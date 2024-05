Más de un mes después, el barco que derribó el Puente de Baltimore sigue ahí. Ahora, al fin, lo van a retirar

Parece que fue ayer cuando un enorme carguero llamado Dali perdió la potencia y se estrelló contra el emblemático Puente Francis Scott Key (a.k.a. el Puente de Baltimore), pero no. Fue el 26 de marzo, hace más de un mes, y aunque las autoridades han estado trabajando desde entonces retirando los restos, el carguero todavía sigue ahí. Ahora, al fin, lo van a retirar.

Reflotar y retirar. Según han explicado las autoridades portuarias, la intención es reflotar Dali y retirarlo del lugar del accidente durante los próximos días. El objetivo es que se haya retirado para el 10 de mayo y la idea es aumentar la capacidad del tráfico marítimo hacia y desde el puerto de Baltimore, uno de los más importantes del país en general y de la industria automovilística en particular.

Contenedores. Según explicó Wes Moore, gobernador de Baltimore, durante estos días han retirado 182 contenedores y conseguido acceder a las partes del puente que se encuentran sobre el barco. El problema es que cortar ese acero es "notablemente complicado" y, además, podría desestabilizar algunas de las piezas que descansan sobre los restos del barco.

Para retirar los contenedores, las autoridades han usado una grúa con una enorme garra llamada "Gus", una bestia capaz de levantar mil toneladas y que es, de paso, la más grande en su categoría del país. De hecho, la tuvieron que traer desde Texas. La cantidad de restos retirados suman 3.300 toneladas.

Dos cuerpos siguen sin aparecer. De momento no se sabe nada de Miguel Luna y Jose Mynor Lopez, las dos personas cuyos cuerpos todavía no han aparecido. El equipo ha identificado "áreas de interés" donde creen que podrían estar, pero por el momento no han conseguido acceder. "Estamos trabajando en generalizaciones de zonas donde creemos que deberían estar, basándonos en imágenes de sonar y otras técnicas cartográficas", aseguró el superintendente de la Policía Estatal de Maryland, Roland Butler.

Canales. Según las autoridades portuarias, para el 10 de mayo se abrirá el canal de acceso limitado de Fort McHenry a una profundidad de 45 pies. "El canal estará abierto a los buques comercialmente esenciales desde las 20:00 hasta las 00:00 horas y tendrá una separación horizontal de 300 pies y una separación vertical de 214 pies debido a las líneas eléctricas de BGE", explicaron.

Además, confirmaron que "los buques de gran calado que utilicen este canal necesitarán un piloto de Maryland y una escolta de dos remolcadores" y que "los tránsitos deben realizarse a la velocidad más lenta posible y sin superar los 10 nudos". La idea es abrir el canal principal, de 50 pies de profundidad, para finales de mayo.

Sea como fuere, sigue habiendo una zona de seguridad de 2.000 yardas alrededor del Key Bridge y nada ni nadie puede entrar en ella sin el permiso previo del Capitán de Puerto de la Guardia Costera o un representante.

Reconstrucción. El puente de Baltimore costó unos 316 millones de dólares (ajustado a la inflación), pero su reconstrucción será más cara. Volver a levantarlo podría costar alrededor de 400 millones en el caso de usar los pilares antiguos. De tener que rediseñar los soportes, los costes se dispararían. Además, sería un proceso lento, ya que se hablar de una década o incluso más.

