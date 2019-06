Nestlé apuesta en grande por la carne que no es carne: Awesome Burger, la nueva hamburguesa vegetal que, afirman, es hasta más saludable que la carne

La guerra dentro de la carne cultivada en laboratorio recién acaba de empezar y ya tiene a su más importante contendiente: Nestlé. La compañía de alimentos más grande del mundo está lanzando su propia hamburguesa vegetal, la Awesome Burger, con la que buscan no sólo ganar dentro de este campo relativamente nuevo, sino también ser un detonante para su adopción y comercialización en todo el mundo.

De acuerdo a un informe de Barclay's, el negocio a base de plantas y células tendrá un valor de 140.000 millones de dólares en 2029, y representará el 10% del mercado mundial de carne. Por esta razón, la entrada de Nestlé en este negocio es uno de los movimientos más importantes dentro del sector.

No sólo basta que la carne, que no es carne, parezca carne, también será más nutritiva

A día de hoy tenemos dos grandes participantes en el negocio de la carne de mentira: Beyond Meat e Impossible Foods. La primera, nacida en 2016, inició colándose en las tiendas Whole Foods con una buena recepción; mientras que la segunda, que apareció el mismo año, comenzó su éxito al estar presente en una gran cantidad de restaurantes en Estados Unidos.

En el caso de Beyond Meat, se han centrado en poner sus productos a la disposición del público en general en tiendas y supermercados. Por su parte, Impossible Foods, que cuenta con fuertes inversiones de Bill Gates y Leonardo DiCaprio, ha conseguido que su Impossible Burger esté presente en más de 5000 restaurantes a día de hoy, entre los que se destacan Carl’s Jr y White Castle, pero la cifra se elevará de forma exponencial cuando esta hamburguesa llegue a Burger King y sus más de 7200 restaurantes en Estados Unidos más adelante este año.

Es así como ahora llegamos a la Awesome Burger, un producto desarrollado por Sweet Earth, una marca con sede en California que Nestlé adquirió en 2017, la cual se centra en comercializar productos como el "Benevolent Bacon" e incluso también venden hamburguesas vegetarianas. Sin embargo, su enfoque nunca ha sido imitar el aspecto, textura y sabor de la carne.

Tras el éxito de Beyond Meat e Impossible Foods, Nestlé replanteó el enfoque de la hamburguesa vegetariana. Kelly Swette, cofundadora de Sweet Earth, lo explica así: "La siguiente evolución de la hamburguesa vegetariana, a medida que el cliente se vuelve más convencional, es que la hamburguesa se vuelva también más convencional o más parecida a la carne".

Por ello, Awesome Burger es la respuesta a esto, el primer producto de Nestlé Sweet Earth diseñado para tener el aspecto y el sabor de la carne de ternera y no el de las plantas. Pero eso no es todo, Nestlé no se conformó en que su carne vegetariana pareciera y tuviera un sabor a carne, sino que buscaron que también fuera más saludable que las opciones de Beyond Meat, Impossible Foods e incluso que la misma carne.

Awesome Burger.

Es así como Nestlé afirma que la receta de su Awesome Burger cuenta con 28 gramos de proteína y 6 gramos de fibra, que si lo comparamos con una hamburguesa de ternera promedio nos encontraremos con 20 gramos de proteína y nada de fibra. Nestlé también menciona que su carne vegetariana es alta en hierro y vitamina C, y no tiene grasa saturada.

Uno de los ingrediente clave de la Awesome Burger son los guisantes amarillos, que son ricos en proteína, y no contiene soja, como las carnes de Beyond Meat e Impossible Foods. Nestlé explica que eligió los guisantes en lugar de la soja debido "a las ventajas de sostenibilidad de los guisantes, que pueden ayudar a mejorar la salud del suelo a medida que crecen, y que se pueden obtener localmente".

El otro ingrediente es el trigo, que según Nestlé aporta "ese perfil tierno y jugoso que la gente espera y quiere de la carne". Asimismo, la Awesome Burger no necesita antibióticos al ser un producto de origen vegetal, tal y como ocurre con los productos de la competencia. Con este perfil nutricional, Nestlé espera que su "carne vegetal" sea la mejor opción del mercado.

Nestlé espera que la Awesome Burger esté disponible durante el último trimestre del 2019 en cafeterías, restaurantes, tiendas y supermercados en Estados Unidos, aunque la idea es tenerla disponible en todo el mundo más adelante, aunque esto dependerá de las regulaciones de cada país.

A pesar de la lectura clara que nos habla de que Nestlé podría ser un duro competidor para Beyond Meat e Impossible Foods, la realidad es que su entrada en este negocio puede lograr una especie de ubicuidad, que a la larga podría estimular el desarrollo de nuevos productos basados en carne cultivada en laboratorios y hacerlos más accesibles para todos.