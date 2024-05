El SPAM en WhatsApp es un gran problema. WhatsApp ya trabaja en una solución

El SPAM en WhatsApp es un tema. Desde hace un tiempo hasta ahora es relativamente frecuente que un número de Nigeria, Albania, Bosnia y Herzegovina, India o Sierra Leona nos escriba un "Hola" y, acto seguido, nos ofrezca ganar dinero fácil dando 'me gusta' a un vídeo de YouTube, entre otras cosas. Es cada vez más frecuente y ahora hemos podido saber que WhatsApp ya trabaja en una función para ponerle freno.

Visto en la beta. En la última beta de WhatsApp para Android (versión 2.24.10.5) se ha detectado esta función de restricción de cuentas. La información proviene de WaBetaInfo, el conocido filtrador que analiza los archivos APK de WhatsApp para adelantar lo que está por venir, y gracias a dicha web podemos hacernos una idea de cómo funcionará.

Estas capturas de pantalla muestran cómo funcionará el sistema de restricciones automáticas de cuentas | Imagen: WaBetaInfo

"Eh, ¡quieto parao'! Aparentemente, WhatsApp está trabajando en un sistema de bloqueos temporales y automáticos de la cuenta. No sabemos exactamente qué herramientas usa la app para detectar el comportamiento abusivo (ya que, recordemos, WhatsApp ofrece cifrado de extremo a extremo), pero las capturas dejan ver que el sistema se basa en la actividad reciente de la cuenta. Según reza el pop-up que aparecerá cuando una cuenta sea restringida:

"La actividad reciente de tu cuenta puede ser una señal de SPAM o mensajería automatizada o en lotes".

¿Bloqueo total? Más bien no. WaBetaInfo explica que es una especie de sanción por la cual el usuario restringido no puede iniciar nuevos chats durante un tiempo, pero sí puede seguir recibiendo mensajes de los chats y grupos existentes. Esto está pensado para no cortar la comunicación interpersonal.

La cosa es que los números que se usan para hacer SPAM normalmente se usan para eso, para hacer SPAM, no para la comunicación interpersonal. Además, solo ser números de usar y tirar. Así pues, esta función apunta más a ser un tirón de orejas para los usuarios que se pasen de la raya que a eliminar por completo el SPAM de la plataforma.

Disuasión. En cualquier caso, el objetivo de esta nueva función es actuar como medida disuasoria para las cuentas de SPAM (que, normalmente, desembocan en algún tipo de estafa). Quizá puedan iniciar X cantidad de conversaciones, pero el sistema acabará restringiendo la cuenta, lo que hará que mantener el sistema sea más costoso y complejo. Sea como fuere, habrá que esperar para conocer su efectividad, ya que esta función todavía se encuentra en desarrollo y no sabemos cuándo llegará.

Imagen | Xataka

