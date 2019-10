PayPal retira su apoyo a Libra, la criptomoneda de Facebook, y cancela su participación en la Libra Association

En medio de dudas y una gran escrutinio regulatorio, PayPal está anunciado su retirada de la Libra Association, que es la organización sin fines de lucro que se formó en junio de este año para echar a andar Libra, la criptomoneda con la que Facebook busca dar un giro al sistema monetario y económico internacional.

PayPal no sólo abandona su puesto, también retira su apoyo a Libra de forma oficial, aunque no especifica razones concretas para haber tomado esta decisión.

Libra y su creciente incertidumbre

En declaraciones a la CNBC, PayPal mencionó:

"Hemos decidido renunciar a una mayor participación en la Libra Association en este momento, y continuar centrándonos en el avance de nuestra misión existente y en los profesionales de negocios mientras nos esforzamos por democratizar el acceso a los servicios financieros para las poblaciones desatendidas. Seguimos apoyando las aspiraciones de Libra y esperamos que continúe el diálogo sobre las formas de trabajar juntos en el futuro. Facebook ha sido desde hace mucho tiempo un valioso socio estratégico de PayPal, y seguiremos colaborando con Facebook y prestándole apoyo en diversos aspectos."

Esta información surge precisamente en un momento en el que Libra está enfrentado serias preocupaciones por parte de los órganos regulatorios, así como de algunos de sus socios. De hecho, ayer el Financial Times afirmaba que PayPal se estaba distanciando del proyecto debido al creciente escrutinio regulatorio.

La información apuntaba a que PayPal estaba preocupada por la falta de atención que habían prestado desde Facebook, esto tras las reacciones que había levantado Libra en todo el mundo, así como serias dudas acerca de cómo la plataforma combatirá actividades ilícitas, como el lavado de dinero.

Hace unos días el Wall Street Journal también informaba de una posible deserción por parte de Visa, MasterCard y Stripe, actuales miembros de Libra Association, quienes también habían expresado su preocupación ante Facebook y su falta de claridad en cuanto a las formas de blindar Libra para otras actividades como el terrorismo y el mismo lavado de dinero.

La salida de PayPal no significa que Libra no vaya a seguir adelante, aunque ahora mismo el proyecto está en pausa hasta que se resuelvan las dudas regulatorias. Lo que hay que destacar que PayPal fue desde un inicio uno de los grandes impulsores de este proyecto, de la mano de Visa y MasterCard. De hecho, David Marcus, actual responsable de Libra y Calibra, fue un ex presidente de PayPal antes de llegar a Facebook.