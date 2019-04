Las mejores aplicaciones y herramientas gratis de 2019 para Windows 10

Hoy te traemos una recopilación con las mejores aplicaciones gratuitas para Windows 10. Hemos intentado tener una lista equilibrada, con programas esenciales que ya son veteranos para los usuarios inexpertos, pero también alguna de las últimas novedades imprescindibles para usuarios veteranos que quieran explorar un poco.

Como siempre pasa en todas estas listas, en Xataka Basics sabemos que posiblemente nos hayamos dejado fuera alguna de las que tú consideras mejor que las presentes o que crees que se merece una oportunidad y estar en la lista. Por eso, te invitamos a que nos dejes tus propuestas en la sección de comentarios.

Adobe Photoshop Express

Se trata de una versión simplificada de Photoshop, y especialmente pensada para poder sacar el máximo partido de ordenadores con pantallas táctiles. Te permite optimizar tus fotografías con sólo un par de movimientos de tus dedos, y lo que hay es lo que ves, lo que quiere decir que no encontrarás opciones escondidas en paywalls.

Lo que sí te pedirá es que te crees una cuenta de Adobe ID. A cambio, tienes varios opciones básicas de edición, e incluso una serie de filtros para diferentes contextos, desde los parecidos a Instagram hasta otros para retocar la piel en los retratos o mejorar el color de los paisajes. También puedes recortar y cambiar el tamaño de las imágenes.

Audacity

Se trata de una de las aplicaciones de software libre más conocidas y utilizadas en el mundo. Este editor y grabador de audio multiplataforma es una de las mejores alternativas gratuitas para el trabajo de edición, grabación, creación de efectos, conversión de audio, etc.

Audacity lo puedes usar en Windows, Linux y macOS, y tiene soporte para plugins con los que mejorarlo, calidad de sonido de 16, 24 y 32 bits, y permite importar, editar y combinar diferentes archivos de audio. También puedes exportar tus grabaciones en varios tipos de formato, incluyendo el poder exportar varios archivos a la vez.

Blender

Si la veteranía da puntos atento a Blender, porque lleva ya muchos años siendo una de las mejores aplicaciones de código abierto para la creación de gráficos en tres dimensiones, modelado, VFX, animación, dibujo, y más. Es totalmente gratuito, y está disponible para Windows, Linux y macOS.

Tiene opciones de renderizado, modelado o animación. También tiene herramientas de edición de vídeo o creación de videojuegos, todo ello con una aplicación personalizable para adaptarse a tus necesidades.

Calibre

Si te gustan los libros electrónicos, Calibre es simplemente una aplicación imprescindible. Con ella puedes gestionar tu librería virtual, y convertir tus ebooks en diferentes formatos. Es popular por permitirte, entre otras cosas, liberar tu Kindle para poder meterle libros convirtiéndo sus diferentes formatos como ePub en el nativo de Amazon.

También te permite descargarte periódicos, tus webs favoritas o leer desde la misma aplicación. Puedes hacer búsquedas en diccionario, ver los libros de tu PC o el eBook conectado, leer libros al azar, hacer conversiones de formato o editar los metadatos de los libros electrónicos que tengas. Todo ello disponible para Windows, macOS y GNU/Linux.

Dashlane

Existen muchos gestores de contraseñas en el mercado, y aunque soluciones nativas como el gestor propio de Chrome le pueden valer a mucha gente, si buscas un gestor algo más completo, con buen diseño y que se integre con todo Windows y sus apps, Dashlane es una de las mejores opciones. Tanto por su diseño como por sus opciones y compatibilidades.

Puedes crearte una cuenta gratuita que funcione en un dispositivo, como por ejemplo tu PC. Una vez instalada la app, puedes usarla para gestionar tus contraseñas, el autocompletado de formularios y datos de pago, e incluso para recibir alertas cuando tengas que cambiar una contraseña porque ha sido filtrada o el servicio ha tenido problemas de seguridad. En su versión de pago, también podrás sincronizarlas con otros dispositivos como el móvil.

DaVinci Resolve

Se trata de uno de los mejores editores de vídeo profesionales que te puedes encontrar en Windows, y tiene una versión gratuita con herramientas para procesos de edición, efectos visuales, animaciones gráficas, etalonaje y posproducción de audio en una sola aplicación.

Eso sí, si eres profesional has de saber que su versión de pago cuesta 269 euros, y que le añade a la versión gratuita un motor neuronal, opciones de colaboración, herramientas estereoscópicas, decenas de complementos ResolveFX y FairlightFX, etalonaje HDR y efectos de granulosidad, desenfoque y niebla. Sin embargo, la gratis es ya de por si un buen punto de inicio para tus ediciones caseras.

DarkTable

Para muchos DarkTable es lo más cercano a Lightroom que puedes conseguir de forma gratuita y en un proyecto de software libre. Es una aplicación para el flujo de trabajo en fotografía que ofrece revelado de RAW, edición y retoque de las imágenes. DarkTable está disponible para Windows, macOS y empaquetado para múltiples distribuciones Linux.

Everything

Si te has fijado en el buscador del explorador de Windows, verás que no busca realmente en todo el sistema, sino que sólo selecciona algunas aplicaciones. Si lo que quieres al realizar una búsqueda es que te aparezcan absolutamente todos los resultados, una de las mejores alternativas es usar Everything.

Es un motor de búsqueda de escritorio para Windows que localiza archivos y carpetas de forma muy rápida, y que además busca en todo el sistema. La herramienta funciona con todas las versiones de Windows, desde XP a Windows 10 y además, y es software libre.

GIMP

Antes hemos hablado de la versión simplificada y gratuita de Photoshop, lo que prácticamente nos obliga a incluir en la lista la que durante años ha sido su gran alternativa. GIMP es una alternativa no a Photoshop Express, sino al Photoshop de pago, y ofrece muchas opciones avanzadas de edición de forma totalmente gratuita.

La aplicación es de código abierto, y tiene versiones para todos los sistemas operativos. Edición de imágenes, capas, máscaras, selecciones múltiples, canales, automatizaciones y, si no tienes suficiente, la posibilidad de añadir scripts y plugins para mejorar sus funciones.

Gparted

Si estás buscando una alternativa a la herramienta de particiones nativa de Windows, Gparted es desde hace años una de las mejores alternativas libres. Puedes crear, borrar, cambiar el tamaño o mover cada partición entre otras cosas, todo ello manipulando prácticamente todos los sistemas de archivos disponibles. También puedes crear un USB ejecutable al iniciar el sistema para manipular las particiones del disco duro sin arrancar Windows.

Handbrake

Handbrake es una herramienta de software libre que sirve para convertir los archivos de vídeo de casi cualquier formato conocido por el hombre. Vamos, que tú tienes un vídeo en un formato y lo puedes pasar a cualquier otro sin problema. Además, soporta una amplia variedad de códecs, es multiplataforma (Windows, Linux y macOS), es gratuita y su código es abierto.

La aplicación tiene varios perfiles para que puedas elegir el que se corresponde con tu dispositivo, y puede leer archivos de cualquier formato de almacenamiento, incluyendo los DVD o Bluray que no tengan protección. Además, puedes aplicarle filtro a los vídeos, editar sus capítulos, añadirle subtítulos y mucho más.

IrfanView

Esta aplicación lleva casi dos décadas siendo una de las mayores y mejores alternativas para el visionado de imágenes que existe en Windows. Por lo tanto, es perfecta si crees que la herramienta por defecto tiene mucho que desear. Como lleva tantos años en Windows, es compatible desde los desaparecidos Windows XP hasta Windows 10, por lo que puedes usarlo hasta con ese viejo ordenador que todavía conserves en un cajón.

Otra de sus ventajas es que la aplicación no sólo sirve para ver imágenes, sino que también permite convertirlas pasándolas de un formato a otro, optimizarlas, escanearlas e incluso imprimirlas. Permite crear pases de diapositivas, procesar varias en grupo y mucho más a través de sus plugins.

jDownloader

Si estás buscando una aplicación para la gestión de descargas directas, jDownloader es una de las mejores aplicaciones que puedes encontrar. Es totalmente gratuita, aunque incluye un sistema en el que puedes guardar tus cuentas de usuario y contraseña de servicios online que tengas comprados como Mega y compañía.

Tiene versiones para Windows, GNU/Linux o macOS, y extrae el contenido de las direcciones URL que copies en el portapapeles para que puedas descargarlo. Con esta app, por ejemplo, podrás descargar vídeos de YouTube o cualquier contenido de las nubes que tengas directamente en la carpeta que le asignes para todas las descargas.

Kodi

Kodi es una de las aplicaciones más populares para convertir tu ordenador en un centro multimedia en el que ver con una interfaz limpia y clara todo tipo de contenidos. Su código es libre, y tiene versiones tanto para Windows como para GNU/Linux, macOS, iOS, Android, Raspberry Pi y prácticamente para cualquier otro que necesites.

Es una aplicación totalmente modular que puedes adaptar a tu medida. No sólo porque tiene temas para cambiar su interfaz, sino porque también tiene un sistema de add-ons con los que añadirle diferentes tipos de funcionalidades. Con ellas puedes ver en diferentes canales de televisión a través de Internet, mostrar predicciones meteorológicas, o conectarte a servicios como Plex, SoundCloud o YouTube. También los tienes para escuchar radio, acceder a algunos de tus servicios de almacenamiento en la nube.

Krita

Krita es un excelente programa de pintura digital diseñado especialmente para artistas que trabajan con ilustración, historietas, arte conceptual, pintura, y demás. Es una aplicación de software libre, y por lo tanto es completamente gratuita. También es multiplataforma, con versiones para Windows, Linux y macOS.

Tiene una interfaz del usuario intuitiva que no se interpone en tu trabajo, con paneles que puedes mover y personalizar para adecuarlos a tu estilo de trabajo. También cuenta con estabilizadores de pincel, paleta emergente, motores de pincel, modo de envoltura y administrador de recursos.

qBittorrent

Si estás buscando una aplicación para descargar torrents, qBittorrent es posiblemente la mejor alternativa disponible. También fue la más recomendada por los xatakeros cuando hicimos nuestro artículo con mejores clientes BitTorrent. Es de código abierto, multiplataforma, y tiene su propio buscador de Torrents.

También te permite realizar varias descargas simultáneas y puedes agregar trackers. La aplicación abre por defecto los enlaces Magnet, soporta DHT, IPv6, Proxies, RSS y encriptación de protocolo, y permite reproducir archivos mientras se descargan, lo que te ayudará a ahorrar tiempo detectando descargas erróneas.

LibreOffice

LibreOffice es una aplicación ofimática alternativa a Microsoft Office, pero totalmente gratuita y de código abierto. Incluye un procesador de textos, hoja de cálculo, presentaciones, app de diagramas, de base de datos y un editor de fórmulas, todos ellos capaces de abrir y trabajar con el formato de las aplicaciones de Office como Word o Excel.

Con el tiempo, se ha convertido en una aplicación casi imprescindible para quien no quiera pagar por la licencia de Office. A esto hay que añadirle una interfaz que sigue modernizándose, todas las funciones que cabe esperar de este tipo de aplicaciones, y hasta un LibreOffice Online con el que puedes montarte tu propio servicio ofimático en un servidor con el que competir con Google Drive.

MuseScore

MuseScore es un software profesional para la notación musical completamente gratuito y sin restricciones. Con el puedes crear, reproducir e imprimir partituras desde Windows, Linux, macOS o ChromeOS, además de contar con versiones móviles de la app para iOS y Android.

Su código es abierto y permite la entrada a través de teclados MIDI, pudiendo transferir desde/hacia otros programas mediante MusicXML, MIDI y otros formatos. Permite escribir música para piano, guitarra, orquesta, jazz, coro, bandas, marchas y más,

Notion

Notion es una de las herramientas de productividad más interesantes y completas de los últimos meses. Es básicamente un área de trabajo todo en uno para gestionar notas, tareas, calendarios, bases de datos y más. Además, la app es multiplataforma y se sincroniza en todos los dispositivos donde la tengas instalada.

Es excelente para organizar tu vida, tu trabajo y tus equipos. Tiene soporte para múltiples tipos de archivo que puedes importar y también para cuentas de servicios externos, como Trello, Asana, Google Docs, Dropbox, etc. Puedes usarlo de forma gratuita con un límite de 1000 items, o puedes pagar una suscripción de 4 dólares al mes.

OBS Studio

OBS Studio es una aplicación gratuita y libre para la grabación de vídeo o realizar streamings en directo. Tiene versiones para Windows, Linux y macOS, y es una herramienta famosa y muy querida por muchos streamers profesionales.

Entre sus opciones está el poder crear escenas con múltiples fuentes, incluyendo captura de vídeo, imágenes, texto, ventanas de navegador, webcams y capturadoras. Puedes crear un número ilimitado de estas escenas para ir alternando, incluye un mezclador de audio y es muy fácil de configurar, con opciones específicas para la emisión en streaming.

OpenToonz

Este es el software que usan en Studio Ghibli para hacer la mayoría de sus películas. ¿Hace falta decir algo más? Su código se abrió en 2016, y es un programa para la producción de animaciones 2D completamente gratuito disponible para Windows y macOS.

La herramienta permite realizar un escaneo secuencial de forma eficiente de acuerdo a los números de intermedios de animación, es compatible con modos blanco y negro, en colores, con o sin binarización, y permite guardar las opciones de escaneo. También permite reproducir los procesos cuando es necesario reescanear algunas tomas, y es compatible con el estándar TWAIN.

Plex

Plex es, con el permiso de Kodi, una de las mejores aplicaciones para convertir tu ordenador en un centro multimedia utilizando el contenido digital que tengas en él. Reconoce todos los archivos multimedia que tengas alojados en la carpeta de origen, y los organiza con diferentes secciones para que los tengas relativamente ordenados independientemente de que los tengas organizados o no dentro de la carpeta de tu ordenador.

Aunque la aplicación en sí es gratuita para poder utilizar los archivos de tu ordenador en cualquier dispositivo que comparta una misma conexión a Internet con él, también tienes opciones avanzadas de pago para poder acceder desde la nube, permitiéndote crear tu propio Netflix o tu propio Spotify.

Skype

Si tienes una cuenta de Microsoft para utilizar Windows 10, ya tienes todo lo necesario para utilizar Skype. Lleva años siendo una de las aplicaciones de videoconferencia de referencia, e incluye todo tipo de opciones para hacer tus conversaciones casuales o empresariales lo más cómodas posible.

Por ejemplo, tiene un traductor en tiempo real para cuando hables con alguien que no sepa tu idioma, llamadas grupales, la posibilidad de compartir tu pantalla e incluso la de hacer borroso el fondo con su modo retrato. También se integra con Paypal para hacer o recibir pagos, y si quieres centralizar la experiencia en otros dispositivos, tiene apps para macOS, GNU/Linux y móviles.

Source Filmmaker

Esta es la herramienta de creación de películas que utilizan en Valve para crear las escenas de sus famosos juegos dentro del motor de videojuegos Source. Source Filmmaker o SFM está disponible de forma completamente gratuita a través de Steam.

Space Engine

Esta interesante herramienta te ofrece un "simulador del universo". Con él, puedes explorar un universo virtual desde tu ordenador viajando a través de las galaxias, los planetas y los asteroides. Puedes aterrizar en cualquiera de estos planetas, lunas y asteroides y explorarlo, pudiendo alterar la velocidad del tiempo para ver diferentes fenómenos celestes.

La carga es rápida y fluida cuando viajas, y el universo tiene el tamaño de miles de millones de años luz con billones de sistemas planetarios. Todo ha sido creado basándose en conocimiento científico real, por lo que aunque no sea nuestro universo el que verás, sí que será uno basado en los mismos principios científicos con los que lo entendemos actualmente.

Station

Es posiblemente la mejor aplicación que tienes disponible para dominar todas las webapps de Windows, ya que incluye soporte para más de 600 aplicaciones web y una interfaz que cada vez está más pulida.

Station es una excelente forma de gestionar en un mismo lugar todos los servicios que accedemos desde la web, con notificaciones integradas, funciones de búsqueda, soporte para múltiples cuentas y más. Es tan fácil como descargar la aplicación de forma totalmente gratuita, y luego ir vinculando todas las que quieras utilizar.

Telegram

Telegram es uno de los servicios de mensajería más populares para teléfonos móviles, pero su aplicación para escritorio hace que gane enteros y funcionalidades. Es una aplicación independiente que no requiere vincularse directamente con el móvil como WhatsApp Web, y gracias a su función de enviarte mensajes a ti mismo sirve para enviar archivos del móvil a tu PC y viceversa.

Telegram también te permite crear grupos y tiene sistema de stickers, pero además te permite crear canales de difusión o sincronizar webs con IFTTT para que te lleguen cada una de las nuevas noticias que publiquen. Todo ello sin olvidar todas las opciones de mensajería que puedas necesitar, y que lo hacen superior a WhatsApp en muchos aspectos.

VLC

VLC lleva años siendo la aplicación multimedia de referencia para cualquier PC que se precie, y en pleno 2019 no podemos hacer otra cosa que seguir recomendándolo. Por una parte porque puede reproducir prácticamente cualquier archivo multimedia sin necesidad de descargar plugins o codecs adicionales, y por otra porque es de código abierto y cualquiera puede mirar en sus entrañas para asegurarse de que es seguro y hace sólo lo que promete.

Cuando ejecutes VLC por primera vez detectará tus dispositivos de almacenamiento en el ordenador, y te preguntará si quieres utilizarlo como biblioteca multimedia. Aunque si lo prefieres, también puedes usarlo para que se limite a abrir todas esas canciones y vídeos individuales que quieras. Por tener, tiene hasta soporte para subtítulos, y con tener el archivo en la misma carpeta y con el mismo nombre que el de vídeo los reproduce a la vez.