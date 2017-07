Disney nos adelanta en maqueta cómo van a ser sus parques temáticos de 'Star Wars'

Lo que estoy compartiendo es una maqueta bastante grande, de unos 15 metros de ancho, pero no es nada comparado con la escala real, que se moverá en un espacio de unas seis hectáreas. Aprovechando la comparación siempre de moda, diríamos que es algo así como seis campos de fútbol de máximo tamaño.

Lo que está haciendo Disney es enseñarnos un primer vistazo a lo que será “Star Wars Land”, el parque temático que abrirá sus puertas en 2019 Disneyland (California) y Walt Disney World (Florida).

Los seguidores de la serie galáctica tendrán que esperar un par de años para disfrutar de un planeta nuevo dentro de la tierra, con Halcón Milenario incluido, pero Disney ha tenido más prisa en enseñar el modelo 3D en la Expo d23 que monta en Anaheim. De ahí sale el siguiente vídeo:





En los dos parques que se están montando actualmente, además de atracciones sueltas, se le dará la oportunidad a los visitantes de participar en una misión secreta con el Halcón Milenario, o experimentar una batalla entre el Primer Orden y la Resistencia.

Disney asegura que estos parques son la expansión temática más grande que han creado: mil millones de dólares va a costar crear cada uno

Para dar vidilla al asunto, además del fantástico escenario que se plantea, sabemos que habrá lugar para personajes como droides y habitantes del lugar. Como hay que alimentar al personal, los restaurantes tomarán la imagen de la cantina de Mos Eisley.

Perdonadme si me equivoco, pero creo que para jugar con cosas de Star Wars en los parques Disney no hay que esperar hasta 2019, hay ya algunas atracciones disponibles como ‘Star Tours – The Adventures Continue’ o ‘Jedi Training: Trials of the Temple’.

Más información | Disney Blog