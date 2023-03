China ha dado la espalda a sus grandes tecnológicas (y en su lugar está apostando por otra industria)

La Administración china no es nada complaciente con sus gigantes de internet. Desde fuera parece razonable intuir que debe de estar mimando a Alibaba, Tencent, ByteDance o Baidu, entre otras compañías cuyo negocio se sostiene, precisamente, sobre internet, pero nada más lejos de la realidad. La presión que ejerce sobre ellas es tanta que en varias ocasiones ha provocado que su cotización en la Bolsa caiga de forma abrupta.

Las razones por las que el Gobierno de Xi Jinping somete a estas empresas a una auditoría permanente no están del todo claras, aunque hay teorías de todo tipo. Hay quien defiende que sus medidas están favoreciendo expresamente a unas compañías en detrimento de aquellas que están adquiriendo un carácter marcadamente capitalista, pero por el momento solo es una conjetura de la que os hablamos con más profundidad en este artículo.

La agencia del Gobierno chino que se encarga de regular la competencia, evitar el monopolio y proteger la propiedad intelectual, entre otros cometidos, es la Administración Estatal de Regulación del Mercado (SAMR por su sigla en inglés). En varias ocasiones ha tomado medidas que, según esta organización, persiguen acabar con la competencia desleal y limitar el uso que dan las empresas a los datos de los usuarios. Además, China está llevando la censura en internet hasta sus últimas consecuencias. Sin embargo, no trata con tanta severidad a todas sus compañías de tecnología.

El Gobierno chino está mimando a sus fabricantes de chips

El último episodio que refleja la tensión palpable que existe entre la Administración y las empresas de internet chinas acaba de tener lugar. Y es que el Gobierno chino, en una maniobra que no tiene precedentes, no ha invitado a los altos cargos de ninguno de sus gigantes de internet a la reunión que celebrará la Asamblea Popular Nacional de China el próximo domingo. De hecho, Reuters asegura que estos directivos no participarán este año en las sesiones parlamentarias, lo que deja fuera a Jack Ma, el presidente ejecutivo de Alibaba, o a Ma Huateng, el director general de Tencent, entre otros empresarios.

Los altos cargos de SMIC y Hua Hong Semiconductor sí están invitados a la reunión que se celebrará este domingo

Lo curioso es que algunos ejecutivos de rango medio de Alibaba o JD Group, entre otras empresas chinas de internet, también forman parte del CPPCC, que es la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, por lo que no está claro qué pasará con ellos. Lo sorprendente, y aquí llega un giro relativamente inesperado de los acontecimientos, es que no todas las compañías de tecnología chinas han corrido la misma suerte. Los altos cargos de SMIC y Hua Hong Semiconductor sí están invitados a la reunión que se celebrará este domingo y a las sesiones parlamentarias.

Estas dos compañías son, precisamente, los mayores fabricantes chinos de semiconductores, lo que refleja sin dejar el más mínimo margen a los titubeos que las prioridades del Gobierno chino han cambiado. Actualmente le importan mucho más sus productores de chips que sus empresas de internet. Y tiene sentido si tenemos presente que esta industria estratégica es crítica para la economía y el desarrollo tecnológico del país.

China necesita independizar su fabricación de chips de las potencias extranjeras. Y no lo va a tener fácil

Además, se encuentra sometida a la presión que ha desencadenado la tensión que existe entre la alianza occidental liderada por Estados Unidos y el Gobierno chino. De una cosa no cabe duda: China necesita independizar su fabricación de chips de las potencias extranjeras. Y no lo va a tener fácil.

Imagen de portada: Karolina Grabowska

Vía: Reuters