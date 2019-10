Visa, MasterCard, eBay, Stripe y Mercado Pago anuncian su salida de la Libra Association: la criptomoneda de Facebook pierde adeptos

Ha pasado sólo una semana desde que PayPal anunció que retiraba su apoyo a Libra y que ya no formaría parte de la Libra Association. Hoy se están sumando otras cinco importantes compañías que también se bajan del barco de la criptomoneda de Facebook: Visa, MasterCard, eBay, Stripe y Mercado Pago.

Estas cinco compañías anunciaron que abandonaban su participación en la Libra Association casi al mismo tiempo. Esto termina confirmando los rumores de hace unos días, que apuntaban a que cada vez más empresas están en descontento en el cómo se ha llevado el proyecto por parte de Facebook, y buscan desmarcarse de los conflictos regulatorios que está despertando.

Estas salidas se presentan justo cuando el próximo 14 de octubre se llevará acabo la reunión inaugural del Consejo de la Libra Association, donde se espera que se anuncien los planes del proyecto así como a los miembros fundadores.

Pero eso no es todo, ya que a finales de mes, el 23 de octubre, Mark Zuckerberg ha sido citado a presentarse ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, donde se le cuestionarán diversas dudas acerca de Libra y el cómo piensa integrarla en la economía mundial.

En cuanto a sus salidas, Visa comentó:

Por su parte, eBay declaró:

Y finalmente Stripe:

Hasta el momento, MasterCard y Mercado Pago no han emitido declaraciones acerca de su salida de la Libra Association.

Un punto importante con respecto a este sorpresivo anuncio, es que Libra se está quedando sin compañías gestoras de pagos digitales, sólo quedaría PayU, pero su presencia es aún limitada. Esto podría afectar de forma significativa el despliegue de Libra en todo el mundo, ya que uno de sus objetivos es precisamente impulsar los pagos digitales centralizados.

Ante todo esto, Dante Disparte, jefe de políticas y comunicación de la Libra Association, comentó:

David Marcus, actual líder del proyecto Libra en Facebook y quien antes fue el presidente de PayPal, salió en Twitter a mencionar:

I would caution against reading the fate of Libra into this update. Of course, it’s not great news in the short term, but in a way it’s liberating. Stay tuned for more very soon. Change of this magnitude is hard. You know you’re on to something when so much pressure builds up.