Un actor inesperado pisa fuerte en el camino hacia la energía de fusión: los reactores "stellarator"

El camino hacia la energía de fusión mediante confinamiento magnético no lo están recorriendo únicamente los reactores tokamak. ITER es el experimento de este tipo más ambicioso, pero en Europa tenemos un reactor de fusión de tipo stellarator extraordinariamente prometedor: el Wendelstein 7-X. Está instalado en uno de los edificios que tiene el Instituto Max Planck para la Física del Plasma en Greifswald (Alemania), y su construcción concluyó en 2015.

Su propósito es contribuir al desarrollo de las tecnologías involucradas en la puesta a punto de los reactores de fusión nuclear mediante confinamiento magnético, pero su fórmula es diferente a la que proponen ITER y JET. La diferencia más evidente que existe entre los reactores tokamak y los stellarator reside en su geometría. Los primeros tienen forman de toroide (o dónut), y los segundos tienen una geometría más compleja que los asemeja a una rosquilla retorcida sobre sí misma.

No obstante, la diferencia fundamental que existe entre estos dos diseños consiste en que los reactores tokamak requieren que los campos magnéticos que confinan el plasma sean generados por bobinas e inducidos por el propio plasma, mientras que en los reactores stellarator todo se hace con bobinas. No hay corriente dentro del plasma. Esto significa, en definitiva, que estos últimos son más complejos y difíciles de construir. Afortunadamente, el experimento Wendelstein 7-X avanza con paso firme.

Las primeras pruebas llevadas a cabo en este reactor de fusión entre 2015 y 2018 salieron como estaba previsto, por lo que en noviembre de este último año llegó un momento importante en su itinerario: era necesario modificarlo para instalar un sistema de refrigeración por agua que fuese capaz de evacuar con más eficacia la energía térmica residual de las paredes de la cámara de vacío, así como un sistema que permitiese al plasma alcanzar una temperatura más alta. Los trabajos que requerían estas modificaciones concluyeron con éxito en agosto de 2022.

Cuando los científicos introducen modificaciones tan importantes en un experimento tan complejo se ven obligados a revisarlo todo obsesivamente antes de poner en marcha de nuevo la máquina para cerciorarse de que todo irá correctamente. Esto es, precisamente, lo que han hecho los investigadores que trabajan con el reactor Wendelstein 7-X durante los últimos meses, y hace unos pocos días por fin han reanudado las pruebas. Afortunadamente, todo ha salido de maravilla. De hecho, han obtenido un resultado que nos invita a encarar el futuro de los reactores stellarator con optimismo.

Wendelstein 7-X has surpassed an important target: Energy turnover 1.3 gigajoules - and a stable plasma for 8 min. Watch this time lapse IR video of the experiment. More information: https://t.co/WVLtHUkZpd#kernfusion #fusionenergy #nuclearfusion #physics #science pic.twitter.com/3vlEfoaPWQ