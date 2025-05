Algo raro pasa con el precio del aceite de oliva y los agricultores acaban de denunciarlo: hay hasta 2.800 millones en juego

"Estamos aquí porque los datos son contundentes y alarmantes, ya que hay un desfase injustificado de más de dos euros por kilo entre el precio real en origen del aceite de oliva (3,5 euros por kilo ) y el valor que debería tener (5,55 euros por kilo)". Son palabras de Miguel Padilla, secretario general de Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG).

Las dijo este martes al presentar frente a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia para presentar una denuncia formal ante lo que parece una manipulación del mercado del aceite de oliva.

¿Manipulación del mercado? Lo hemos venido contando. Desde hace meses, los portavoces de los olivareros españoles llevan denunciando que pasaba algo raro con el precio del aceite en origen. La realidad es que, en términos de cotización, este mercado es muy "sencillo". Con variaciones lógicas atendiendo a la coyuntura del momento, el precio del aceite es un dato extremadamente previsible: depende casi en exclusiva de las existencias que hay.

Y ese el problema, que el precio que tiene ahora mismo el litro de aceite está mucho más bajo de lo que tendría que estar.

Una investigación en profundidad. Preocupados por esta anomalía, el Consejo Provincial del Aceite de Oliva de la Diputación Provincial de Jaén solicitó un informe detallado a un grupo de investigadores de la Universidad de Jaén, la Universidad de Córdoba y el Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera.

Sus conclusiones fueron cristalino: ese desajuste no solo existía, sino que era mucho más grande de lo que las primeras estimaciones decían.

¿Estamos ante un delito? La alteración artificial de los precios de origen del aceite de oliva desde luego es ilegal según la Ley de Defensa de la Competencia. De hecho, de demostrarse, sería una infracción grave. Por ahora, eso sí, solo se han podido verificar indicios de que el mercado no está funcionando correctamente (se estiman pérdidas de hasta 2.800 millones), pero el siguiente paso es más complicado.

Y necesita que las autoridades tomen cartas en el asunto. Porque aunque está expresamente prohibido que las empresas lleguen a acuerdos con el objeto de restringir o falsear la competencia, demostrarlo no es sencillo.

Un síntoma de una enfermedad crónica: la incapacidad para poder tomar decisiones estratégicas que aseguren el futuro del olivar y el buen estado de un sector estratégico que vertebra industrialmente un territorio ya muy tocado por el olivo, la despoblación y la falta de oportunidades. Como venimos diciendo semanas, en los próximos meses, España va a controlar la comercialización mundial de aceite de oliva y no va a servirle de nada.

No está de más recordar que hablamos de un sector que, pese a crecer un 15% al año, verá como cierran más de 500 almazaras en la próxima década. No solo eso, no está de más recordar que hablamos de un sector que, pese a su sensación de liderazgo y solidez, está atravesado por los mismos problemas que el resto de la agricultura española.

Con todo lo que significa eso.

