Un juez estadounidense bloquea temporalmente la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft

Después de que la Unión Europea diese su visto bueno, a Microsoft le quedan dos escollos para completar la compra de Activision Blizzard King: la CMA británica (que no parece dispuesta a ceder y podría acarrear consecuencias) y la FTC estadounidense. Esta última denunció a Microsoft hace algunos meses para frenar la compra debido a preocupaciones sobre la competencia y ahora un juez estadounidense, Edward Davila, ha aprobado la solicitud de la FTC y bloqueado temporalmente la adquisición.

Las preocupaciones de la FTC. A finales del año pasado, la FTC dijo que la fusión “permitiría a Microsoft eliminar a los competidores de sus consolas de juegos Xbox y su negocio de contenidos de suscripción y juegos en la nube, que crece rápidamente”. Las preocupaciones acerca de la competencia han sido protagonistas en todos los casos y, en el caso de la FTC, se mencionaba expresamente el hecho de que ‘Redfall’ y ‘Starfield’ fuesen exclusivos. Ante esta situación, la FTC denunció a Microsoft con el objetivo de bloquear el acuerdo.

Un paso más allá. El cierre de la operación estaba programado para el 18 de julio como fecha límite. Sin embargo, la FTC dio un paso más allá hace unos días, solicitando una medida cautelar para impedir que la fusión se lleve a cabo. Según Microsoft, esta orden judicial podría “acelerar el proceso legal”, un proceso que, de no ser por el bloqueo temporal que hoy nos ocupa, podría haberse cerrado este mismo viernes, señalan desde Reuters.

Vista para junio. Edward Davila, juez del distrito, ha programado para los días 22 y 23 de junio una audiencia probatoria sobre la petición de una medida cautelar por parte de la FTC. Posteriormente, el 2 de agosto, se presentará ante el juez de la FTC, que será el que tome una decisión. Dicha decisión se puede apelar ante la Comisión para que se someta a votación. De votarse en contra de la fusión, Microsoft podría recurrir a un tribunal federal para impugnar el resultado. Microsoft y Activision tienen hasta el 16 de junio para presentar sus argumentos contra el requerimiento judicial y la FTC tendrá hasta el 20 de junio para responder.

La FTC y la CMA, contra Microsoft. La FTC no parece estar dispuesta a ponérselo fácil a Microsoft. La Comisión está preocupada por el hecho de que, de comprar Activision, Microsoft podría dejar de lado a PlayStation y Nintendo. Desde Microsoft, por su parte, han garantizado que están dispuestos a seguir sacando juegos como ‘Call of Duty’ en plataformas rivales, incluso Nintendo, que lleva años sin recibir un ‘Call of Duty’. La CMA británica inclinaba sus preocupaciones más a la nube, algo que Microsoft ha intentado solventar (sin éxito, por ahora) lanzando juegos en GeForce Now, el servicio de cloud gaming de NVIDIA. Esta misma preocupación la tuvo la Unión Europea, que finalmente acabó dando su luz verde hace algunas semanas.

