Microsoft recibe un nuevo espaldarazo para la compra de Activision: China da su visto bueno a la operación

Nuevo capítulo en el largo y complejo culebrón jurídico de la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft. Uno favorable a la transacción. Los reguladores chinos han decidido dar su visto al movimiento con el que la multinacional de Redmond quiere hacerse con la popular compañía de videojuegos, detrás de franquicias tan célebres como 'Call of Duty' o 'World of Warcraft'.

El anuncio es importante por lo que supone. Y por cuando llega.

¿Cuál es la novedad? Que Microsoft ha recibido un nuevo espaldarazo para cerrar la compra de Activision Blizzard, una ambiciosa operación valorada en 68.700 millones de dólares. La Administración Estatal de China ha decidido darle su visto bueno. La noticia —avanzada por SeekingAlpha— la ha confirmado la propia Microsoft, que recuerda que sus planes acumulan ya el plácet de varias decenas de países y mercados tan cruciales como el de la Unión Europea.

¿Y qué dice Microsoft? Que con el OK del gigante asiático, sus planes de compra han recibido ya la aprobación de casi cuatro decenas de naciones. Así se lo ha trasladado a IGN uno de los portavoces de la multinacional, quien destaca "la autorización incondicional" de China. "Se suma a las decisiones de autorización de jurisdicciones como al UE y Japón, con lo que el total asciende a 37 países que representan a más de 2.000 millones de personas", destacan desde Redmond.

¿Importa el contexto? Sí. Y mucho. La decisión de China llega precedida por otras dos igual de relevantes, aunque con orientaciones no siempre coincidentes. La primera llegó a finales de abril, cuando la CMA, el organismo regulador de la competencia en Reino Unido, decidió bloquear la operación ante el temor de que pueda perjudicar al mercado de juegos en la nube. Aquello supuso un jarro de agua fría, tanto por la resolución en sí como por su letra pequeña, que complica por ejemplo las operaciones de inversión de Microsoft en el estudio de videojuegos.

Una de cal y otra de arena. Semanas después del pronunciamiento de la CMA llegaba otro, en sentido contrario, de Bruselas. Hace solo unos días la Comisión Europea daba su luz verde a la compra tras una "investigación en profundidad del mercado" que demuestra que "Microsoft no podría perjudicar a las consolas ni a los servicios de suscripción multijuego rivales". Como recuerdan desde Redmond, la UE no es la primera en apuntar en esa dirección: antes, a finales de marzo, ya lo había hecho la JFTC, la Comisión de Comercio Justo de Japón, al no constatar tampoco indicios de que la compra vaya a perjudicar la competencia.

¿Y ahora qué? Microsoft ya ha avanzado que seguirá batallando por la operación, apelando el dictamen de la CMA. En el horizonte tiene sin embargo otra cita tan o incluso más relevante: el pronunciamiento de la FTC, la Federal Trade Comission, el regulador de EEUU, del que se espera tener noticias ya en agosto.

A finales de 2022 sus responsables presentaron una demanda contra Microsoft para paralizar la transacción ante el temor de que afecte a los consumidores. Como recogía The New York Times entonces, el movimiento de la FTC supone la acción más contundente adoptada a lo largo de las últimas décadas por los reguladores federales para controlar el poder de los gigantes del sector tecnológico.

¿Qué supone la decisión de China? Un espaldarazo para los planes de Microsoft y Activision, aunque ni mucho menos despeja las dudas sobre el futuro de la operación. El mercado chino es también particular. Tanto por su contundente volumen y potencial como por sus peculiaridades. En su apuesta por la expansión en el país, Microsoft se alió en 2021 con un estudio de Tencent. Activison Blizzard también logró un acuerdo con NetEase para la comercialización en el gigante asiático, pacto que sin embargo no han renovado para 2023.

En Xataka: El regulador de Reino Unido no solo ha prohibido la compra de Activision: también veta a Microsoft a invertir en la empresa