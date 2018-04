El clima de Europa es cosa del pasado: la corriente del Golfo está en su peor momento en 1500 años

Un engranaje clave del sistema global de circulación oceánica está en crisis. Dos estudios distintos publicados en Nature confirman que la corriente del Golfo, que juega un papel fundamental en la regulación del clima mundial, se está debilitando.

La AMOC manda agua cálida y salada del Golfo de México al norte de Europa. Eso mantiene las buenas temperaturas de Europa occidental y regula el nivel del mar en el norte de América. Los datos parecen muy sólidos y, si esto sigue así, los patrones climáticos de Europa, Estados Unidos y el Norte de África están a punto de cambiar radicalmente.

La antesala de un clima mucho más extremo

Los dos estudios están de acuerdo en que la corriente está en un estado extremadamente débil hoy en día. De hecho, está más débil de lo que ha estado en cientos años. Eso no es nada bueno.

No obstante, ambos estudios discrepan en cuándo empezó el proceso de estancamiento. Mientras unos relacionan el proceso con los últimos 150 años (y establecen una relación con las emisiones de Co 2 ), los otros creen que el proceso empezó hace más de 1500 años y nuestra acción no ha hecho más que acelerarlo.

Mientras un estudio analiza los registros sedimentarios en el suelo oceánico para estimar la fuerza de la corriente, el otro ha estudiado la evolución de los patrones térmicos en Groenlandia. La conclusión es la misma: la Corriente del Golfo está desacelerándose.

Y como decía, varios estudios anteriores han demostrado que una desaceleración de la corriente del golfo aumentaría del nivel del mar en la costa de Estados Unidos. Sobre todo, en ciudades como Nueva York y Boston. Otros estudios muestran que este cambio afectaría al clima europeo llenando los inviernos de metros y metros de nieve y acentuando las olas de calor durante los veranos.

El futuro va a ser un lugar muy poco agradable.