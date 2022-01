Un pedacito de Picasso en NFT: las galerías de arte están atomizando sus obras para llegar a más inversores

La Galería Belvedere ha anunciado esta semana que va a convertir una de las obras más famosas de su colección, ‘El beso’ de Gustav Klimt, en 10.000 NFT que podrá a la venta en 9 de febrero por un precio de 1.850 euros la unidad, según han explicado en una nota. Con este “troceo” digital de su icónico cuadro, el museo de arte vienés planea conseguir alrededor de 18, 5 millones de euros.

Esta llamativa forma de vender la reproducción digital certificada de un cuadro no es nueva, aunque se está empezando a extender cada vez más entre artistas, galerías y museos de obras físicas que deciden convertirlas en NFT. Así, en diciembre el New York Times publicaba que la pintura de Banksy ‘Love Is in the Air’ iba a seguir un proceso de atomización similar al de ‘El beso’, con una división en 10.000 tókenes no fungibles que saldrían a la venta por 1.500 dólares cada uno, y el Washington Post recoge esta misma semana que una obra de cerámica de Picasso se iba a convertir en 1.000 NFT.

De esta forma, el arte tradicional parece haber encontrado un nuevo filón para conseguir ingresos de las obras que atesora con una estrategia que parece bastante seductora: que cualquiera pueda tener en propiedad una parte de la historia del arte por menos de 2.000 euros, aunque sea en formato digital.

Uno de los responsables de la empresa que comercializó los 10.000 NFT de la pintura de Banksy, Particle, explicaba al New York Times que su intención era precisamente acercar a cualquiera obras que, hasta ahora, sólo han sido accesibles a las élites económicas. Los tókenes no fungibles, dijo, permiten que mucha más gente sea parte de la experiencia de coleccionar arte.

La estrategia parece especialmente atractiva con artistas y obras de fama mundial, como las citadas más arriba, porque ¿quién no querría poseer una pequeña parte de la creación de un genio atemporal?

La venta de los NFT de ‘El beso’

La Galería Belvedere ha explicado que los interesados en adquirir los NFT de ‘El beso’ se pueden apuntar en una lista abierta desde el 26 de enero en la plataforma thekiss.art. El 9 de febrero, los anotados en esa lista recibirán la autorización para hacer efectiva la compra del token. No especifican, sin embargo, si sólo recibirán la autorización para completar la transacción los primeros 10.000 registrados ni, de ser así, qué ocurrirá con aquellos que se apuntaron primero pero no ejercieron su derecho a compra.

Sí aclaran que cada NFT estará vinculado a un segmento concreto de la obra, y que estos se asignarán de forma aleatoria. También explican que, una vez comprados, los tókenes se podrán vender en cualquier plataforma de compraventa de estos activos digitales.

En cuanto a los NFT de la obra de Picasso, los responsables de su comercialización han dicho a la Associated Press que saldrán a la venta este viernes, 28 de enero, en las plataformas Nifty Gateway y Origin Protocol.

Los NFT del ‘Love Is In The Air’ de Banksy, por su parte, comenzaron a venderse el pasado 10 de enero en la plataforma Avalanche.