'For All Mankind': aquí está el tráiler de la nueva serie espacial del guionista de 'Battlestar Galactica' y 'Star Trek' para Apple TV+

Apple TV+ es la nueva plataforma de streaming que llegará para competir contra Netflix y Amazon Prime. Pero un servicio de streaming no es nada sin sus creaciones originales y por ello Apple se está rodeando de grandes creadores.

Ha sido durante el inicio de la WWDC 2019 donde nos ha mostrado el tráiler oficial de 'For All Mankind', la nueva serie original de Ronald Dowl Moore, más conocido por ser el guionista y productor de series tan míticas como 'Battlestar Galactica' y 'Star Trek: La nueva generación'. Al que acompañarán Matt Wolpert y Ben Nedivi.

'For All Mankind' estará disponible de forma exclusiva en Apple TV+ y llegará este otoño. Aquí os dejamos con el tráiler de esta nueva serie de ciencia ficción.

Ronald D Moore es también conocido por ser el showrunner de 'Outlander'. Pero en esta nueva serie vuelve a recuperar la esencia que le ha llevado a ser conocido. 'For All Mankind' será una serie espacial aunque con una estética clásica. La premisa es "¿Qué hubiera pasado si la carrera espacial no hubiera terminado?". Con 'For All Mankind' tendremos una serie en la que el primer astronauta en pisar la luna no habría sido norteamericano, sino ruso. Y el programa de la NASA continuaría activo para volver a colocar a los EEUU en primer lugar.

Entre los actores protagonistas encontramos a Joel Kinnaman ('Altered Carbon'), Michael Dorman ('El Patriota'), Wrenn Schmidt, Shantel VanSanten, Sarah Jones y Jodi Balfour.

What if the space race had never ended? #ForAllMankind is coming this Fall to Apple TV+.



Here’s an official first look. #WWDC19 pic.twitter.com/NumrPfT4PD — Apple TV (@AppleTV) 3 de junio de 2019

En Xataka | Apple TV, Apple TV+ y Apple TV Channels: quién es quién y cuáles son las diferencias