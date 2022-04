Las mejores apps de 2022 para iOS: nuevas, imprescindible y joyas ocultas

Te traemos nuestra colección anual con las mejores apps para iOS de 2022, donde vas a tener una colección variada, con lanzamientos de apps recientes, pero también con otras más antiguas. La idea es que si te compras un móvil este año, más allá de las apps más clásicas y conocidas, también tengas una variedad de alternativas de apps para probar.

Por eso, no vamos a centrarnos únicamente en las apps recién lanzadas, sino que juntaremos las nuevas con las viejas e imprescindibles, y añadiremos otras que son menos conocidas, pero que también consideramos que merecen la pena ser probadas. Además, iremos actualizando este artículo de forma periódica, para que si lo visitas dentro de unas semanas o unos meses tengas todavía más aplicaciones para ver.

Y como siempre decimos en Xataka Basics, somos conscientes de que en esta recopilación podemos habernos dejado fuera alguna aplicación que tú sí puedas considerar imprescindible o una de las mejores. Por eso, te invitamos a que nos dejes tus sugerencias en la sección de comentarios para que el resto de lectores también pueda beneficiarse de los conocimientos de nuestros xatakeros.

Amazon Fotos

Amazon Fotos es posiblemente una de las mejores alternativas a iCloud Fotos o a Google Fotos. No es una aplicación gratuita en sí, pero está incluida dentro de la suscripción de Amazon Prime, por lo que si eres usuario asiduo de Amazon puede que te interese. Tiene sus propios sistemas de reconocimiento y agrupado de caras, así como álbumes inteligentes y detección de lo que hay en la foto.

Pero más allá de ofrecer las clásicas características de este tipo de servicios, es interesante saber que te permite subir sin límite de espacio todas las fotos que quieras y sin ningún tipo de pérdida de calidad, algo muy bueno si eres fotógrafo y trabajas con imágenes RAW. La parte negativa es que solo tienes 5 GB para subir vídeos, y si quieres más espacio para ellos tocará pasar por caja.

Amplosion

Amplosion una aplicación especialmente para evitar la carga de las páginas AMP, y cargar la versión completa de una web. Las AMP son versiones de las páginas web que visitas adaptadas para el móvil, y diseñadas para prescindir de elementos que aceleren su carga. Sin embargo, en la práctica estos elementos de los que se prescinde pueden hacer que las páginas se rompan y no se vean bien.

Esta aplicación es en realidad una extensión para el navegador Safari que viene preinstalado en tu iPhone, y tiene un precio de tres euros. A cambio, simplemente con activarla evitarás que se carguen las versiones AMP de las webs que visites, y te mostrará estadísticas de cuántas veces se ha activado y en qué páginas.

Apple TV+

Hemos intentado no poner ninguna aplicación nativa de Apple en esta lista, pero es que es imperativo que incluyamos esta. Tenemos muchos servicios de streaming de vídeo hoy en día, pero Apple TV+ es el que más en forma está en cuanto a la calidad de producciones. No parece una fábrica de churros con tropecientas series por mes como Netflix, lanza muy pocas, pero todas ellas están muy inspiradas y son de una gran calidad.

BandCamp

Existen muchos servicios de streaming de música, en esta lista vas a ver dos de ellas. Pero BandCamp es algo más cercano a los artistas, porque integra funciones parecidas a las de una red social, con algunos ecos de lo que fue hace unas décadas MySpace. En esencia, BandCamp es una red social en la que sigues a artistas, y puedes escuchar o comprar su música.

Lo que hace interesante a BandCamp es que se centra bastante más en artistas independientes, que tienen una ventana para promocionarse. Además, tiene herramientas de búsqueda y sistema de hashtags que propicia mucho el descubrimiento de nuevas bandas, un sitio ideal para salir de las repetitivas recomendaciones de Spotify y compañía y encontrar otras nuevas bandas.

BeReal

Aunque a veces no lo parezca, todavía hay quien se anima a lanzar nuevas redes sociales con propuestas nunca antes vistas. Be.Real es una de ellas, y busca ofrecer una manera inmediata y simultánea de compartir contenido: sólo dos minutos para crear las fotos, y todos los contactos comparten el contenido creado a la vez.

Vamos, que ya no es solo una red social donde compartir contenido, sino que también es como un juego en el que se añade el aliciente de publicar todo a la vez y de forma improvisada. Y luego ,todos podéis reaccionar al mismo tiempo a lo que comparten los demás. Todo ello, con un tiempo limitado para pensar lo que quieres compartir.

Canva

Canva es una de esas aplicaciones que acabamos recomendando todos los años, porque al final son fáciles y útiles. Lo que hace es permitirte realizar muchas creaciones de diseño gráfico, incluso si no tienes ni idea. En Basics ya te hemos hablado a fondo y te hemos ofrecido varios trucos para su versión de escritorio.

Con Canva vas a poder crear imágenes y composiciones para tus redes sociales, ya sean historias o publicaciones de Instagram o de cualquier otra. Es como una versión fácil del Photoshop, con hasta 60.000 plantillas gratuitas creadas por profesionales, y la posibilidad de explorar su versión de pago en el caso de que necesites un poco más.

Clubhouse

Cada pocos años, aparece alguna aplicación que innova lo suficiente como para marcar tendencia y hacer que los grandes competidores acaben copiándola hasta la sociedad. Y Clubhouse es una de las últimas que lo revolucionó todo con su apuesta por crear salas de chat de audio abiertas, algo así como si fuera una emisora de radio, pero en una plataforma social y en la que quienes escuchan también puedan participar.

Clubhouse te va a permitir encontrar emisiones sobre cualquier tipo de temática, y unirte a ellas para escucharlas o participar. Todo con un sistema de avatares y perfiles personales con los que dejarte ver, y varias opciones de interacción. Además, tiene un sistema de etiquetas para poder afinar al máximo en tu busca de transmisiones.

Deepl

Deepl es un traductor alimentado por inteligencia artificial, y que poco a poco se está posicionando como uno de los mejores traductores que puedes encontrar hoy en día en Internet. Su modelo es de altísima calidad y fidelidad, y supera con creces a competidores como Google Translator, luciéndose especialmente en expresiones coloquiales que pueden confundir a otros.

Ofrece la posibilidad de traducir en 26 idiomas, y es igual de fácil de utilizar que cualquier otro. Tienes dos bloques, y en uno puede escribir o pegar palabras o textos, y en el otro te aparecerá el resultado. También podrás reproducir la pronunciación de las palabras traducidas.

Discogs

Si te gusta la música y te gusta coleccionar discos o vinilos, Discogs es una aplicación absoluta y totalmente imprescindible. Es obligatoria. Por una parte, puedes ir añadiendo todos los discos que compras para tener tu colección bien organizada. Pero es que es como una Wikipedia musical, donde puedes encontrar todas las ediciones de todos los discos de todos los artistas, contenido que crea su amplísima comunidad. Para añadir tus discos tiene un escáner de código de barras.

Pero es que además, también es una tienda online de discos. En todas las ediciones de todos los discos podrás saber si hay personas que los tienen en venta, y podrás acceder a esta sección de compraventa en la que participan coleccionistas y tiendas de todo el mundo. Además de eso, en cada perfil de cada edición podrás ver las opiniones de los usuarios que la tengan en su colección, para saber si ese vinilo que quieres suena realmente bien o es mejor ir a otra edición de otro año o país.

Doomsday Alarm Clock

Esta es una curiosa aplicación de despertador en el que tienes que elegir un escenario apocalíptico en el que quieres despertarte. Puedes elegir entre divertidas historias como el calentamiento global o una erupción volcánica, que luego sonarán como si fueran tu despertador. Vamos, que puedes despertarte con las noticias de un final del mundo que tú hayas elegido.

DuckDuckGo Privacy Browser

DuckDuckGo es desde hace tiempo la gran referencia en privacidad para quien busca una alternativa al buscador de Google, y sus responsables han decidido dar un paso más con un navegador web centrado en la privacidad. Se llama DuckDuckGo Privacy Browser, y además de acabar de ser lanzado para macOS, también está disponible en teléfonos móviles.

Es un navegador con las mejores protecciones para mantener tu privacidad cuando navegas. Todo ello lo ofrece de manera simplificada para que no tengas que complicarte la vida configurando nada. Las búsquedas en Internet son también privadas, y tiene protecciones para las webs que visitas o los correos que recibes.

eSound

Esta es una aplicación que te ofrece una alternativa a Spotify gratis basada en la música de YouTube y otras plataformas de música gratis de terceros. Vamos, que no vas a pagar para acceder al catálogo de un servicio en concreto, sino que centraliza los catálogos de otros servicios gratuitos en una interfaz parecida a la de servicios de pago.

Esto te va a permitir acceder a millones de canciones de forma totalmente gratuitas y gestionarlas, pero también hay algunas desventajas. Por ejemplo, la calidad del audio puede no ser siempre buena, y a veces puede fallar la reproducción. Al fin y al cabo, siempre depende de la música de terceros. También tienes opciones de búsqueda y de creación de listas de reproducción.

Gboard

Aunque el teclado nativo de iOS está bastante bien para la mayoría de los casos, si utilizas varios servicios de Google quizá quieras echarle un vistazo a Gboard. No, no es una aplicación nueva, sino toda una veterana en listas de este tipo, y a día de hoy todavía es uno de los mejores teclados para móvil que puedes encontrar.

Su principal característica es que integra una gran cantidad de servicios de la propia Google para poder acceder a ellos desde el propio teclado, como por ejemplo el traductor. Además, también puedes crear stickers personalizados con tu cara para usar en cualquier aplicación, escribir en dos idiomas a la vez o usar su portapapeles entre apps.

Google Maps

Seguimos con servicios de Google para hablarte de otro que es absolutamente imprescindible. Se trata de Google Maps, que desde hace años ya ha dejado de ser un simple sistema de mapas y GPS para convertirse en toda una base de datos con todos los sitios que tienes a tu alrededor, y te permite escribir reseñas y subir fotos de esos que visitas.

Tienes opciones como la de compartir tu ubicación, revisar el historial de los sitios donde has estado, recordar dónde aparcaste el coche, crear mapas personalizados, ver el precio de la gasolina, medir distancias, crear planes en grupo, diseñar y compartir tus rutas o incluso controlar Spotify mientras conduces, o incluso buscar restaurantes que tengan servicio para llevar.

HBO Max

En una lista como esta es normal que añadamos servicios de streaming de películas, pero añadirlos todos sería como hacer trampas. Por eso, ciñéndonos en los más recientes que han llegado apostaremos por añadir HBO Max. No es una evolución de HBO, sino algo parecido a Disney+, pero de WarnerMedia, en la que incluye todo el contenido de todas las plataformas de entretenimiento que tiene.

Esto quiere decir que te vas a encontrar con el contenido de HBO, el de DC, Warner Bros, Cartoon Network y Max Originals entre otros muchos. Además, cuenta con el aliciente de que los estrenos de cine de Warner llegarán 45 días después a HBO Max, por lo que siempre vas a tener contenido bastante fresco para ver además de otras series y producciones.

Jaadoo

Por defecto, la aplicación de fotos de iOS te mezcla las fotos normales con las capturas de pantalla, y al final todo acaba siendo un auténtico follón si sueles sacar muchas. Y ahí es donde entra en juego esta aplicación, que te permite ordenar y gestionar mejor tus capturas de pantalla para localizar las que necesites cuando las necesites.

Jaadoo tiene un sistema de inteligencia artificial capaz de reconocer las capturas de pantalla para mostrártelas, y también reconoce lo que hay en ellas para categorizarlas automáticamente. Eso sí, también podrás ordenarlas manualmente. Y luego, podrás buscarlas con su buscador, administrarlas o compartirlas fácilmente. La app hace todo el procesamiento dentro de tu móvil para mantener tu privacidad.

Mi DGT

Mi DGT es quizá una de las mejores y más completas apps que ha lanzado la administración pública. Ha sido creada por la DGT para centralizar en una app todo lo relacionado con tu coche y tu carnet de conducir. En ella podrás encontrar tus papeles y el propio carnet, que tiene la misma validez que el carnet físico.

También ofrece otros servicios como el de ver y pagar tus multas de tráfico, ver toda la información de tu coche, incluyendo la fecha de primera matriculación. También podrás hacer gestiones como asignar un conductor habitual o pagar tus tasas directamente desde el móvil.

Microsoft Authenticator

Si estás completamente dentro del ecosistema de Apple, el propio almacenamiento de contraseñas de iOS te va a ser suficiente. Pero si utilizas otros dispositivos quizá necesites tirar de otros gestores de contraseñas para tenerlas todas organizadas y sincronizadas en tus dispositivos, y Microsoft Authenticator de los mejores que puedes encontrar.

Es un dos en uno, sistema de verificación en dos pasos y gestor de contraseñas, y además es completamente gratuito y tiene aplicaciones para móviles y extensiones para Chrome, mientras que se integra en Edge automáticamente. Te sugerirá contraseñas al registrarte en sitios, te permitirá guardarlas y buscarlas luego cuando quieras.

Procreate Pocket

Procreate es una de las mejores aplicaciones de dibujo que tienes disponibles en iOS, aunque está optimizada para aprovechar el iPad y el Apple Pencil. Pero si tienes un iPhone, la alternativa es Procreate Pocket, que es una versión de bolsillo adaptada a pantallas más pequeñas, pero manteniendo las señas de identidad de su hermana mayor. Cuesta cinco euros, pero fue elegida la mejor aplicación de pago para iPhone de 2021.

La aplicación ofrece lienzos de hasta 16000x4000, una interfaz intuitiva y función para crear formas perfectas. Su gran baza es que cuenta con cientos de pinceles para hacer tus dibujos, pudiendo instalar otros creados por otros artistas. Tiene también herramienta para pintar con el dedo, colores de 64 bits y 250 niveles de deshacer y rehacer.

Snapseed

Snapseed es otra de esas aplicaciones que recomendamos año a año, pero es que sigue siendo prácticamente una de las mejores apps de edición sencilla de fotografía para cualquier móvil. Todos los controles se realizan con gestos, y solo necesitas utilizar un dedo. Es todo muy sencillo, y puedes ver todos los cambios según vas deslizando sus barras.

Con Snapseed vas a poder desde hacer sencillos recortes hasta ajustes avanzados como modificar la orientación de una cara o borrar objetos. Otra de sus grandes bazas es que es un servicio gratuito de Google, por lo que no tienes ninguna sorpresa ni ningún muro de pago.

Spark Mail

Si te has cansado del cliente nativo de correo de iOS o de las aplicaciones de Gmail y Outlook, el mejor gestor de correos electrónicos de terceros tiene un nombre claro, y es Spark. Se trata de un gestor que te ayuda a organizar tus correos de forma inteligente, categorizándolos en carpetas diferentes.

Tienes carpetas donde se llevan automáticamente los correos personales, las newsletters y las notificaciones, y tienes varias maneras de visionarlos. Te permite gestionar varias cuentas a la vez, pero sin combinar categorías para ellas como hacen otros. Es una aplicación altamente personalizable, con accioens de deslizamiento de dedo y todas las opciones que necesites.

Spotify

Vale, vamos a mencionar algunas aplicaciones de streaming musical. En este aspecto, Spotify es la que peor calidad de sonido ofrece, pero sigue siendo la más completa en todos los demás aspectos, con muchas opciones, listas de reproducción personalizadas, y opciones sociales. Puedes seguir a tus amigos y ver siempre lo que están escuchando.

Si no tienes unos buenos altavoces con DAC en el ordenador o un equipo musical donde reproducir la música, posiblemente no sea importante que no tenga sonido de alta fidelidad, por lo que sigue siendo el servicio al que ir para la inmensa mayoría de usuarios. Simplemente, es la gran aplicación musical con mayúsculas. De pago, pero llena de opciones y con un enorme catálogo musical.

Telegram

Lo admito, no puedo hacer una lista de estas sin incluir Telegram, porque es la aplicación que más utilizo en mi móvil y sirve para casi todo. Oficialmente, es una alternativa a WhatsApp, pero es que sus funciones van mucho más allá y tienes miles de maneras para utilizarla.

A la hora de comunicarte, puedes programar mensajes, crear grupos y canales para hablar con quien quieras o crear un feed de noticias, y tiene un sistema de bots que aumentan sus funcionalidades. También tienes tu nube personal sin límite de espacio, lo que te permite enviarte mensajes a ti mismo. Con esto, Telegram puede convertirse en una aplicación de notas o en una manera de enviar archivos entre distintos dispositivos.

Tidal

Y si hemos recomendado Spotify, lo justo es que recomendemos alguna alternativa. Sería muy obvio recomendar Apple Music, pero como no es un servicio totalmente multiplataforma, vamos a recomendarte Tidal. La versión HiFi con calidad CD tiene el mismo precio que Apple Music o Amazon Music, aunque si quieres la máxima calidad de sonido entonces tendrás que pagar el doble.

En cuanto a cantidad de listas de reproducción y música personalizada, hay que decir que iguala o incluso supera a Spotify en muchos aspectos. No te va a faltar música en ningún momento. La principal diferencia es que no tiene funciones sociales, y que en vez de apostarlo todo a los podcast como Spotify, simplemente implementa vídeos musicales dentro de su plataforma.

TiViFy

TiViFy te permite ver los canales de la TDT gratis en cualquier dispositivo, y solo necesitas registrarte con una cuenta gratuita. Ofrece la posibilidad de tener una cuenta de pago para ver más canales exclusivos, pero para ver la TDT es más que suficiente con la modalidad gratis.

Toca Life World

Esta fue elegida por Apple como la mejor aplicación para iPhone del año 2021, y es una app infantil para fomentar la creatividad de los más pequeños. Es una aplicación en la que se va a poder diseñar un mundo completo, como diseñar los escenarios añadiendo decoraciones y personajes donde quieras.

Incluye más de 100 ubicaciones para crear tus habitaciones, y un catálogo de 500 personajes a los que puedes sumar los creados por ti mismo. Luego, puedes ir ampliando tu mundo diseñando estancias.

ToonMe

ToonMe es una aplicación para crear caricaturas a partir de un selfie. Solo tienes que subir uno de estos selfies, elegir el diseño con el que quieres obtener la caricatura, y dejar que la aplicación lo haga todo por ti. Los resultados pueden ser curiosos y divertidos.

Pero no es oro todo lo que reluce. La aplicación pone marcas de agua en las fotos, hay anuncios, y muchas funciones son para las cuentas de pago. Sin embargo, pese a estas limitaciones es una app que merece la pena probar.