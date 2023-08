Gal Gadot afirma que habrá 'Wonder Woman 3', lo que certifica el absoluto caos en el que está metida la DC de Gunn

Según la web especializada Comicbook.com, Gal Gadot ha confirmado en una entrevista que estaría desarrollando la tercera entrega de 'Wonder Woman' en compañía de James Gunn y Peter Safran, actuales responsables del Universo DC. De confirmarse, certificaría que Warner aún no está preparada para desprenderse del todo de las anteriores películas de la franquicia, y con ello a dar salida al renovado universo superheroico que anunció Gunn.

'Wonder Woman 3', un camino lleno de dudas. Desde que 'Wonder Woman 1984', segunda entrega de las peripecias de la heroína, se saldó con un considerable fracaso (200 millones de presupuesto, casi 170 de recaudación), el desarrollo de la casi garantizada 'Wonder Woman 3' dirigida por Patty Jenkins se detuvo. Cuando Gunn y Safran aún estaban en conversaciones con Warner para renovar el universo DC, los medios hablaban de que 'Wonder Woman 3' sería una de las primeras ajusticiadas.

Por qué no tuvimos 'Wonder Woman 3'. Según se dijo en su día, entre otras cosas, uno de los motivos era los elevados costes que suponía el regreso de Gal Gadot y Patty Jenkins. También se hablaba de que no interesaba el enfoque de Jenkins (o que la directora no quería acogerse a las intenciones de Warner de crear un universo compartido, como contó 'The Wrap'). Sin embargo, estaba más o menos claro que Gal Gadot permanecería en el papel, motivo por el que la estrella posteó en Instagram tranquilizando a los fans. Posteriormente apareció en un celebrado cameo en 'Flash', y previamente se dejó ver en '¡Shazam! La furia de los dioses'.

Por qué tendremos 'Wonder Woman 3'. En la entrevista con Comicbook.com, Gadot afirma que, según tiene entendido, desarrollará una tercera entrega de Wonder Woman junto a Gunn y Safran. "Me encanta interpretar a Wonder Woman", dice. "Es un personaje muy cercano y querido para mí. Por lo que me han dicho James y Peter, vamos a desarrollar una 'Wonder Woman 3' juntos." Es decir, que Gadot entraría a formar parte, de algún modo, del esqueleto creativo de la película, más allá de protagonizarla.

Wonder Woman en el nuevo Universo DC. Lo curioso (y significativo) de todo esto es que no hay planes para la Wonder Woman de Gadot en la visión de Gunn y Safran. Lo único que se ha anunciado relacionado con la heroína es 'Paradise Lost', una serie protagonizada por las amazonas de Themiscyra. Según Gunn, una serie animada de Wonder Woman también sería posible. Y, eso sí, no se ha hablado de una película en solitario de Wonder Woman, que quizás es el espacio donde encajaría esta tercera entrega.

¿Borrón y cuenta nueva? Sin embargo, estas sorprendentes declaraciones de Gadot lo que hacen es certificar que DC está sumida en un caos aún mayor del que cabría pensar. El nuevo universo DC de Gunn y Safran era, en teoría, una forma de hacer limpieza con todo lo que había montado Zack Snyder con su 'Liga de la Justicia'. Era el motivo principal de que Henry Cavill desapareciera de la nueva película de Superman, y también de que Cavill y la propia Gadot fueran eliminados de un primer final de 'The Flash', tal y como contaba The Hollywood Reporter, que planteaba un continuísmo que DC hasta ese momento.

La taquilla tiene la culpa. Los descalabros en taquilla de todas las últimas propuestas de DC (a 'Wonder Woman 1984' le han seguido 'Shazam! 2', 'Black Adam' y 'The Flash') sin duda han metido el miedo en el cuerpo a Warner. Y aunque un reinicio parece una idea juiciosa para una franquicia que, sin duda, ha dado más que clarísimos síntomas de desgaste, Wonder Woman podría ser una apuesta más o menos segura para un proyecto que cada vez más tiene pinta de que podría acabar como el rosario de la aurora... o como el Monstruoverso de Universal.

Cabecera: Warner

En Xataka | Una de las mejores adaptaciones de Batman acaba de aterrizar, después de años ilocalizable, en HBO Max