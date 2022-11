Cómo limpiar tus auriculares in-ear o intrauriculares de forma segura y económica

Te traemos unos cuantos consejos para limpiar tus auriculares in-ear, los intrauriculares que se introducen por dentro de tu oído para escuchar música. Son dispositivos pequeños y que no cuesta demasiado limpiar, pero es importante saber cómo hacerlo correctamente para evitar accidentes.

Y es que utilizar algo que no corresponde para limpiarlos puede dañarlos y hacer que funcionen peor, por lo que es importante tratarlos con delicadeza y usar solo lo que te vamos a recomendar. Quizá en algunas tiendas encuentres kits de limpieza para ellos, pero realmente todo es más sencillo y no vas a necesitar gran cosa.

Consejos para limpiar tus intrauriculares

El primer paso es el de quitar su goma y limpiarla por separado, siempre y cuándo el modelo de auricular que uses tenga una de estas gomas. Son las gomas que van dentro de tu oido, y por lo tanto una de las partes del auricular que más se va a ensuciar.

Cuando las lleva, suelen ser extraíbles e intercambiables, por lo que no debería costarte demasiado extraerlas y limpiarlas con agua y jabón para eliminar la suciedad y la cera que pudieran tener. También debes saber que es importante secarlas bien antes de volverlas a poner en el auricular para evitar humedades que puedan estropear algo.

A la hora de limpiar el cuerpo del auricular, lo recomendable es usar un paño suave que no deje pelusa y frotarlo por el cuerpo del auricular de forma suave. Si lo quieres, puedes humedecer ligeramente el paño con alcohol isopropílico para que se limpien mejor, aunque si lo haces luego debes dejarlos secar por completo. Y el paño debe ser sin pelusa para que ningún pelo se meta dentro del auricular, y NUNCA debes usar otro tipo de alcohol.

En el caso de las esquinas de difícil acceso o la malla metálica del auricular, también puedes usar un cepillo de dientes de cerdas suaves y blandas. Esto es especialmente útil a la hora de limpiar el auricular en sí, ya que con unas cerdas blandas no se debería dañar la malla metálica del auricular, que es la pieza más sensible y fundamental para que funcionen correctamente. Usa el cepillo de forma suave para eliminar la cera y suciedad.

Otra cosa que puedes utilizar para la limpieza del auricular son los bastoncillos de algodón, pudiendo humedecerlos con alcohol isopropílico para llegar a esquinas que no sean fáciles para un paño o cepillo. Aquí, asegúrate de que el bastoncillo no suelte pelos para que no haya problemas. Aquí, recuerda que con esto solo buscas disolver restos superficiales, por lo que debes usarlo de forma suave y luego dejar secar el auricular.

Es importante no olvidarte tampoco del estuche de los auriculares o esa caja de carga, puesto que también puede acumular suciedad. Por fuera va a ser fácil, y es suficiente con usar un paño suave que puedes humedecer. Pero cuidado al limpiarlos por dentro, ya que es importantísimo que no entre líquido en ninguna de las conexiones o en su interior para evitar que se dañen los mecanismos de carga.