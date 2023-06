Estamos en 2023 y 'Starfield' se moverá a 30 FPS por “cuestiones creativas”. En consolas, claro

‘Starfield’ es un juego que llevamos muchísimo tiempo esperando y una de las grandes bazas de Xbox tras el fiasco de ‘Redfall’. Este fin de semana, la compañía ha dejado ver más gameplay y mecánicas y el juego, ambicioso a todas luces, apunta maneras. Visto el despliegue técnico de ayer, quedaba en el aire a que tasa de fotogramas se moverá el juego, y tanto Phil Spencer como Todd Howard han confirmado que ‘Starfield’ se moverá a 30 cuadros por segundo en consolas, algo que, según Spencer, es una “decisión creativa”.

Modos de juego. Desde el lanzamiento de las consolas de nueva generación hemos tenido modos rendimiento y modos fidelidad en los juegos. En el modo fidelidad, el juego se mueve a 30 FPS pero con mejores texturas y calidad gráfica. En el modo rendimiento, el juego pierde detalle, pero gana en cadencia de imágenes por segundo, alcanzado esos ansiados 60 FPS. Esto, que parecía algo para los primeros compases de la generación y el desarrollo de los juegos intergeneracionales, sigue haciendo acto de presencia en los juegos actuales, tres años después.

30 vs 60 FPS. El debate acerca de cuántos FPS son suficientes o necesarios siempre ha estado encima de la mesa. Por norma general, en los juegos competitivos, shooters o de conducción, los 60 FPS son considerados un mínimo y lo es por un motivo: la fluidez. Hay un abismo entre jugar a un shooter a 30 FPS y hacerlo a 60, no hablemos ya a 144 FPS o más. La fluidez, el tiempo de reacción y la precisión aumentan conforme aumentan los cuadros por segundo. ¿Y con los juegos de un jugador, más enfocados a la narrativa y la exploración? Al fin y al cabo, estamos acostumbrados a ver películas a 24 FPS, por lo que en un juego que apuesta por lo visual podrían tener sentido los 30 FPS. O no. Ahí está el tema con ‘Starfield’.

El caso ‘Starfield’. Todd Howard, Productor Ejecutivo de Bethesda, ha confirmado que Starfield se moverá a 30 FPS tanto en Xbox Series X como en S. En la primera lo hará en 4K y en la segunda, a 1.440p. De acuerdo al ejecutivo, "creo que no te sorprenderá lo que buscamos con nuestros juegos anteriores. Siempre estos mundos enormes, abiertos, totalmente dinámicos, hiperdetallados donde puede pasar cualquier cosa. Y eso es lo que queremos hacer. Es 4K en la X. Es 1440p en la S. Lo bloqueamos a 30, porque queremos esa fidelidad, queremos todo eso. No queremos sacrificar nada de eso".

Phil Spencer, por su parte, ha dicho en una entrevista en Giant Bomb que “es una decisión creativa. Obviamente tenemos juegos que funcionan en 4K a 60 FPS en la plataforma. No es un problema de la plataforma, es una decisión creativa”. Howard, además, ha añadido que en consolas funciona a menudo por encima de los 60 FPS, “pero en las consolas, lo bloqueamos porque preferimos la consistencia”.

Decisiones creativas (en consolas). El problema no radica en que el juego esté limitado a 30 FPS. El problema está en que, según Howard, el juego puede moverse a 60 FPS en algunas ocasiones y que está limitado a propósito, sin aparente opción para que el usuario pueda decidir cómo lo juega. Sí, es cierto que ‘Starfield’ apuesta por lo visual y que es un juego enorme, pero quizá haya usuarios dispuestos a sacrificar fidelidad gráfica a cambio de una mayor fluidez. Quizá no sería mala idea dar esa opción a los jugadores de consola y dejar que sean ellos los que decidan cómo jugar a ‘Starfield’. Por otro lado, cabe esperar que en PC el juego no esté limitado. Al fin y al cabo, una gráfica de nueva generación no debería tener problema a la hora de generar fotogramas y menos si el juego se apoya en tecnologías como DLSS o FSR.

Un juego enorme. Tal y como explicaron desde Xbox, Starfield será un juego que nos permitirá visitar más de 1.000 planetas repartidos en más de 100 sistemas solares. Es un juego enorme, no hay duda, y es la gran apuesta de Xbox. Ahora solo nos falta esperar al 6 de septiembre para poder catarlo y ver qué tal sale y, por supuesto, cómo se mueve y siente el mismo juego en las consolas y en PC.

Imagen | Xbox (editada por Xataka)

