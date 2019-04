'Star Wars: The Clone Wars': la aclamada serie animada tiene nuevo tráiler de su esperado regreso ahora como exclusiva de Disney+

Durante este fin de semana tuvo lugar la Star Wars Celebration, que se ha convertido en la convención más grande e importante del universo creado por George Lucas y que ahora es propiedad de Disney. Durante este evento, conocimos los primeros detalles de la película que cerrará la trilogía, 'Star Wars: The Rise of the Skywalker', además de una conferencia centrada en el esperado regreso de 'Star Wars: The Clone Wars', que sirvió para mostrarnos un nuevo tráiler de cara a su estreno en Disney+.

Hace un año, en uno de los anuncios más importantes de la Comic-Con de San Diego, Disney y Lucasfilm confirmaron que tras cuatro años del último episodio, y que todos pensábamos que era el último, 'Star Wars: The Clone Wars' estará de regreso para una nueva temporada que podrá punto final a una de las series animadas más importantes relacionadas con la saga galáctica.

12 nuevos capítulos que estarán conectados con 'The Mandalorian'

Sí, 'Star Wars: The Clone Wars' volverá para una séptima temporada de 12 episodios que servirán para dar continuidad a las aventuras de Anakin Skywalker, Obi-Wan Kenobi y, la favorita de los fans, Ahsoka Tano, que para esta nueva se espera que tenga mayor protagonismo.

En el siguiente vídeo, que muestra el panel completo de 'Star Wars: The Clone Wars', podemos ver el nuevo tráiler en el minuto 52:21.

En este nueva temporada de 'Star Wars: The Clone Wars' también conoceremos dos nuevos personajes, que nos adelantaron que serán hermanas del sector 1313. Además, parte de la historia se centrará en el 'Bad Batch', un grupo de clones modificados genéticamente.

Pero lo que sin duda llamará más la atención, es que parte de la historia se desarrollará en Mandalore, el antiguo planeta de Jango Fett, y es que se espera que esta seria animada sirva de precursora a 'The Mandalorian', la primera serie live-action de Star Wars y también exclusiva de Disney+.

'Star Wars: The Clone Wars' ha dejado de estar disponible en Netflix en Estados Unidos, ya que la idea es que sea exclusiva de Disney+ y sea de las primeras en estar disponible en el nuevo servicio de streaming. Como sabemos, Netflix fue una pieza importante en la resurrección de 'The Clone Wars', ya que fueron los responsables de 'The Lost Missions' tras la cancelación de Cartoon Network en 2013.

Aún no hay una fecha para el estreno de 'The Clone Wars' en Disney+, pero al menos muchos estamos tranquilos al saber que todo seguirá al mando de Dave Filoni, quien actúa como animador, director, guionista y principal responsable.

Por último, los dejamos con aquel tráiler mostrado hace un año durante la Comic-Con.