz verde a la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft

Es oficial. La Unión Europea acaba de anunciar que da luz verde a la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft. Según desliza la Comisión Europea, lLa investigación en profundidad del mercado realizada por la Comisión indicó que Microsoft no podría perjudicar a las consolas rivales ni a los servicios de suscripción multijuego rivales".

No obstante, y siguiendo la estela de la CMA británica, la Comisión afirma que "Microsoft podría perjudicar a la competencia en la distribución de juegos a través de servicios de streaming de juegos en la nube y que su posición en el mercado de sistemas operativos para PC se vería reforzada". Sin embargo, los compromisos anunciados por Microsoft han conseguido convencer al organismo, que ahora ya ha dado un veredicto a favor de los de Redmond.

Sin embargo, el compromiso por parte de Xbox de llevar sus juegos a otros servicios de streaming en la nube parece haber convencido al organismo, que finalmente ha dado luz verde. Según Brad Smith, presiente de Microsoft, "La Comisión Europea ha exigido a Microsoft que licencie automáticamente los juegos populares de Activision Blizzard a los servicios de juegos en la nube de la competencia. Esto se aplicará a nivel mundial y permitirá a millones de consumidores en todo el mundo jugar estos juegos en cualquier dispositivo que elijan".

