Reino Unido sigue empeñado en demostrar que la semana de cuatro días funciona: 200 empresas la adoptarán de forma definitiva

La actual jornada laboral se implementó hace más de 100 años. Sin embargo, ni los trabajos actuales son los mismos que hace un siglo, ni tampoco lo son las herramientas. Por ello, los gobiernos están buscando nuevos modelos de jornada laboral que se adapten mejor a las necesidades actuales de empresas y empleados.

Mientras las grandes empresas en Estados Unidos insisten en el regreso a la oficina instando a sus empleados a hacer jornadas laborales más largas, en Reino Unido cada vez más empresas están apostando por una alternativa diferente: la semana laboral de cuatro días.

Reino Unido quiere trabajar menos días. En 2025, más de 200 empresas británicas han decidido implementar la semana laboral de cuatro días. Estas compañías, emplean a más de 5.000 personas y abarcan una amplia gama de sectores, desde marketing y tecnología hasta consultorías, organizaciones benéficas y del sector industrial. 59 de ellas tienen su sede en Londres, lo que refleja el compromiso de las empresas de la City con el bienestar de sus plantillas.

El modelo de jornada laboral para este proyecto será el de 32 horas semanales sin pérdida salarial ni de otros beneficios para los empleados, en un esquema de ocho horas y cuatro días laborales. Según declaraba a The Guardian Joe Ryle, director de campaña de 4 Day Week Foundation que audita el cambio de jornada en esas empresas, "la semana laboral de cuatro días ofrece a las personas la libertad de vivir vidas más felices y plenas".

Como ya han demostrado cientos de empresas británicas y un ayuntamiento, una semana laboral de cuatro días sin pérdida de salario puede ser beneficiosa tanto para los trabajadores como para los empleadores".

Semana laboral de cuatro días 2.0. Este es el segundo proyecto de estas características que se lleva a cabo en Reino Unido. En 2022, el gobierno británico reunió a 70 empresas para llevar a cabo una de las pruebas piloto más longevas, ya que las empresas que participaron en aquella convocatoria todavía aportan datos al proyecto.

No todas las empresas participantes en la primera prueba de Reino Unido continuaron con la jornada de cuatro días tras finalizar el programa piloto. Sin embargo, el éxito de convocatoria de esta segunda iniciativa revela el creciente interés de las empresas por encontrar nuevas formas de conciliar la vida familiar y laboral de sus empleados.

Mejora respaldada por datos. Una de las principales ventajas de los nuevos proyectos de semana laboral de cuatro días es que ya no van "a ciegas" como en los primeros experimentos que se hicieron por todo el mundo. Las pruebas de Reino Unido, Alemania, Valencia, Islandia, Portugalo Sudáfricasirven de base sobre la que construir una estrategia más sólida para estas 200 empresas.

En los resultados recogidos por los distintos proyectos, la mayoría de las empresas participantes registraron incrementos de productividad y una reducción significativa en la rotación del personal, así como un mayor compromiso de la plantilla y mejoras en su bienestar físico y mental. Además, gracias al tiempo libre que ganan los empleados, el comercio y el ocio local se dinamiza, lo que genera beneficios para toda la comunidad, no solo para las empresas que la aplican.

El éxito no está garantizado. Antes de alcanzar estos beneficios, las empresas tuvieron que someterse a un periodo de optimización para cambiar su forma de trabajar e incluso adoptar nuevas herramientas para adaptar procesos que les ocupaban buena parte de la jornada. En esta optimización está la clave del éxito de este tipo de iniciativas, ya que se consigue mejorar la productividad empleando menos tiempo de trabajo.

No obstante, no todas las empresas consiguen adaptar su sistema de trabajo a la nueva jornada. En cada prueba de la semana de cuatro días ha habido empresas que no han continuado con ese modelo de jornada y han vuelto al formato de jornada de cinco días, aunque con algún tipo de mejora en forma dejornadas más cortas. Otras, en cambio, jamás volverán a la semana de cinco días.

Del trabajar más al trabajar menos. Los datos apuntan a que los trabajadores solo pueden mantenerse productivos durante un determinado tiempo durante su jornada, por lo que aplicar una jornada semanal de 60 u 80 horas como están pidiendo algunas tecnológicas de EEUU resulta contraproducente y no mejora la productividad.

El enfoque de Europa, y especialmente el de Reino Unido, es caminar hacia una jornada laboral flexible y más corta mediante la optimización de los procesos productivos, no en agotar a los empleados con jornadas laborales maratonianas.

Imagen | Unsplash (Jason Goodman, William Warby)