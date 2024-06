Cómo limpiar el puerto de carga del iPhone y quitar la suciedad de forma segura

Vamos a explicarte cómo limpiar el puerto de carga de tu iPhone sin dañarlo, con una serie de consejos sencillos que también vas a poder aplicar a otros dispositivos. En Xataka Basics ya te hemos explicado cómo limpiar tu móvil por fuera, y también cómo limpiar el orificio del micrófono o cómo limpiar los altavoces de tu móvil. Ahora le toca al puerto de carga.

Tener este conector sucio puede hacer que el móvil no cargue correctamente, pero si lo limpias sin tener cuidado quizá puedas acabar dañarlo. Actualmente los iPhone usan un USB de tipo C, con lo que no es tan fácil limpiarlos, porque tiene como una ranura en el medio. Te diremos cómo hacerlo con cuidado.

Limpia el puerto de carga del iPhone

Antes de empezar, es aconsejable apagar el iPhone para evitar causar problemas al dispositivo y tener libertad para sujetarlo sin preocuparte de darle a los botones inadecuados. También debes saber que hay que actuar con el máximo cuidado, ya que estaremos en uno de los componentes básicos para el día a día, que permite cargar el dispositivo.

En segundo lugar, si es posible conviene poner el puerto de carga bajo un foco de luz, que puede ser desde una linterna hasta una lámpara o el sol que entra por la ventana. La idea con esto es que puedas ver lo sucio que pudiera estar por dentro, y que así después de cada paso también puedas comprobar el progreso.

Para empezar, utiliza cuidadosamente la punta de un palillo de madera. Introdúcelo en el hueco de carga y, con muchísimo cuidado, ve removiendo la porquería que pudiera haber dentro. Lo mejor es buscar uno de esos palillos redondos con la punta más fina posible, y no hacer mucha fuerza para no romper la lengüeta que hay en el centro del conector.

No pongas nada en la punta del palillo, nada de algodón, ya que eso puede aumentar la posibilidad de que queden residuos dentro. Tampoco uses nunca herramientas metálicas, ya que son las que causarán daños al puerto. En el caso de ser necesario, frota suavemente la punta del palillo contra las paredes internas del puerto, y ve mirando siempre que ya no quede suciedad.

Ten cuidado sobre todo con la parte central del puerto, e intenta no tocarla. Por último, Apple no recomienda usar aire comprimido para limpiar el puerto, aunque si tienes cuidado puedes hacerlo manteniéndolo en posición vertical y dándole un par de golpes de aire que sean pequeños y breves. Esto debería quitar el polvo de inmediato.

