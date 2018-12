202 packs de stickers gratis para Telegram y 11 páginas donde descargarlos

Los stickers se han convertido en una original manera en la que puedes comunicarte en aplicaciones de mensajería si crees que los emojis de toda la vida se quedan cortos. Y ya que en su día te dimos varias ideas para descargártelos en WhatsApp, hoy te traemos una colección de packs de stickers gratis para Telegram, además de algunas páginas donde puedes buscar muchos más.

Pero te avisamos de una cosa, y es que Telegram es una de las aplicaciones que más fuerte han apostado por este tipo de imágenes. Por eso, te proponemos hasta 202 packs de stickers que vas a poder instalar en tu Telegram con sólo pulsar en los enlaces que tienes en la lista.

Páginas desde las que descargarlos

Tlgrm.es : Tlgrm.es es una web en español dedicada a Telegram, y tiene toda una sección dedicada a mostrarte un índice de stickers. El índice presenta una imagen de ejemplo de cada pack, y tiene incluso un buscador.

: Tlgrm.es es una web en español dedicada a Telegram, y tiene toda una sección dedicada a mostrarte un índice de stickers. El índice presenta una imagen de ejemplo de cada pack, y tiene incluso un buscador. Stickers Telegram : La página stickerstelegram.com está en inglés, pero no es muy difícil de entender. Se trata de un sencillo índice en el que se van publicando colecciones de stickers, todos ellos con imágenes en las que puedes ver varios ejemplos de cada pack.

: La página stickerstelegram.com está en inglés, pero no es muy difícil de entender. Se trata de un sencillo índice en el que se van publicando colecciones de stickers, todos ellos con imágenes en las que puedes ver varios ejemplos de cada pack. Stickers.prooser.com : Stickers.prooser.com es un blog en el que te vas a encontrar una buena colección de stickers para Telegram. En cada página hay varios packs, cada uno previsualizado con una imagen en la que aparecen varios ejemplos.

: Stickers.prooser.com es un blog en el que te vas a encontrar una buena colección de stickers para Telegram. En cada página hay varios packs, cada uno previsualizado con una imagen en la que aparecen varios ejemplos. Telegram Stickers : Se trata de una página en español donde puedes encontrarte actualizaciones donde se proponen packs de stickers. Puedes entrar en la web stickers.acidodivertido.com.

: Se trata de una página en español donde puedes encontrarte actualizaciones donde se proponen packs de stickers. Puedes entrar en la web stickers.acidodivertido.com. Telegram-stickers.github.io : Github es una buena plataforma para el desarrollo de aplicaciones, pero también se ha aprovechado para crear un catálogo con varios packs de stickers. Puedes entrar en telegram-stickers.github.io.

: Github es una buena plataforma para el desarrollo de aplicaciones, pero también se ha aprovechado para crear un catálogo con varios packs de stickers. Puedes entrar en telegram-stickers.github.io. S4T : EL nombre de esta página significa Stickers for Telegram, y puedes entrar a ella en S4t.tv, que te redirige a stickersfortelegram.com. Evidentemente en ella te vas a encontrar stickers, pero también bots, juegos y temas.

: EL nombre de esta página significa Stickers for Telegram, y puedes entrar a ella en S4t.tv, que te redirige a stickersfortelegram.com. Evidentemente en ella te vas a encontrar stickers, pero también bots, juegos y temas. Стикеры Telegram : En la red social rusa VK se ha creado una página para compartir stickers. Puedes acceder a ella en vk.com/tstickers, y verás cómo van publicando nuevas colecciones que van apareciendo.

: En la red social rusa VK se ha creado una página para compartir stickers. Puedes acceder a ella en vk.com/tstickers, y verás cómo van publicando nuevas colecciones que van apareciendo. Reddit : En Reddit también hay amantes de Telegram, y en su subreddit tienen este completo hilo en el que hacen una wiki con más páginas donde descargarlos y un índice con algunas alternativas.

: En Reddit también hay amantes de Telegram, y en su subreddit tienen este completo hilo en el que hacen una wiki con más páginas donde descargarlos y un índice con algunas alternativas. Stickers Channel : Es un canal de Telegram en el que van subiendo stickers de forma asidua. Perfecto para poder ver nuevas creaciones desde Telegram sin tener que buscarlas en diferentes webs. Puedes acceder desde telegram.me/stickersChannel

: Es un canal de Telegram en el que van subiendo stickers de forma asidua. Perfecto para poder ver nuevas creaciones desde Telegram sin tener que buscarlas en diferentes webs. Puedes acceder desde telegram.me/stickersChannel Telegram Hub : Una página en inglés dedicada a todo lo relacionado con Telegram. Tienes desde tutoriales hasta packs de stickers de muchas clases, y puedes entrar mediante la web Telegramhub.net

: Una página en inglés dedicada a todo lo relacionado con Telegram. Tienes desde tutoriales hasta packs de stickers de muchas clases, y puedes entrar mediante la web Telegramhub.net Telegram Store: Y terminamos con Telegram-store.com, una página en la que se catalogan todo tipo de recursos para la aplicación de mensajería, entre los que hay una amplia colección de stickers gratuitos.

202 packs de stickers gratis para Telegram

Vale, ya sabes de dónde puedes sacar varios cientos de stickers para Telegram. Pero como puede que no quieras ponerte a buscarlos uno a uno ahora mismo, vamos a ayudarte a abrir boca con una selección de 202 packs de stickers que ya puedes instalar en la aplicación. Lo único que tienes que hacer es pulsar en el enlace de cada uno y listo.

Diseño a lo Telegram

Telegram tiene unas líneas de diseño muy concretas para sus stickers oficiales. Y precisamente eso es lo que vas a encontrar aquí, packs de stickers que siguen esas mismas líneas para hacer pegatinas que no son oficiales, pero tienen el aspecto de serlo.

Cine

Alien, Freddy Krueger, Darth Vader, Harry Potter o el mismísimo Gollum. Muchos de tus personajes de cine y stickers relacionados con películas de sobra conocidas los tienes en esta siguiente lista. Y si echas de falta alguno no dudes en decírnoslo en los comentarios para añadirlos.

Comics y viñetas

También hemos querido añadir algunos stickers relacionados con el mundo del cómic. Tenemos una mezcla un poco extraña, ya que puedes encontrarte algunos personajes como Batman, Catwoman o Deadpool compartiendo escenario con personajes de viñetas como Simon's Cat o Sarah's Scribbles.

Manga/Anime

Aunque tenemos colecciones de cómics y de series de televisión, también hemos decidido unir todo lo relacionado con el manga y el anime en una colección aparte. Si siempre has querido reaccionarle a alguien con Son Goku, Doraemon o alguno de los personajes de Evangelion o Naruto, ahora tienes la oportunidad.

Memes

Internet tiene sus propios memes, dibujos característicos que una persona que no suele andar en las profundidades de la red podría no entender. Tenemos en esta sección a la mítica rana de 4chan, 'Pepe the frog', pero también otros memes como 'Cereal Guy' y muchos más.

Música

El mundo de la música también tiene su representación en nuestra colección de hoy. Vas a poder encontrarte iconos eternos como David Bowie o Freddie Mercury, grandes estrellas actuales como Beyoncé o Adele, y... bueno, también tenemos a Kanye West.

Series TV

Las series de televisión también tienen su buena ración de stickers para todos los gustos. Aquí tienes desde los relacionados con Breaking Bad hasta los de My Little Pony, pasando por Game of Thrones, Mr Bean, Los Simpson, Sherlok o el mismísimo Chavo del Ocho.

Videojuegos

Y no podía faltar una pequeña colección dedicada a los personajes del mundo de los videojuegos. Destaca en seguida, pero por si no te das cuenta en esta lista hemos incluido varios packs con los que alguien se ha trabajado la posibilidad de tener 450 Pokémon diferentes. Pero no te preocupes, porque Sonic o Mario tampoco faltan a nuestra cita.

Varios

Y terminamos con una categoría en la que vamos a meter todos esos packs de stickers que no caben en las categorías anteriores. Te vas a encontrar varios diseños de todo tipo, desde smileys de gran tamaño hasta colecciones basadas en personajes famosos como el gato Pusheen u Onionhead, pasando por los stickers de redes sociales como Facebook o VK.