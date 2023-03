Sony contraataca: desbloqueará la compra de Activision Blizzard si Microsoft se deshace de 'Call of Duty'

La tensión entre Microsoft y Sony continúa incrementándose. Para la propietaria de la marca Xbox reforzarse con los juegos y el personal de Activision Blizzard sería, si finalmente se lleva a efecto, un paso hacia delante muy importante que le permitiría atraer la atención de los incondicionales de las franquicias 'Call of Duty', 'World of Warcraft' o 'Diablo', entre otras. Pero Sony lo ve con otros ojos, como cabe esperar.

Y es que para la propietaria de la marca PlayStation esta compra representa una amenaza. Activision Blizzard tiene varias franquicias muy exitosas, pero la que más preocupa a Sony es 'Call of Duty' porque teme que si cae bajo el control de Microsoft se desencadene un éxodo de jugadores que abandonen la plataforma PlayStation y corran despavoridos hacia Xbox.

El problema es que para Microsoft, como es lógico, esta franquicia bélica es muy valiosa. Sin ella difícilmente aceptaría desembolsar los 68.700 millones de dólares que deberá pagar por Activision Blizzard si finalmente los reguladores aprueban la compra. Dadas las circunstancias este conflicto parece haber llegado a un punto muerto, por lo que CMA, el regulador de Reino Unido, y la Comisión Europea están analizando toda la documentación que les han entregado Sony y Microsoft para tomar una decisión definitiva a finales del próximo mes de abril.

Sony desbloqueará la compra si Microsoft hace un sacrificio que difícilmente aceptará

La envergadura de esta operación ha provocado que Satya Nadella, el director general de Microsoft, y Phil Spencer, que es el director general de Microsoft Gaming y Xbox, se involucren de lleno en ella con el propósito de sacarla adelante. Durante la negociación han prometido a Sony que sus consolas tendrán un trato idéntico al que recibirán la marca Xbox y la plataforma PC, y para afianzarlo los líderes de Microsoft están dispuestos a firmarlo en un contrato de diez años de duración.

Sony ha insinuado que teme que Microsoft bloquee una parte del contenido de los juegos de Activision Blizzard

Pero Sony desconfía. Tanto, de hecho, que ha insinuado durante sus alegaciones ante el regulador británico que teme que Microsoft acabe bloqueando una parte del contenido de los juegos de Activision Blizzard después de la adquisición. Jim Ryan, que es el máximo responsable de la marca PlayStation, y los suyos llevan casi un año defendiendo ante las autoridades reguladoras que si la compra se lleva a buen término la competencia en el mercado de los videojuegos se verá dañada de forma irreparable.

Además, Sony argumenta que su modelo de negocio se irá a pique. Según la compañía japonesa la llegada de 'Call of Duty', 'Diablo' y otras franquicias de Activision Blizzard a Xbox Game Pass herirá de muerte su negocio. Esta empresa no tiene autoridad para impedir la compra, pero sus alegaciones ante la Comisión Federal de Comercio (FTC) de Estados Unidos, la Comisión Europea, CMA y otras autoridades reguladoras son tenidas muy en cuenta y la obstaculizan.

Aún hay más. En sus alegaciones ante el regulador británico Sony se ha mostrado muy preocupada por la posibilidad de que Microsoft incremente el precio de las entregas de 'Call of Duty' en las consolas PlayStation. También teme que la calidad de las versiones dirigidas a su hardware se vea comprometida a propósito, e, incluso, que su experiencia multijugador no esté a la altura. Estos temores se amparan en la posibilidad de que esta propiedad intelectual finalmente llegue a PlayStation, algo que Sony no da ni mucho menos por hecho en sus alegaciones.

Como hemos visto, Microsoft niega rotundamente que vaya a impedir que 'Call of Duty' y otras franquicias relevantes lleguen a las consolas PlayStation, pero Sony no se fía. Y por esta razón ha puesto sobre la mesa una condición: si Microsoft se desprende de esta saga de videojuegos bélicos dejará de oponerse a la compra de Activision Blizzard. Pero esto no pasará, sobre todo después del compromiso de diez años que ha adquirido recientemente con Nintendo y NVIDIA.

Más información: CMA