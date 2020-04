China prepara su criptomoneda digital oficial, llamada DC/EP, y cuatro de sus bancos ya están probándola en móviles

El Banco Popular de China (PBOC) lleva tiempo trabajando en el desarrollo de una moneda digital llamada DC/EP (Digital Currency/Electronic Payment) que plantearía una alternativa oficial y legal al yuan o renmimbi, la moneda fiat en la que se basaba su economía desde 1949.

Ahora han aparecido unas capturas de la aplicación móvil que permitirá operar con esta moneda digital, y son cuatro los bancos nacionales en China que ya están realizando pruebas con DCEP. Esta moneda está basada en una cadena de bloques creada a tal efecto, y tendrá una paridad 1:1 con el yuan. El objetivo: convertirla en una moneda global que compita con el dólar. ¿Qué mejor que hacerlo a través del móvil?

Los planes de desarrollo del DCEP llevan tiempo en marcha. Hace dos años nuestros compañeros de El Blog Salmón ya hablaban de algunas iniciativas en este sentido de varios bancos nacionales, pero el anuncio de Libra por parte de Facebook —ahora paralizada— parece haber precipitado los esfuerzos del Banco Popular de China.

La aplicación de pagos móviles que permitirá operar con DC/EP ya está en pruebas con la participación de los cuatro bancos nacionales del gigante asiático además del Banco Popular de China. No solo eso: también el gigante de los pagos electrónicos Ant Financial y la conocida operadora Tencent están involucradas en este despliegue.

La aplicación preliminar está disponible para iOS y Android y permite mostrar las opciones iniciales que estarán disponibles en este sistema: cada usuario dispondrá de un monedero DC/EP en su móvil con el que podrá realizar pagos a través de códigos QR —un sistema ya totalmente extendido en China gracias a los pagos móviles de WeChat—, y también permitirá enviar o recibir dinero e incluso iniciar transacciones poniendo dos móviles en contacto.

First glance of DC/EP

