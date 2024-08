NVIDIA y MediaTek se alían con un propósito: dominar todo el mercado de los monitores con la tecnología G-SYNC

Las tecnologías de refresco adaptativo tienen un impacto muy beneficioso en la experiencia de los jugadores porque, entre otras razones, previenen la aparición de dos defectos en las imágenes que pueden resultar molestos: el tearing y el stuttering. El primero provoca que la imagen quede deformada por una línea que la atraviesa horizontalmente de un extremo al otro, y el segundo induce la aparición de unos pequeños saltos en la cadencia de imágenes que reducen la fluidez y pueden arruinar nuestra experiencia.

Afortunadamente tenemos varias soluciones de sincronización adaptativa muy eficaces, como VRR (Variable Refresh Rate), que está asociada a la norma HDMI 2.1, o FreeSync, de AMD. NVIDIA nos propone desde 2013 G-SYNC, una tecnología de refresco adaptativo muy capaz que desde entonces ha ido refinándose para mejorar sus prestaciones introduciendo, entre otras innovaciones, una profundidad de color de 12 bits o una técnica que permite minimizar con eficacia la latencia.

El talón de Aquiles de G-SYNC es que se trata de una tecnología propietaria que requiere la presencia de hardware dedicado en los monitores compatibles con ella, lo que en la práctica la ha relegado a las pantallas decididamente prémium o de gama alta. Afortunadamente, NVIDIA se ha dado cuenta de que si quiere que su tecnología de refresco adaptativo llegue a muchos más jugadores tiene necesariamente que encontrar la forma de abaratar el precio de los monitores que la incorporan. Y para lograrlo ha firmado una alianza con MediaTek.

Un pacto para que G-SYNC sea realmente popular

NVIDIA no da puntada sin hilo. La compañía taiwanesa MediaTek ha demostrado durante los últimos años que es capaz de colocar en el mercado SoC avanzados desde un punto de vista tecnológico y con un precio competitivo. De hecho, si nos ceñimos a los dispositivos de visualización es interesante no pasar por alto que sus chips están presentes en buena parte de los televisores que podemos encontrar en el mercado. Presumiblemente en adelante va a suceder lo mismo con los monitores para PC.

MediaTek va a encargarse de producir para NVIDIA el hardware dedicado necesario en los monitores compatibles con el conjunto de tecnologías G-SYNC

Y es que va a encargarse de producir para NVIDIA el hardware dedicado que es necesario instalar en los monitores que aspiran a ser compatibles con el conjunto de tecnologías G-SYNC. Y es que, en realidad, esta innovación no se responsabiliza solo del refresco adaptativo; también se encarga de minimizar la latencia, incrementar la precisión con la que se reproduce el color, inhibir el desenfoque de movimiento, etc.

Además, presumiblemente la economía de escala de MediaTek le va a permitir producir los chips para NVIDIA a un precio competitivo, lo que, sobre el papel, hará posible introducirlos en monitores de precio abordable. Los tres primeros que van a incorporar este hardware serán el AGON PRO AG276QSG2 de AOC, el Predator XB273U F5 de Acer y el ROG Swift 360Hz PG27AQNR de ASUS.

No obstante, esta no es la única noticia que nos ha deparado NVIDIA aprovechando que se está celebrando la Gamescom 2024. Y es que también ha confirmado que el servicio de streaming de videojuegos GeForce NOW ya aglutina más de 2.000 títulos. Las próximas incorporaciones son los muy apetecibles 'Black Myth Wukong', 'Star Wars Outlaws' y 'Final Fantasy XVI'. Además, NVIDIA también ha confirmado que ya podemos disfrutar más de 600 juegos y aplicaciones compatibles con la tecnología DLSS y el trazado de rayos.

Un apunte interesante: el nuevo 'Black Myth Wukong' implementa las tecnologías DLSS 3 y el trazado de rayos a pantalla completa, por lo que estoy seguro de que en adelante va a ser uno de los títulos más utilizados para poner a prueba el rendimiento de las tarjetas gráficas de próxima generación. De momento nosotros ya lo hemos fichado para nuestros tests y estamos deseando probarlo a fondo. Durante Gamescom 2024 NVIDIA no va a anunciar nada acerca de sus próximas tarjetas gráficas de la familia GeForce RTX 50, pero estaremos pendientes para informaros de cualquier novedad tan pronto como caiga en nuestras manos.

