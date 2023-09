“He trabajado muchísimo para cambiar”: reaparece CEO de la empresa que despidió a 900 empleados por Zoom

Aunque la tendencia parece estar llegando a su fin, los despidos masivos han sido una realidad recurrente en los últimos años. Compañías de todos los tamaños, aunque principalmente las denominadas Big Tech, han recortado drásticamente su plantilla. Ahora bien, algunas de ellas han tenido muy poco tacto a la hora de llevar a cabo una decisión tan delicada como comunicarle a un trabajador que acaba de perder su empleo.

En el ámbito de las tecnológicas, por ejemplo, muchos empleados de Twitter (ahora X) se enteraron que ya no formaban parte de la red social cuando perdieron acceso al correo electrónico corporativo, y Meta hizo algo similar, pero enviando un mail a los afectados. En el ámbito de las fintech, el CEO de Better.com, Vishal Garg, organizó un despido masivo a través de Zoom. Invitó a 900 empleados a una reunión y les dijo que si estaban ahí, estaban despedidos.

Vishal Garg asegura que ha cambiado, justo a tiempo para la salida a la bolsa de Better.com

El tiempo ha pasado y Better.com ha sufrido varios infortunios después de aquel polémico recorte de personal. Además de recibir una oleada de críticas, algunos ejecutivos de alto nivel abandonaron la firma, se iniciaron auditorías internas sobre “cultura y liderazgo” y las pérdidas de los balances financieros solo fueron a peor, situándose en 327,7 millones de dólares para el primer trimestre de 2022. Pese a este escenario, Garg ha seguido vinculado a la compañía.

Tras haber despedido a casi 5.000 empleados, lo que se traduce en una reducción de la fuerza laboral de un 91%, la compañía se prepara para dar un importante salto: empezará a cotizar el jueves en el Nasdaq Capital Market. En otras palabras, esta semana pasará de ser una empresa privada a una de capital abierto, un movimiento notablemente intrépido si tenemos en cuenta el daño reputacional sufrido en los últimos años por las decisiones de su CEO y fundador.

Pero Garg no ha desaparecido de escena. Al contrario de lo que muchos podrían pensar, él mismo ha estado liderando el proceso de fusión con Aurora Acquisition Corp. para materializar su salida a la bolsa. Como recoge TechCrunch, el ejecutivo asegura que ha cambiado sus formas y que se ha formado en liderazgo para conducir a la nueva compañía conjunta hacia el éxito, pero ha reconocido que la firma que representa todavía sigue perdiendo dinero.

Después de mucho tiempo dedicado a formaciones de liderazgo, Garg asegura que ha llegado a la conclusión de que en su pasado estaba muy enfocado en la necesidades del cliente. A partir de ahora también pensará más en sus empleados. “Creo que he aprendido ahora que para que nuestros clientes estén encantados, nuestros compañeros de equipo también tienen que sentirse encantados”, ha dicho en una entrevista con el mencionado medio estadounidense.

“Así que he trabajado mucho, muchísimo para cambiar la forma en que me presento al equipo todos los días, y para ser más empático y tratarlos con el mismo nivel de amabilidad que mostré a nuestros clientes”, ha añadido. No obstante, ha señalado que el mercado hipotecario estadounidense, un elemento clave del negocio de Better, no pasa por su mejor momento, por lo que no puede asegurar si realizarán nuevos despidos en el futuro.

