'Star Wars: The Rise of Skywalker': ya tenemos el primer teaser trailer de la última película de la trilogía

Es oficial, Disney ha publicado el primer trailer de 'Star Wars: The Rise of Skywalker' la última película de la trilogía y la película que pone fin a la saga de los Skywalker. en verano de 2018 pudimos ver algunos detalles sobre la película, como el regreso de Mark Hamill como Luke Skywalker o la aparición de Carrie Fisher como Leia. Hoy llega el primer trailer de la película y más novedades del universo Star Wars.

En el evento Star Wars Celebration Chicago que se está celebrando en estos momentos se ha desvelado el primer trailer de la película. Tanto J.J. Abrams (director de la obra) como Kathleen Kennedy (presidenta de Lucasfilm) han desvelado algunos detalles extra de la película. Sin más, el trailer oficial de 'Star Wars: The Rise of Skywalker' en versión original:

El regreso de Carrie Fisher como Leia y el resto del elenco

La última de las películas de la trilogía cuenta con un elenco de lo más interesante. La princesa Leia volverá a aparecer protagonizada por Carrie Fisher, no lo hará por CGI, sino que se utilizará metraje de películas anteriores que no llegó a utilizarse, especialmente de 'Star Wars: The Force Awakens'.

Pero Carrie Fisher no es la única que vuelve, también lo hace Mark Hamill actuando como Luke Skywalker y Billy Dee Williams actuando como Lando Calrissian. Otros que repiten son Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong'o, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo y Billie Lourd protagonizando a los personajes que tenían en películas previas. ¿Entre las novedades? Naomi Ackie, Richard E. Grant y Keri Russell.

Parte del elenco durante el evento Star Wars Celebration Chicago.

Como ya sabíamos, el estreno de 'Star Wars: Episodio IX' se espera que sea el próximo 20 de diciembre de 2019. Fecha en la que no solamente se estrena la película, sino que se pone un punto y final a la saga Skywalker en el universo Star Wars.

