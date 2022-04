Qué es el agujero que hay en la parte de abajo de tu móvil y cómo limpiarlo

Vamos a explicarte qué es el hueco agujero que hay en la parte de abajo de tu móvil, aunque no en todos los dispositivos tiene esa forma, sí que es un orificio que puedes encontrar en la mayoría de ellos. Tú móvil, cuenta con más de un agujero, y cada uno de ellos tiene una función que cumplir.

Realmente, la función de ese orificio es bastante sencilla, es el micrófono. Pero vamos a intentar explicarte de una manera entendible todo lo que necesitas saber sobre él. Ya no solo te diremos para qué sirve, sino también qué pasa con los móviles que no tienen ese agujero, qué pasa si metes sin querer el pincho para sacar la bandeja de la tarjeta SIM por él, o cómo limpiarlo para que todo se escuche nítidamente.

El hueco en la parte inferior del móvil

Ese pequeño hueco que suele haber en la parte inferior de muchos móviles, justo al lado del puerto de carga, es el agujero en el que está el micrófono del móvil. Por lo tanto, tiene una función muy concreta y su ubicación tiene todo el sentido del mundo.

Ten en cuenta, que cuando vas a hablar por teléfono, tal y como te lo pones en la cara la parte inferior del móvil suele ser la más cercana a tu boca. Por lo tanto, tiene sentido poner el micrófono en la zona donde vas a tener la boca para que recoja mejor lo que estás diciendo sin que haya interferencias. Una comunicación casi directa.

Hay modelos de móvil que no tienen este hueco, porque normalmente el módulo de micrófono se unifica estéticamente al del altavoz. Esto pasa, por ejemplo, con los iPhone, donde en la parte inferior parece que hay varios altavoces, pero también tienes dos micrófonos con varios agujeros. Esto ya depende, en parte, de las decisiones estéticas de cada fabricante.

Y decimos que en parte porque hay móviles que tienen más de un micrófono. Solo uno de ellos se va a utilizar para las llamadas, que es el que está en la parte inferior con un agujero o con algún tipo de rejilla. Pero también tienen otros micrófonos para captar mejor los sonidos cuando estés grabando un vídeo.

¿Puedes dañar el micrófono con el pincho para la SIM?

Para sacar la tarjeta SIM de tu móvil tienes que meter un pinchito por un agujero que extrae la rejilla en la que está. A veces, por hacer las cosas deprisa y sin fijarnos puede que metamos este pincho por donde no es, como por ejemplo el orificio del micrófono. ¿Es esto peligroso?

Pues la respuesta es que depende de las precauciones que haya tomado el fabricante. Hay algunos fabricantes que hacen que el agujero del micrófono se estreche más adentro, para que si metemos algo por él no llegue hasta el final y ni dañe el micrófono ni dañe la capa de impermeabilidad.

Algunos otros fabricantes, como el mencionado Apple pero también otros como Google, protegen el agujero del micrófono con la misma malla que pone en los altavoces para evitar que metamos nada por error. Sin embargo, por si tu fabricante no ha tomado demasiadas precauciones, siempre es aconsejable tener cuidado y no hacerlo, no vaya a ser que justo tengas un modelo más desprotegido.

Cómo limpiar ese orificio

Evidentemente, sea un agujero o una rejilla, a la hora de limpiarlo también debemos tener algunas precauciones. El método más recomendado debería ser el mismo que para limpiar los altavoces del móvil, y es utilizar algún tipo de masilla adhesiva. Este tipo de masilla es bastante económica y no deja residuos, aunque vas a necesitar tener un poco de mañana.

Lo que tienes que hacer es tomar algunos trozos de masilla e ir pegándolos en los diferentes orificios de tu móvil. Es importante que no aprietes mucho la masilla para evitar que no se quede pegada en el interior. Es suficiente con pasarla un poco para que la suciedad se adhiera a ella.

Y si el micrófono está protegido por una rejilla, aunque la masilla sigue siendo muy recomendable, también puedes probar con utilizar un cepillo de dureza suave. A la hora de utilizar este cepillo, es importante que te asegures de limpiar utilizando su parte más superficial, evitando así que las cerdas no se introduzcan en los altavoces y dañen la malla.

Otra solución posible es utilizar un spray de aire comprimido, que también es económico, aunque vas a necesitar tener cuidado. No eches el aire comprimido desde cerca para que su presión o las gotitas que pueda expulsar afecten al móvil, e intenta que su chorro le de siempre de lado. Tampoco le des chorros continuos de aire comprimido, es mejor ir dándole poco a poco.