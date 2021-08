China no anda con delicadezas con las tecnológicas: prepara nuevas medidas para atarlas aún más corto

Ni siquiera compañías con la envergadura que tienen Alibaba, Tencent o Baidu se han librado de la presión del Gobierno chino. De hecho, estas son solo algunas de las empresas que durante los últimos años han pagado multas, a menudo simbólicas, por llevar a cabo inversiones, adquisiciones o alianzas con otras entidades que, según el ejecutivo de su país, no eran procedentes.

Las razones por las que el Gobierno de este país asiático está incrementando la presión sobre las empresas de tecnología no están del todo claras, aunque hay teorías de todo tipo. Hay quien defiende que sus medidas están favoreciendo expresamente a unas compañías en detrimento de aquellas que están adquiriendo un carácter marcadamente capitalista, pero por el momento solo es una conjetura de la que os hablamos con más profundidad en el artículo que enlazo aquí mismo.

Según el Gobierno chino su nuevo paquete de medidas persigue acabar con la competencia desleal y limitar el uso que dan las empresas a los datos de los usuarios

La agencia del Gobierno chino que se encarga de regular la competencia, evitar el monopolio y proteger la propiedad intelectual, entre otros cometidos, es la Administración Estatal de Regulación del Mercado (SAMR por su sigla en inglés), y hoy mismo ha dado un nuevo paso hacia delante al publicar un nuevo paquete de medidas que, según la propia administración, persigue acabar con la competencia desleal y limitar el uso que dan las empresas a los datos de los usuarios.

Estas nuevas normas por el momento forman parte de un borrador, por lo que no entrarán en vigor hasta que sean aprobadas, pero si tenemos presentes los movimientos que el Gobierno chino ha hecho durante los últimos años en este ámbito es razonable prever que este paquete de medidas no tardará en ser aprobado. No obstante, prospere o no lo que es evidente es que la época en la que las tecnológicas se beneficiaban de cierta manga ancha en China ha terminado.

Una declaración de intenciones que está provocando la caída del valor en la Bolsa

Pocos minutos después de que SAMR hiciese público el nuevo paquete de medidas que va a tramitar, la Bolsa de Hong Kong cayó un 1,66% a causa del impacto que esta regulación presumiblemente va a tener en las tecnológicas. No parece mucho, pero si nos fijamos en los números de algunas empresas concretas el golpe se vuelve mucho más contundente. La plataforma de vídeos Bilibili ha caído un 7,4%, Tencent un 4,1% y Alibaba un 4,2%.

Este fragmento ha sido extraído del texto oficial de la nueva normativa, y refleja claramente cuál es su espíritu: «Los operadores de internet no deben implementar o facilitar la implementación de una competencia desleal en internet, interferir en el discurrir natural de la competencia, ni influenciar las transacciones justas de este mercado». Además, el texto de esta regulación también impone que los operadores no podrán interferir en el tráfico en internet ni influenciar de ninguna forma las elecciones tomadas por los usuarios.

Pero esto no es todo. El texto también limita el uso que las tecnológicas pueden dar a la información generada por los usuarios y penaliza cualquier maniobra utilizada por una empresa que pretenda dañar la reputación de sus competidores o mejorar su propia reputación mediante procedimientos ilícitos. Procedan del país del que procedan, estas medidas pretenden ser justas. Eso sí, todavía hay que ver cómo serán ejecutadas por la administración china, y, sobre todo, si tienen letra pequeña.

Imagen de portada | Karolina Grabowska

Vía | Reuters