13 estrenos y lanzamientos imprescindibles para el fin de semana: 'Elden Ring', 'Vikingos: Valhalla', 'Destiny 2' y mucho más

Vaya mostrencazos te esperan este fin de semana. De los colosos de 'Elden Ring' a la nueva expansión de 'Destiny 2', pasando por los asnos históricos de 'Vikingos: Valhalla'. Y el 'Assassin's Creed' vikingo, gratis. Lo bueno: para estar en sintonía, no hace falta que te duches en todo el fin de semana. Esto es lo mejor de los planazos que nos dan libros, cómics, televisión, cine y videojuegos para los próximos días.

'The Medium'

Una escalofriante historia tailandesa de fantasmas, que abunda en una zona a la que el cine de género del país parece estar abonada desde hace un tiempo: el folclore y las costumbres del lugar. Aquí, con un tono casi documental que encaja perfectamente con su argumento, se nos cuenta cómo durante un rodaje sobre chamanismo una muchacha es poseída por una criatura muy distinta a la diosa a la que se está venerando.

Ya en cines

'Vikingos: Valhalla'

Este spin-off de la serie que volvió a poner de moda a los bárbaros nórdicos cuenta con su mismo creador, Michael Hirst, pero se emitirá en exclusiva en Netflix. Nos trasladamos a un siglo después de lo visto en la serie previa, con la invasión de Inglaterra por un descendiente de Rollo. Como siempre, se darán la mano la violencia exacerbada, las tramas políticas y el retrato de personajes más o menos históricos, como Leif Erikson, Freydis, Harald Harada y el Rey William el Conquistador.

Disponible en Netflix

'Gato caco'

Si te gustó 'El show de Cuphead', esto es la puntilla: donde aquella espléndida adaptación del videojuego indie se inspiraba en los dibujos animados de los años treinta, recuperando todo el swing y el desmelene de los clásicos de los Fleischer, este divertimento interactivo (e hiperactivo) homenajea a los buenos viejos tiempos de los Looney Tunes. Habrá que ayudar a un gato ladrón a atracar un museo respondiendo preguntas con límite de tiempo y muy mala uva. Un puzle cartoon exquisito.

Disponible en Netflix

'The Beta Test'

Una especie de adaptación a los nuevos tiempos de 'American Psycho', pero con el cínico (aún más) subido, y donde redes sociales y Big Data tienen un papel imprescindible para conjurar un presente temible y sin privacidad. Y todo en el entorno de la escalofriante Los Angeles actual, en la era post-#metoo, con un agente de Hollywood comprometido que recibe una misteriosa carta para un encuentro sexual anónimo. Espectacular interpretación de Jim Cummings, también director y guionista.

Disponible en Filmin

'Oscura verdad'

Una atrevida reinterpretación de 'La semilla del diablo', pero con temores completamente actuales y un toque abiertamente feminista, para una película que llega con el sello de A24, responsable de algunas de las piezas de terror más sugerentes de los últimos tiempos, como 'La bruja' o 'Hereditary'. Conoceremos a una pareja que lleva tiempo intentando tener un hijo y recurren a un doctor especialista en fertilidad. Tras una inseminación artificial y un embarazo de trillizos, la madre empieza a detectar comportamientos extraños a su alrededor.

Disponible en Prime Video

'Elden Ring'

Lo último de From Software ya está arrasando en Steam, y no es para menos. Es el juego mejor perfilado y más accesible de todos los 'Souls', aunque eso no quiere decir que sea un paseo por el campo. Su mundo abierto permite, eso sí, encaminar la aventura por derroteros que van más allá de dejarse los cuernos contra jefes colosales. Aunque de eso también tenemos aquí. Un clásico instantáneo del que no vas a dejar de oír hablar en los próximos meses.

Disponible para PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 y Xbox Series

'Destiny 2: La Reina Bruja'

Un exitazo de Bungie, que se ha ido trabajando una base de jugadores amplísima desde el nacimiento de la franquicia en 2013. Con cerca de un millón de jugadores diarios, la segunda parte de la serie llega a su quinto año de vida consagrándose como uno de los shooters online más populares del momento, y con el lanzamiento de esta esperadísima expansión. 'Destiny' se proponía perdurar durante diez años, y aunque en su momento esa ambición de Bungie se consideró excesiva, ahora es obvio que van por el buen camino para ello, a base de expansiones tan jugosas como esta.

Disponible para PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X|S y Stadia.

'Martha Is Dead'

Con polémica incluida, ya que parte de su contenido llegará censurado en las versiones para las consolas de Sony por su tono y su grafismo perturbadores. En cualquier caso, estamos ante un opresivo thriller psicológico ambientado en la Segunda Guerra Mundial, en la Toscana. En pleno horror de la guerra, el cadáver de la joven Martha aparece profanado. Su gemela Giulia intentará averiguar qué ha pasado.

Disponible para PC, Playstation 5, Playstation 4, Xbox Series X|S, Xbox One

'Assassin's Creed: Valhalla' gratis

Durante este fin de semana, los jugadores pueden acceder a todo el contenido del juego, y si deciden comprar la versión completa, mantener su progreso. Una epopeya vikinga que ha merecido elogios por novedades dentro de la franquicia como los saqueos, la construcción de asentamientos, los asaltos o un sistema de progreso rediseñado. Un sandbox cien por cien Ubisoft, que además dentro de poco se verá ampliado con una nueva expansión.

Disponible para Xbox Series X|S, Xbox One, PS5, PS4, Stadia y PC

'Conde Cero' (William Gibson)

Las reediciones del fondo de catálogo de Minotauro siguen dándonos alegrías. Publicada originariamente en 1986, 'Conde Cero' es el segundo libro de la Trilogía del Sprawl, conformada por tres clasicazos cyberpunk del autor, como son 'Neuromante', 'Mona Lisa acelerada' y ésta, además de cuentos como los recopilados en 'Quemando cromo'. Aquí encontramos todos los elementos del género más auténtico: la sátira de las corporaciones, el ciberespacio, la fluidez física, un futuro deshumanizado e hipertecnificado... todo para contar la historia del Conde Cero, un contrabandista de datos del extrarradio.

Conde Cero nº 02/03 Trilogía de Sprawl (Minotauro Esenciales) Hoy en Amazon por 17,05€

'Una bruja con tentáculos' (Daniel Espinosa)

Fantasía juvenil, Lovecraft y post-apocalipsis. ¿Es posible mezclarlo todo? Daniel Espinosa lo intenta con esta novela trepidante en la que en el año 2038, veinte años después de la catastrófica Gran Caída, la bruja Nitocret vive en un Madrid postapocalíptico haciendo hechizos por encargo. Las redes sociales han desaparecido, y la vida avanza a través de un servicio de mensajería no instantáneo llamado desync. Un día, cuando su alocada amiga Allegra se esfuma sin dejar rastro, decide investigar su desaparición.

Una bruja con tentáculos Hoy en Amazon por 17,95€

'Halo: La novela gráfica' (VVAA)

Una década después de su publicación original, y tras mucho tiempo agotada en España, vuelve esta recopilación de historias basadas en el universo del Jefe Maestro. Autores como Simon Bisley (Batman, Juez Dredd), Tsutomu Nihei ('Blame!') o Moebius, entre otros, aportan su visión de la espectacular guerra futura que retratan los videojuegos. El volumen incluye 25 páginas de ilustraciones inéditas también inspiradas en la franquicia creada por Bungie.

HALO: LA NOVELA GRÁFICA Hoy en Amazon por 18,95€

'La naturaleza de la Tierra Media' (Edición de Carl F. Hostetter)

Carl F. Hostetter, uno de los mayores expertos mundiales en Tolkien y la Tierra Media, recoge en este volumen innumerables datos salidos de la pluma del propio Tolkien, que concibió cuando preparaba 'El Silmarillion'. Entre otros aspectos que abarca este volumen hay detalles sobre su mundo imaginario tan diversos como el envejecimiento y la actuación del tiempo sobre los seres inmortales y mortales de la Tierra Media, el funcionamiento del cuerpo y el espíritu y la relación entre ambos, flora, fauna y pueblos de la Tierra Media, y descripciones del aspecto físico de distintos personajes de El Señor de los Anillos.