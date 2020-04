Libra, la criptomoneda respaldada por Facebook, se reestructura por completo y será más similar a PayPal que a Bitcoin

Libra iba a cambiarlo todo, cuando Facebook la presentó en junio de 2019 lo hizo como una moneda global respaldada por decenas de organismos y plataformas digitales. Casi un año después gran parte las compañías que la apoyaban se han ido y la necesidad de ajustarse a las regulaciones regionales ha hecho que cambie por completo el enfoque inicial que Facebook propuso para el proyecto.

Según han anunciado oficialmente en la web del organismo, Libra cambia su idea inicial de ser un stablecoin a una especie de red de pago en el que se vinculará a las monedas locales donde opere y por lo tanto a las fricciones y problemas que siempre se han dado al usar diferentes monedas. La forma más sencilla de describir al nuevo Libra es como una plataforma de pagos similar a PayPal.

El organismo ahora plantea diferentes stablecoins con cada uno de ellos respaldado por una moneda ya existente y regulada como puede ser el euro, la libra esterlina o el dólar. Habrá una "moneda" única dentro de Libra pero no será una criptomoneda como tal, sino un sistema digital formado por las monedas estables y reguladas ya existentes. Por poner un ejemplo, cuando se envíe una libra en realidad se estarán enviando fracciones de dólares o euros.

El agonizante desvanecimiento de Libra

Ser una moneda global era la gran apuesta de Libra, lo que la diferenciaba del resto de monedas y que además la hacía prometedora frente a otras criptomonedas por su lenguaje de programación propio o la reserva opaca. Esto se ha ido desvaneciendo poco a poco a lo largo de los meses y a medida que las preocupaciones de gobiernos y organismos económicos han ido surgiendo.

Las diferentes compañías que han ido abandonando el barco.

Desde un principio dejaron claro que no se iba a lanzar hasta no tener a los reguladores satisfechos. Y los reguladores no estuvieron satisfecho. En Estados Unidos pidieron que a Facebook que cesen el lanzamiento de la criptomoneda, los reguladores antimonopolio de la Unión Europea investigaron el asunto y Francia apuntaba a que "amenaza a la soberanía monetaria" de la Unión Europea.

Por si esto fuera poco, en octubre de 2019 la plataforma recibió duros golpes al perder el apoyo primero de PayPal y luego de otros grandes como Visa, MasterCard o eBay. Las preocupaciones de los gobiernos y el hecho de que Facebook estuviese detrás de ella (por mucho que dijeron que no iban a intervenir) aumentó las preocupaciones de privacidad.

Mientras tanto, países como China ya están probando su propia criptomeneda, donde es el propio regulador quien la crea y no empresas externas que deban ajustarse al regulador.

