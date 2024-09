Mientras las empresas presionan para volver a las oficinas, Reino Unido va a apostar por algo diferente: más teletrabajo

Tras cuatro años de implantación del teletrabajo, muchas empresas y multinacionales están imponiendo políticas de regreso a la oficina para sus empleados en todo el mundo. Sin embargo, Reino Unido parece discrepar de esta fórmula, y ha puesto sobre la mesa respaldar por ley el derecho de los trabajadores a tener una jornada flexible “por defecto” y a solicitar el teletrabajo cuando éste sea posible.

Jornada flexible por defecto y teletrabajo siempre que se pueda. Jonathan Reynolds, Secretario de Estado para Negocios, Energía y Estrategia Industrial del Reino Unido, ha manifestado en una entrevista con The Times su intención de impulsar una propuesta legislativa para facilitar el teletrabajo y facilitar la jornada flexible para todos los empleados.

Además, según publicaba la BBC, el proyecto también abordaría otras cuestiones como el derecho a la desconexión de los empleados, la prohibición de los contratos de cero horas como los que se han aprobado en Grecia y permitir a los trabajadores comprimir sus horas contratadas en menos días laborales para reducir la semana laboral a cuatro días.

"Los buenos empleadores entienden que su fuerza laboral, para mantenerlos motivados y resistentes, necesitan juzgar a las personas por los resultados y no por una cultura de presentismo", aseguraba el responsable de empresa del gobierno británico. Ha añadido que teletrabajar impulsa la productividad y ha aprovechado para cargar contra el Partido Conservador por "declarar la guerra a las personas que trabajan desde casa". "[el teletrabajo] Contribuye a la productividad, a su descanso y a su capacidad de seguir trabajando para un empleador", señalaba Reynolds en su entrevista.

Mayor productividad más allá de las ciudades. El Secretario de Estado británico aseguraba que, garantizando la posibilidad de teletrabajar a los empleados, se ampliaba la masa laboral a la que podían acceder las empresas, pudiendo contratar al talento que se encuentra en zonas remotas del país.

"El Reino Unido tiene una desigualdad regional muy significativa. Podría contribuir significativamente a abordar eso", destacaba el responsable. "Muchas empresas aseguran que atraer y reclutar a todo este talento es un buen argumento para ofrecer esta flexibilidad... hay beneficios económicos reales que se pueden obtener si el Reino Unido adopta este enfoque".

Las empresas no están de acuerdo. Las declaraciones de Reynolds no han sido bien recibidas por los círculos empresariales del país, que han expresado su preocupación por los planes del ejecutivo laborista, advirtiendo que podrían aumentar el coste de contratación de personal y tener la consecuencia no deseada de poner fin a las horas extras.

El político laborista ha pedido calma, ya que la propuesta del Partido Laborista no hace más que asentar lo que el Partido Conservador ya puso en marcha en la anterior legislatura, aprobando una normativa que permitía a los empleados solicitar la jornada flexible tan pronto como empiecen en un nuevo puesto de trabajo.

"La promesa del gobierno laborista no es sólo que consigamos que la economía crezca, sino que la consigamos crecer de una manera que beneficie a todos. Siento que cada vez que tenemos una reunión con empresas en la que podemos hablar con franqueza, se sienten tranquilizadas por lo que estamos diciendo", declaraba Jonathan Reynolds.

Conciliación laboral aunque haya que asumir sacrificios. La intención de la propuesta del Partido Laborista es la de mejorar las condiciones de conciliación laboral y familiar para no dejar a las mujeres fuera del mercado laboral. "Te da acceso a una gama más amplia de posibilidades de trabajo. Digamos que eres una mujer que vive en una zona rural, significa que puedes conseguir trabajos más lejos sin tener que viajar.

"Hay momentos en los que es absolutamente necesario, es legítimo necesitar a la fuerza laboral en la oficina", dijo. "Queremos que la opción predeterminada sea que las personas tengan acceso a un trabajo flexible, pero eso no significa que todos trabajen desde casa".

Sin embargo, Efpraxia Zamani, profesora asociada de sistemas de información en la Escuela de Negocios de la Universidad de Durham, destacaba a la BBC que el trabajo remoto podría reducir las opciones para ascender debido al sesgo de la distancia social, algo que ya se había observado en estudios previos como el que llevó a cabo el portal Resume Builder en 2023. "Si el trabajador remoto no está en la conciencia de los gerentes, es más fácil pasarlo por alto para la promoción", aseguraba la profesora.

Imagen | UK Parliament (David Woolfall), Unsplash (Israel Andrade)