En su obsesión por el realismo, el nuevo 'Call of Duty' reprodujo lugares de verdad. No todos están contentos

Lo de que cualquier publicidad es buena no parece encajar con el Conservatorium Hotel, un lujoso alojamiento del centro de Ámsterdam, situado a tiro de piedra del Rijksmuseum. Al menos eso es lo que da a entender su cabreo con Activison Blizzard. Cuando los responsables del Coservatorium se han enterado de que su edificio sirve de escenario en ‘Call of Duty: Modern Warfare II’ han mostrado su malestar con una decisión que no les gusta y para la que, aseguran, nadie contó con ellos.

“Hemos tomado nota de que el Conservatorium Hotel es indudablemente escenario del nuevo Call of Duty —explica el director del hotel, Roy Tomassen, al diario de Volkskrant—. En general, no estamos a favor de los juegos que parecen fomentar el uso de la violencia. No refleja en absoluto nuestros valores fundamentales y, por lo tanto, lamentamos nuestra aparente e indeseada participación”.

Su malestar no se queda ahí. Los responsables del Conservatorium Hotel aseguran que nadie les preguntó antes de colar el edificio en el videojuego e incluso están valorando cómo responder ahora a ese “cameo” involuntario en el shooter de Activision Blizard. Eso sí, sin aportar detalles.

Lo que ha ocurrido en Ámsterdam —abunda de Volkskrant— se explica en parte por el contexto de los últimos años, marcado por la pandemia y las complicaciones para desplazarse y trabajar. Debido a las dificultades derivadas del COVID-19, desarrollado por Infinity Ward, gran parte del juego habría tenido que realizarse de forma remota, basándose en vídeos e imágenes. "Normalmente miramos las ubicaciones antes de incluirlas en el juego", reconoce Jeff Negus, director de fotografía.

El Conservatorium no es de hecho la única ubicación de Ámsterdam claramente reconocible en el juego, en el que se reproducen también calles, canales, otros edificios y abundantes referencias a la metrópoli europea. Eso sí, cambiando nombres con frecuencia. En el caso del Conservatorium Hotel, de hecho, en vez de utilizar el nombre real del alojamiento los creadores del juego han optado por “Breenbergh”, lo que no evita que pueda identificarse con claridad meridiana.

Activision could also be in trouble for “Breenbergh Hotel” due to it being based off a hotel in Amsterdam.



+ Valderas Museum was also removed from the game since the beta, which is also based of a real location (no official report as to why though)



(via @pcgamer) https://t.co/2i0jo6fqUM pic.twitter.com/QbCZeS1Dpk