Lucasfilm confirmó que están desarrollando algo basado en 'Knights Of The Old Republic', una nueva película o serie de Star Wars

La Star Wars Celebration llegó a su fin, pero siguen apareciendo noticias de la que sin duda fue la convención más grande y con mejores anuncios relacionados con el universo Star Wars. Hoy, a través de una entrevista a Kathleen Kennedy, presidenta de Lucasfilm, nos enteramos que hay nuevos proyectos en puerta y uno de ellos está relacionado con 'Knights Of The Old Republic'.

Según Kennedy, ahora mismo hay un proyecto sobre la mesa para llevar la historia de los 'Caballeros de la Antigua República' ya sea a una serie de televisión o una película, aún no se ha definido al estar en una etapa muy temprana de desarrollo, pero el menos se sabe que está siendo considerada para hacerla realidad.

Hay vida más allá de los Skywalker

Durante esta entrevista, Kennedy se negó a ofrecer más detalles de este proyecto, pero al menos es una buena noticia que se contemple hacer uso de una de las historias más atractivas dentro del universo de Star Wars.

#Lucasfilm president Kathleen Kennedy talked to us about the future of #StarWars – including a Knights of the Old Republic movie and female filmmakers taking the helm, as well as Palpatine’s surprise return in the trailer for @StarWars #EpisodeIX pic.twitter.com/HCjEhdlRv7 — MTV NEWS (@MTVNEWS) 16 de abril de 2019

Para quienes no lo recuerden, 'Knights Of The Old Republic' nació como un videojuego para Xbox en 2003, el cual nos contaba la historia de los primeros Jedi y Sith aproximadamente 4000 años antes de la creación del Imperio Galáctico. Aquí conocimos diversos personajes y la trama se basaba en complejas decisiones que nos hacían elegir entre el lado luminoso y oscuro de la fuerza.

Tras el éxito de 'Knights Of The Old Republic' tanto en Xbox como en Windows, la editorial Dark Horse lanzó en 2006 una serie de comics que se adentraban aún más en este periodo de tiempo en la saga de Star Wars. Asimismo, se lanzaron dos secuelas del videojuego, las cuales no tuvieron la misma acogida que el primer título, 'Star Wars Knights of the Old Republic II: The Sith Lords' que llegó en 2004, y 'Star Wars: The Old Republic' que se lanzó en 2011.

De hecho, durante años ha habido rumores y pistas acerca de un 'Knights of the Old Republic 3', pero problemas con la historia y el desarrollo del juego, que estaba pensado para salir en PlayStation 3 y Xbox 360, hicieron que el proyecto esté detenido desde 2013.

Kennedy también confirmó cosas que ya sabíamos, como que David Benioff y DB Weiss, creadores de 'Game of Thrones', están desarrollando una nueva trilogía, que de hecho hay rumores que apuntan a que se basará en 'La vieja República'. Rian Johnson también está trabajando en otra trilogía de películas, las cuales serán parte del nuevo universo que Disney busca explorar tras dejar atrás a los Skywalker.

Por otro lado, Kennedy también mencionó que están buscando trabajar con más mujeres directoras para diversos proyectos dentro de Star Wars. De hecho, 'The Mandalorian', la nueva serie live-action que será exclusiva de Disney+, cuenta con las primeras directoras en algunos de sus capítulos.

Hay que recordar que también se está desarrollando una serie basada en Cassian Andor, con Diego Luna repitiendo el papel de 'Rogue One', así como las series animadas donde se incluye el regreso de 'The Clone Wars'. Además de la próxima apertura de 'Star Wars: Galaxy's Edge', la nueva expansión de los parques Disney.

Es decir, Lucasfilm y Disney ahora mismo están preparando un montón de proyectos donde buscan demostrar que hay vida más allá de los Skywalker y pueden funcionar sin depender de ellos.