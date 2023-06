"A la gente le encanta tener un dispositivo en su salón": el director de Xbox Studios nos cuenta por qué Xbox es fiel a sus raíces

"La industria del videojuego está evolucionando" Es una de las primeras impresiones que nos transmite Matt Booty, director de Xbox Studios, en una charla que hemos compartido con él en Los Angeles. En ella hemos tratado temas muy distintos, pero en su aproximación a todos ellos (de la compra de Activision a las posibilidades de Game Pass), hemos detectado una nota común: Microsoft pisa terreno firme y seguro, y quiere seguir haciéndolo. Esa es la clave de su estrategia.

Booty cree que "los lugares donde la gente juega siguen ampliándose. El número de personas que juegan sigue creciendo. Creo que las principales plataformas siguen queriendo expandirse a más países. Estamos viendo nuevas formas de ofrecer contenidos, cosas como la nube. Mi jefe ahora mismo está jugando en un PC portátil, y eso es muy emocionante". Es decir, Xbox piensa que las posibilidades de jugar en nuevos lugares están creciendo sin parar. ¿Quiere decir que podemos esperar por parte de Microsoft un abandono de las consolas tradicionales? Pues no del todo.

Booty afirma que "aunque los juegos para PC sigan siendo populares y estén creciendo, aunque los juegos para móviles sigan siendo populares, sabemos que a la gente le encanta tener un dispositivo en su salón, conectado a su gran televisor, con el que poder jugar, igual que le gusta ver películas. Así que prevemos que siempre habrá un lugar para las consolas". Es la razón de peso que esgrime Booty para justificar que, de momento, Xbox no se va a pasar al "todo digital".

"Estamos muy comprometidos con las consolas y creo que las seguiremos viendo en el futuro", afirma, pero eso no quiere quiere decir que vayan a optar por volcarse en la exclusividad por una sola marca, más bien al contrario. "Nuestros equipos, cuando desarrollan juegos, lo hacen para más plataformas que nunca. Hoy en día, cuando un equipo lanza un juego, tiene que lanzarlo para Series X y Series S. Tenemos que dar soporte a Steam, damos soporte a las tiendas de Windows.".

Todo eso complica los desarrollos enormemente, ya que estamos en "un mundo diferente al que podría haber sido para un equipo que se limitara a crear un juego para un único hardware, ya que queremos abarcar todas estas plataformas". Pero ahí es donde afirma Microsoft que encuentra su identidad: "proviene realmente de nuestro sistema de estudios, en el que damos poder a los estudios para que asuman riesgos creativos, para que hagan diferentes tipos de juegos y para que hagan los juegos que quieran hacer (...) No queremos que todos hagan el mismo tipo de juego".

Sí a los multiplataforma, no a la VR

Esta política se refuerza con la decisión consciente de Microsoft de no dar más importancia de la que creen que es necesaria a las exclusivas, y apostar por los multiplataforma. Afirma Booty que "la forma en que pensamos los first party es que es una línea bastante clara. Si hay un juego que ya tiene una gran comunidad multiplataforma, nunca vamos a hacer nada para quitársela". Y añade: "Queremos apoyar a las comunidades, no cerrarlas". Lo que no quita para que se apoye el desarrollo de juegos exclusivos como 'Starfield', pero los intereses van por otro lado.

Dentro de esta filosofía de alcanzar al mayor número posible de jugadores se encuentra también el rechazo, al menos momentáneo, a los dispositivos de VR: "Tenemos 10 juegos que han tenido más de 10 millones de jugadores cada uno hasta la fecha, y que en casos como 'Grounded' superamos los 15 millones de jugadores. La RV es genial pero no hay público, no hay mercado. No tiene sentido que dediquemos energía y recursos a eso".

Eso no quiere decir que Microsoft renuncie por completo a ese mundo o niegue su atractivo: "El equipo de 'Minecraft' trabajó duro para que funcionara con HoloLens. 'Flight Sim' es un producto nuestro que funciona con los principales cascos de realidad virtual y que actualizamos continuamente. Seguiremos haciendo cosas así, pero no creo que sea un objetivo principal para nosotros hasta que consiga un público mayor. No se trata de construir grandes juegos, se trata de asegurarse de que cualquier juego que construimos tiene un público potencialmente grande".

Tras la presentación del Xbox Games Showcase y el Starfield Direct, Booty se unió a otros directivos de Microsoft y Xbox (Phil Spencer, Sarah Bond y el director de Bethesda, Todd Howard) en el evento What’s Next for Gaming. En él corroboraron que muchas de sus estrategias están dando buen resultado: Game Pass en PC ha visto un aumento del 46% interanual de jugadores, Game Pass funcionará en dispositivos que transmitan GeForce NOW, y hay 5000 juegos en desarrollo en Xbox.

Todo ello, sumado al reciente anuncio de una nueva consola Series S en negro y con un 1TB de almacenamiento, dejan clara la política de Xbox y Microsoft: no embarcarse en proyectos que no rindan con seguridad. La intención de comprar una de las marcas más comerciales de la industria es solo una parte: renuncia a experimentos como la realidad virtual, la apuesta por el formato físico que aún tira, juegos multiplataforma para llegar a más jugadores... a Xbox se le puede acusar de falta de riesgo, pero no, desde luego, de no saber dónde pisa.

