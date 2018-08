'Mr. Robot' llegará a su fin este 2019: la cuarta temporada tendrá 12 episodios y será la última para la serie

'Mr. Robot' se prepara para su temporada final y lo quiere hacer en todo en lo alto, y es que la relevancia de la serie ha llevado a su creador a decidir que es momento de despedirnos de Elliot. Sam Esmail, el creador de 'Mr. Robot', y USA Network han acordado dar por terminada la serie en su próxima temporada cuatro.

La cuarta temporada de 'Mr. Robot' está ahora mismo programada para estrenarse en algún momento de 2019 y constará de 12 episodios, lo que significa que pasará más de un año desde el estreno de la tercera temporada en octubre de 2017.

El mencionar que la cuarta temporada será la última, significa un cambio ante la información que había surgido de que habría hasta una quinta temporada, el detalle es que cada una de ellas tendría sólo ocho capítulos. Es así como Esmail no quiso alargar más la trama, "por respeto a Elliot", y decidió centrar todo en esta cuarta que tendrá la duración de la temporada dos en cuanto episodios.

De acuerdo a la información, los cambios en la planificación y la confirmación de que sería la última temporada retrasaron el inicio del rodaje, por lo que ahora mismo se dice que arrancará el próximo invierno de Nueva York.

Por otro lado, ahora mismo Esmail está comprometido con Amazon en el drama 'Homecoming' con Julia Roberts, por lo que se cree que esta cuarta temporada de 'Mr. Robot' estará dividida en dos partes, ya que el proceso de escritura del guión tuvo que ser interrumpido debido a sus compromisos con Amazon.

Esto fue lo que mencionó Sam Esmail con respecto al final de 'Mr. Robot':

"Cuando creé por primera vez el mundo de 'Mr. Robot', pensé que sería una serie de televisión de nicho con un pequeño grupo de seguidores. En los últimos tres años, se ha convertido en mucho más, y me honra mucho el reconocimiento hacia el programa, así como por el elenco y el increíble equipo que trabaja incansablemente para ayudarme a dar vida a esta visión.

Desde el primer día, he estado avanzando hacia una conclusión, y con la llegada de la próxima temporada del 'Mr. Robot', he decidido que la conclusión finalmente está aquí. Todos en el equipo creativo, incluidas las personas increíbles de USA y UCP, no querían decir adiós, pero respetamos mucho la historia de Elliot y hubiera sido injusto alargarla. Por lo tanto, la cuarta temporada servirá como el capítulo final de la historia del 'Mr. Robot'. A los fanáticos de la serie: gracias por los últimos tres años, y no puedo esperar para compartir esta emocionante temporada final con ustedes."