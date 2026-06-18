El mayor problema de los olivos españoles no es ni los costes, ni el cambio climático: es el 'aceite fantasma'

Algo huele mal en el mercado del aceite de oliva. Lo sabíamos desde hace tiempo, pero es ahora con el desplome de los precios en origen (casi un 46%) cuando todo el mundo se ha puesto nervioso. Las cifras no cuadran y la factura no la van a pagar los grandes grupos oleícolas, sino los pequeños productores.

Por eso, el 15 de junio, un representante de COAG se plantó delante de los micrófonos y denunció que el 81% del aceite de oliva tunecino estaba entrando en España de tapadillo. Pero, ¿cómo metes 65.500 toneladas de aceite por debajo del radar? No ha sido sencillo de determinar, la verdad.

Pero si la organización tiene razón, el barco del aceite tiene más de una vía de agua comprometiendo su futuro.

Pero no la tiene. Siempre según la COAG, buena parte de ese aceite entra desde Portugal. Pero la 'vía lusa' no cuadra: con los datos de la campaña de 2024-2025, Portugal produce entre 160.000 y 195.000 toneladas propias e importó apenas 3.406 de aceite tunecino. Esas 3.406 toneladas no pueden explicar las 131.877 que reexporta a España. Una parte sí, peor todo no.

¿Y entonces?

El problema parece otro. Parece nuestro, de hecho. Porque en lo que sí parece tener razón COAG es en que buena parte de ese aceite que entró en el país lo hizo bajo un régimen especial: el de perfeccionamiento activo. Es una fórmula del Código Aduanero de la Unión Europa que permite importar mercancía extracomunitaria sin aranceles ni IVA siempre y cuando se transforme y se vuelva a exportar.

Lo que señalan los productores es que buena parte del aceite que llega a España para ser "perfeccionado" acaba por venderse en el país sin figurar en las estadísticas (marcado, de hecho, como comunitario).

En el precio el consumidor no llega a notarlo de forma sustancial, pero en origen sí se nota. Y mucho.

Pero hay más. Hace unos años, la miel se convirtió en un problema. Nadie sabía muy bien qué estaba comiendo en Europa. La calve de esto era mezclarla. Sobre todo, porque con una regulación completamente insuficiente, bastaba con poner "mezcla" para que no hubiera nada más que preguntar.

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Eso se intentó resolver con la Directiva (UE) 2024/1438 (las “Directivas del Desayuno”) que no ha entrado en vigor en España hasta el 14 de junio de 2026. Entre otras muchas cosas, Bruselas exige poner en el paquete de dónde viene lo que hay dentro. Fácil, limpio, efectivo y...

...inexistente para el aceite. El gran problema, como casi siempre, es de trazabilidad. No de que tengamos problemas, sino de que casi no hay interés real por hacerlo. Como hemos dicho muchas veces, el mercado agrícola español es un gigante con los pies de barro y ahora es el momento de pensar si queremos que sea otra cosa.





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