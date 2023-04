ASUS ROG Ally, primeras impresiones: una bestia gaming de bolsillo con Windows 11 y mucho que decir

Cuesta imaginarse un futuro escenario dentro del mercado del hardware dedicado a los videojuegos. Hay quienes apuntan que las consolas físicas desaparecerán, que la realidad virtual tendrá mucha más presencia, que todo estará en la nube, metaversos… Sea como sea, el presente parece que está protagonizado por compañías que desarrollan PC’s portátiles que nos permiten disfrutar de nuestros videojuegos favoritos, en cualquier parte y en cualquier lugar.

Esa es la premisa que trae consigo la nueva ASUS ROG Ally, el nuevo dispositivo gaming de esta compañía, que tiene una intención bastante marcada: la de competir en un mercado portátil creciente, capitaneado por la Steam Deck. He tenido la suerte de probar este nuevo dispositivo, y en las próximas líneas te voy a contar cómo ha trabajado ASUS para intentar convencernos de entrar en este presente, cada vez más portátil.

La compañía siempre ha demostrado su buen hacer a la hora de desarrollar productos dedicados al mercado gaming. Su línea de dispositivos ROG, es buena prueba de ello, con un apartado de diseño bastante bien rematado, y con un hardware a la altura de los usuarios más exigentes. Por tanto las expectativas, antes de probar este dispositivo, estaban por las nubes. Y bastante altas con este primer dispositivo portátil.

Diseño: alma de PC en una consola portátil

La ASUS ROG Ally tiene el alma de un PC encerrado en un cuerpo portátil, y como me podía esperar, su construcción está muy bien cuidada. Su cuerpo está fabricado en plástico, pero está cuidado de tal forma que la primera sensación en mano es muy buena, desprendiendo una sensación premium en todo momento. La primera sorpresa llega a los pocos segundos, cuando descubro que para el tamaño que tiene, es un dispositivo ligero, gracias a sus 608 gramos de peso. Esto, marca una diferencia de 61 gramos menos frente a la Steam Deck.

El diseño favorece la ergonomía del producto y, en mi caso, las manos se me han adaptado bastante bien a las empuñaduras, quedando en una posición cómoda y teniendo acceso a todos los botones sin mucho problema.

Hablando de botones, el frontal de ASUS ROG Ally me ha parecido bastante limpio. Quitando los ojos de la parte central, destinada para el panel de 7 pulgadas, el sector izquierdo integra un joystick y una cruceta junto a dos botones de función del sistema situados al lado de la pantalla. La parte derecha queda reservada para los cuatro clásicos botones de acción, identificados por las letras Y, B, A y X, junto a otro joystick y otros dos botones de función. La ROG Ally se diferencia de la Steam Deck en este sector, ya que la plataforma de ASUS no ha incluido esas dos superficies táctiles que si podemos aprovechar en la consola de Steam.

No podían faltar, en la parte superior del dispositivo, dos botones y dos gatillos alojados en cada uno de los extremos izquierdo y derecho. Por último, el conjunto de botones de ROG Ally se completa con dos botones macro ubicados en la parte trasera del dispositivo, sobre los que descansan nuestros dedos anulares cuando estamos sujetando la consola.

Pantalla: larga vida a los 120 Hz

Todo este sistema no tendría ningún sentido sin una pantalla sobre la que apoyarse. ASUS ROG Ally cobra vida gracias a un panel táctil de 7 pulgadas, con una resolución Full HD de 1920x1080 con una tasa de refresco de 120Hz. Al igual que hizo Steam, ASUS no se ha atrevido a integrar tecnología OLED en este panel, lo cual no me ha terminado de convencer personalmente, pero es cierto que, sobre el papel, los datos que arroja son mejores que los que nos da la consola de Valve.

Full HD, 120 Hz y 500 nits. El panel de la ASUS ROG Ally abre muchas posibilidades

Independientemente de mis preferencias y después de probar esta ASUS ROG Ally, debo destacar que las sensaciones sobre la pantalla han sido buenas. La nitidez, el contraste y la colorimetría parecen bien ajustadas de fábrica. Tiene una entrega de brillo suficiente para interiores con un valor de 500 nits de capacidad. Mi duda está en si será capaz de comportarse en exteriores con mucha más intensidad de luz. La fluidez también se agradece, sobre todo cuando navegamos por los menús o cuando tenemos juegos con altas entregas de movimiento.

Sea como sea, es pronto para sacar conclusiones sobre la pantalla de ROG Ally, pero para no ser un panel AMOLED, todo parece funcionar correctamente, con una calidad decente.

Software: Windows 11 da vida a esta bestia

El nuevo juguetito de ASUS llega con Windows 11 preinstalado como sistema operativo. Para navegar a través de él, tenemos la opción de utilizar los botones físicos de la consola, o bien, podemos aprovechar la capacidad táctil de la pantalla del dispositivo. Pero para que la experiencia de usuario sea más cómoda, la compañía ha pensado en todo, y ha adaptado Armoury Crate, su software propio dedicado al gaming, una versión adaptada para la ROG Ally, llamado Armoury Crate SE.

Esta aplicación me ha parecido bastante cómoda, ya que su interfaz es muy limpia y deja bastante a mano muchas opciones relacionadas con los videojuegos. De hecho, este software aglutina en la misma pantalla todos los juegos que tengamos instalados o descargados, independientemente del servicio que los ejecute. Teniendo esto en cuenta ASUS Ally es compatible con Steam, Epic Games, Xbox Game Pass, EA Play y Ubisoft Connect entre otros.

En el tiempo que lo he probado, debo destacar que, tanto el sistema operativo así como la aplicación de Armoury Crate SE se ha comportado perfectamente, sin desarrollar tirones y sin presencia de lag. Y hablando de comodidad, me ha encantado que la consola cuente con algunos botones físicos que abran accesos directos en la interfaz, que nos permitan acceder a un menú para controlar diversos ajustes rápidos. Ajustes como el modo de control del dispositivo, un limitador de FPS, el hecho de poder seleccionar la resolución, o la posibilidad de elegir la frecuencia de actualización de la pantalla, entre otros.

Para terminar de hablar del sistema de esta ASUS ROG Ally, me gustaría comentar que el dispositivo cuenta con una generosa capacidad de personalización en todos los niveles. Empezando por el sistema operativo, el cual se puede desinstalar para instalar otro sistema que se adapte más a nuestro gusto, pasando por el propio hardware en sí. El usuario tendrá acceso a un amplio abanico de ajustes con el fin de configurar todos los botones de la consola, sus funciones, y hasta el apartado de vibración de la misma.

Rendimiento: corazón de AMD para moverlo todo

El sistema nervioso central de ASUS ROG Ally desempeña una potencia suficiente gracias al nuevo procesador de AMD Ryzen Z1 de 6 núcleos y 12 hilos basado en arquitectura Zen 4. Este chip viene acompañado por 16GB de memoria RAM, junto con 500GB de almacenamiento interno.

Con esta primera toma de contacto es pronto para vaticinar si es un equipo más, o menos potente que Steam Deck, pero sí puedo anticipar que es un equipo capaz de mover, desde los juegos más exigentes que tenemos en la actualidad, como por ejemplo 'Atomic Heart', 'God of War' o 'Hogwarts Legacy', hasta los títulos de corte más independiente, o que requieran una menor carga gráfica.

Eso sí, que ROG Ally sea capaz de mover la mayoría de juegos Triple A, no quiere decir que mi primera experiencia con ella haya sido perfecta. Hay que tener en cuenta que las unidades de ROG Ally que he probado eran unidades de prueba y no representan el producto final. Pero el arranque de los juegos triple A es perezoso hasta que el equipo carga el juego por completo. Al menos me ha pasado con 'God of War' y 'Hogwarts Legacy'. En ambos títulos he encontrado tirones bastante llamativos durante los primeros segundos de juego, algo que, como digo, se puede achacar al proceso de carga inicial de gráficos y texturas. Pero después de esto, el comportamiento ha sido generalmente estable a nivel fluidez y rendimiento.

A nivel de refrigeración, no he notado un calentamiento excesivo del equipo ni mucho ruido generado por el sistema de refrigeración de la consola, que por cierto, está formado por dos ventiladores.

Cuando tengamos acceso a la unidad final para su análisis profundizaremos más sobre la potencia y rendimiento de esta nueva máquina de ASUS, y veremos a ver cómo se comporta cuando hagamos más pruebas. Pero de momento, las sensaciones, a pesar de los tirones, han sido bastante buenas.

Batería: carga rápida y grandes promesas

Sobre el apartado de batería no puedo adelantaros mucho. Si os sirve para haceros una idea, la unidad que estuve probando estaba cargada al 96%. Estuve navegando por su interfaz, abriendo y cerrando juegos, y también jugué a 'God of War' y a 'Hogwarts Legacy' durante 10 minutos cada uno. Una hora aproximada después la batería bajó hasta el 56%.

Según los portavoces de ASUS, ellos han hecho muchas más pruebas con estas máquinas, y jugando a juegos triple A, con el brillo y resolución al máximo la batería se agota en una hora y media aproximadamente. Por tanto, podemos prever que jugando a juegos menos exigentes, ROGAlly podrá aguantar mucho más.

Lo que me ha gustado del apartado de batería, es que ROG Ally tiene soporte para carga rápida, y según nos comentaron desde ASUS, el dispositivo se carga del 0 al 80% en unos 43 minutos. Son datos bastante prometedores, pero hasta que no la probemos en profundidad tampoco podemos sacar muchas conclusiones.

La primera gran consola portátil de ASUS ROG arranca con fuerza

Las primeras sensaciones con esta ASUS ROG Ally han sido bastante satisfactorias. La compañía Taiwanesa ha seguido con su sendero de traer al mercado un dispositivo que se siente premium en todo momento, por fuera, y también por dentro. La asignatura pendiente de este tipo de dispositivos apunta al apartado de batería, ya que después de mis primeros momentos con esta ROG Ally, se me ha antojado algo justo, si nuestra principal intención es jugar a triple A con ella.

Igualmente, el diseño, la construcción, el software, y la posibilidad de utilizar carga rápida, de esta ASUS ROG Ally han sido elementos que me han gustado, y que creo que pueden ser unos reclamos suficientes y atractivos para intentar convencer a todo ese público que quiere llevar su experiencia de juego más allá del formato sobremesa.

En general, parece que ASUS ha hecho un buen trabajo para tratarse de su primer PC portátil. Veamos si su precio es lo suficientemente competitivo, como para arrebatar la corona a Steam Deck. Ganas no le faltan.