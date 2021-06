Cómo limpiar los altavoces de tu móvil para expulsar agua o partículas que se hayan quedado dentro

Vamos a explicarte cómo limpiar los altavoces de tu móvil con diferentes métodos, de forma que puedas extraer impurezas y hacer que el dispositivo vuelva a sonar como si fuera nuevo. Aunque tu móvil tenga una calificación IP que asegure que es resistente al agua y polvo, esto no evita que, aunque no entre dentro del dispositivo, puedan quedar restos de líquidos o polvo en orificios como los altavoces, y eso puede hacer que tu móvil suene peor.

Aunque tienes varias opciones para limpiar el móvil por fuera, debes tener en cuenta que no vas a poder limpiar todos los conectores de tu móvil, como el puerto USB-C o la ranura de memoria externa. [ Sin embargo, tienes dos maneras diferentes de limpiar tus altavoces, puedes hacerlo a mano o utilizando aplicaciones que han sido específicamente creadas para esta función.

Precauciones al limpiar los altavoces del móvil

Antes de empezar a decirte cómo limpiar a mano los altavoces del móvil, te diremos cómo no hacerlo. Es importante que no utilices ningún líquido protector, porque aunque tu móvil pueda tener resistencia al agua, esta resistencia no siempre es total ni infalible, o sea que lo mejor es no jugártela con esto. Tampoco uses palillos ni bastoncillos para no dañar sin querer la malla de protección que recubre el exterior de los altavoces.

También es recomendable apagar tu móvil siempre que lo vayas a limpiar a mano, otra precaución que puede ahorrarte algún susto. Para que la licencia sea efectiva, también es recomendable quitarle la funda o carcasa de protección de tu móvil, y que e asegures de limpiarla aparte antes de ponérsela de nuevo al móvil.

Limpia los altavoces de tu móvil a mano

Para quitar el polvo y la suciedad de los altavoces del móvil, uno de los métodos recomendables es utilizar un cepillo de dureza suave. A la hora de utilizar este cepillo, es importante que te asegures de limpiar utilizando su parte más superficial, evitando así que las cerdas no se introduzcan en los altavoces y dañen la malla.

Otra solución que puede ayudarte es utilizar algún tipo de masilla adhesiva. Este tipo de masilla es bastante económica y no deja residuos, aunque vas a necesitar tener un poco de mañana. Lo que tienes que hacer es tomar algunos trozos de masilla e ir pegándolos en los diferentes orificios de tu móvil. Es importante que no aprietes mucho la masilla para evitar que no se quede pegada en el interior. Es suficiente con pasarla un poco para que la suciedad se adhiera a ella.

Otra solución posible es utilizar un spray de aire comprimido, que también es económico, aunque vas a necesitar tener cuidado. No eches el aire comprimido desde cerca para que su presión o las gotitas que pueda expulsar afecten al móvil, e intenta que su chorro le de siempre de lado. Tampoco le des chorros continuos de aire comprimido, es mejor ir dándole poco a poco.

Limpia los altavoces de tu móvil con apps

Como te hemos dicho al principio, también existen aplicaciones específicas para limpiar los altavoces de tu móvil. Lo que hacen estas aplicaciones es emitir una frecuencia aguda a gran volumen, algo que genera unas vibraciones dentro del altavoz que son capaces de despegar y expulsar de su interior las partículas que pueda haber.

Para Android, tienes una aplicación llamada Expulsar el agua que realiza esta tarea, y en dispositivos de Apple tienes una popular aplicación que se llama Sonic. Y si no quieres instalar apps, también tienes alguna página web que hace lo mismo cuando la abres desde el navegador de tu móvil. Normalmente es tan simple como pulsar un botón en la app y dejar que el programa haga el resto.