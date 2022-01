21 servicios para ayudarte a cumplir tus propósitos de año nuevo desde el móvil o PC

Te traemos una pequeña recopilación de 21 servicios para ayudarte a cumplir tus propósitos de año nuevo a través de tu ordenador o con tu móvil. El inicio de cada año es cuando siempre nos decimos a nosotros mismos que vamos a aprovechar para hacer esto o lo otro, crear nuevos hábitos, pero convertir este propósito en realidad no es siempre fácil.

Vamos a intentar que todos los servicios de la lista puedan utilizarse tanto desde el ordenador como desde el móvil, aunque varios de ellos sólo son para móviles, pero los hemos incluido porque los hemos considerado útiles. Casi todos son gratuitos, aunque muchos de ellos tienen también versiones de pago con funciones extra.

Y como siempre te decimos en Xataka Basics, estas son nuestras propuestas pero también nos interesan las tuyas. Por eso, te invitamos a que nos dejes los servicios y aplicaciones que tú recomendarías en la sección de comentarios. Así, el resto de usuarios podrá beneficiarse de los conocimientos de nuestra estimada comunidad de xatakeros.

Adidas Training by Runastic

Adidas Training es el nuevo nombre de Runtastic, una de las mejores aplicaciones para hacer deporte en exteriores, y también se apoya en un portal web al que acceder desde cualquier dispositivo. Te va a permitir crear entrenamientos por intervalos, y medir otros ejercicios como carreras continuas. Todo ello, diciéndote por voz los datos de tu carrera para que si llevas auriculares no necesites mirar el móvil.

Se trata de una aplicación bastante veterana, y muy fiable a la hora de decirte los kilómetros y velocidades que has conseguido y alcanzado. También te va a mantener un historial con todos los kilómetros que vas realizando día a día para que puedas ver tus progresos. Perfecto para cuando te propones empezar a correr después de los excesos navideños.

Asana

Asana es un popular gestor de proyectos que no puede faltar en ninguna lista de servicios recomendados, ya que es muy flexible tanto si lo usas para ti como si lo usas para organizar proyectos en grupo. En este caso, también lo vas a poder utilizar como una agenda en la que poner tus propósitos o proyectos, y así poder ir revisando su evolución.

Asana te va a permitir gestionar tus proyectos de muchas maneras. Puede ser tan sencillo como ir anotando cosas que quieres hacer, ponerles una fecha y saber luego cada día lo que tienes que hacer, a modo de agenda. Pero también puedes hacer que cada tarea tenga una serie de subtareas que puedes ir completando poco a poco. Aquí, todo depende de tus necesidades. Tiene versión web, y aplicaciones para móvil.

Duolingo

Hoy en día, en el móvil tienes muchas aplicaciones para aprender idiomas, y entre ellas destaca Duolingo, que también tiene una versión web para poder utilizarla desde donde quieras. Su propuesta es la de ofrecerte pequeñas series de ejercicios diarios, con los que podrás progresar poco a poco con el idioma que elijas,

Por lo tanto, en vez de abrumarte con mucha materia de una vez, lo hace de forma progresiva y gamificada, empezando desde los conceptos básicos de un idioma hasta perfeccionándolos. Puedes aprender varios idiomas, como alemán, italiano, francés, o incluso ruso o japonés... es esperanto. Sus series de ejercicios diarios suelen tener 3 o 4 tipos de pruebas, siempre centrados en el concepto o aprendizaje concreto que te quieran enseñar ese día, y apostando por la gamificación del aprendizaje para hacerlo más ameno.

Ekilu

Si te has propuesto empezar a mejorar tus dotes culinarias y intentar comer mejor, este servicio es el sucesor de Noodle tras hacer un cambio de nombre. Tiene versión web y aplicaciones móviles, y te sugerirá recetas saludables con lo que tengas en la nevera. Tú pones los ingredientes que tienes, y se te propondrán las recetas.

Además de sugerirte recetas para preparar con los alimentos que tienes, Ekilu también te permite crearte un menú semanal con el que intentar tener un estilo de vida más saludable, con listas de la compra o consejos nutricionales. Estos servicios de menús semanales y otras opciones requerirán un pago mensual en su programa premium. Además, su web también cursos y tutoriales para ayudarte a tener una vida mejor

Fintonic

Si tu propósito de año nuevo es el de tener un mayor control sobre tus finanzas personales, Fintonic es ya todo un clásico en ese ámbito. Se trata de un servicio multiplataforma que vas a poder utilizar tanto desde el navegador como desde sus aplicaciones móviles, y te permitirá categorizar tus gastos para ver en qué se te va el dinero que ingresas.

Esto te va a permitir ver de una manera clara lo que ganas, y luego también el desglose del dinero que gastas, unificando los gastos de todas las diferentes cuentas bancarias que tengas y que puedes añadir a tu cuenta. Todo ello perfectamente cifrado, y con un sistema de recordatorios para saber tus próximos gastos recurrentes.

Google Calendar

Como casi todo el mundo hoy en día tiene una cuenta en Google, ya sea por alguno de sus servicios o porque es usuario de Android, Google Calendar es también un servicio que se puede utilizar sin tener que registrarse en otro sitio a parte. Es un calendario muy versátil, y que tiene algunas opciones bastante interesantes.

La que nos importa hoy es una función que te permite configurar diferentes objetivos para cumplir durante el año, que puede ser leer varias veces por semana o hacer ejercicio de forma periódica. Esto lo convierte en una inesperada pero potente herramienta para hacer el seguimiento de tus propósitos de año nuevo, ya que el calendario se encargará de buscar ratos libres en tu agenda para que realices estas tareas.

Habítica

En esta lista vas a encontrar muchas aplicaciones destinadas a ayudarte con los nuevos hábitos que quieres incorporar a tu vida. Sin embargo, Habítica lo apuesta todo a la gamificación, y te propone un videojuego al que vas a jugar cumpliendo con esos hábitos que quieres tener. Podrás usarla a través de su web y con sus aplicaciones móviles

En este servicio tendrás que crearte un personaje, e introducir tus hábitos, objetivos diarios, o las tareas pendientes que tengas que hacer. Y luego, simplemente tendrás que ir cumpliendo con todo para ganar experiencia e ir subiendo de nivel como si tu vida fuese un videojuego.

HabitShare

Lamentablemente, este es un servicio que solo tiene versiones móviles, por lo que no vas a poder usarlo desde el ordenador. Sin embargo, es un buen servicio que te permite tener un control de tus hábitos y objetivos, que pueden ser desde aprender un nuevo idioma hasta dejar de fumar. Te ofrece lo que muchas de estas apps, con recordatorios, estadísticas, y registros diarios de tus sentimientos o las dificultades que te has encontrado.

La ventaja que tiene es que te permite contactar con otros usuarios de la plataforma para que te ayuden con consejos o supervisando tus progresos, para que así no estés a solas con tu intento de conseguir un propósito. Esto puede ser con gente que conozcas ya y que tenga la app o con perfectos desconocidos, y tú también podrás hacer lo mismo por otras personas.

Habitify

Un servicio gratuito con el que poder llevar un registro de tus hábitos, para así intentar conseguir esos que quieres implantar en tus rutinas. Tiene un diseño minimalista y cuidado, e incluye una función de recordatorios. Está disponible tanto a través de la web como en aplicaciones para Android, iOS y macOS.

Lo único que tienes que hacer es configurar las rutinas que quieras establecer como hábitos, y configurar tu día para hacerla y que te haga recordatorios cuando quieras ponerte. Luego, podrás llevar el seguimiento de los días que lo has hecho, e incluso de la evolución de tu estado de ánimo.

Journey

Si tu propósito para el nuevo año es empezar a escribir tu propio diario para anotar todo lo que pasa cada día, la versatilidad es siempre un punto importante. Por eso, siempre que prefieras no recurrir a la vieja escuela y hacerlo en papel, tienes propuestas tan interesantes como Journey. Este servicio tiene versión web, además de aplicaciones para móvil, incluso hay app para Mac y extensión para Chrome. Escribirás en tu diario desde donde quieras cuando lo necesites.

Journey te permite ir añadiendo entradas cada día, pudiendo escribir lo que quieras, pero también añadir la fecha, la hora, o incluso la temperatura y la ubicación en la que estás. Así, puedes recordar dónde estabas cuando pensaste cierta cosa. También puedes añadir fotos además de escritos, y todo queda perfectamente organizado en un calendario y una sección de mapa.

Memrise

Otro servicio diseñado para ayudarte a aprender un nuevo idioma. Es multiplataforma, con versión web y aplicaciones móviles, y tiene un plan gratuito y otros de pago. Su catálogo de idiomas a aprender no es tan amplio, pero tiene un buen elenco de juegos y ejercicios con los que aprender de forma entretenida.

El plan gratuito viene a ser una especie de demostración, los ejercicios básicos para empezar a aprender el idioma. Pero luego, si quieres desbloquear todo el contenido del idioma para seguir progresando tendrás que empezar a pagar su cuota mensual. Aun así, es una buena y divertida opción para dar los primeros pasos y ponerte a prueba para ver si te ves capaz de aprender.

Microsoft ToDo

Si eres una persona olvidadiza como yo, o una persona desorganizada, en esta lista vas a encontrarte con varios gestores de tareas. Microsoft ToDo es uno de ellos, que siendo de Microsoft no solo depende de la web para poder utilizarlo en el ordenador, ya que tiene una aplicación nativa para Windows además de las correspondientes aplicaciones móviles.

Este servicio de permite ir creándote tareas, si lo prefieres compuestas de subtareas, para cada día o para distintos días. Luego, cuando la abres en el ordenador siempre verás la página del día en el que estás de inicio, y todas las tareas que tienes pendientes en el día.

Pocket Yoga

Se trata de un servicio que ofrece aplicaciones para Mac, Android e iOS, aunque no para Windows o navegador. Si esto no es un problema para ti, es un servicio que te permite hacer desde ejercicios aislados hasta clases completas de yoga, con vídeos en los que se te explicarán todos los movimientos, cada uno de los cuales también viene perfectamente catalogado y detallado paso a paso.

Vamos, que si te has propuesto aprender a hacer yoga este año, Pocket Yoga te ayudará a dar los primeros pasos de principiante, y también será de utilidad para perfeccionar tu técnica y tus posturas. Además, se muestra en dibujos cada postura y tienes descripciones, por lo que todo queda muy sencillo.

QuitNow!

Este servicio es solo una aplicación para Android e iOS, pero como nos ha parecido útil lo hemos incluido en la lista pese a no poder usarse desde ningún ordenador. Se trata de una aplicación que te intentará ayudar a dejar de fumar, algo que siempre es mucho más difícil de lo que parece.

Esta app tiene algunas buenas herramientas para facilitarte el dejar de fumar, como un sistema de logros con los que ir motivándote día a día. También tiene una lista de varios indicadores de salud para que veas cómo mejoras día a día, y una comunidad de ex-fumadores con los que puedes hablar para intercambiar experiencias.

Quitzilla

Otro servicio que solo tiene aplicaciones móviles, pero que hemos incluido porque también parece muy útil. Se trata de una herramienta con la que intentar combatir varios tipos de adicciones, que pueden ser desde el tabaco hasta el porno, pasando por el alcohol. En ella, pones el último día en el que realizaste un mal hábito que quieres erradicar, y se llevará la cuenta del tiempo que estás sin hacerlo.

Aquí, la herramienta va a intentar ayudarte mostrándote gráficas con el tiempo que llevas sin hacerlo, o del dinero que te has ahorrado en ese tiempo. También tiene un sistema de logros y recompensas para intentar motivarte, todo ello con un excelente diseño.

Remente

Este servicio es una especie de entrenador virtual con el que intentar mejorar tus rutinas diarias, algo que lo hace a base de proponerte pequeñas acciones diarias para crear nuevos hábitos acordes a algo que quieras cambiar en tu vida o necesidades que tengas.

Sólo le tienes que decir qué hábitos quieres tener o metas quieres conseguir, y la aplicación organizará tus rutinas, mostrándote pequeñas diarias que tienes que hacer cada día. Con ella vas a poder crear recordatorios y ver toda la información en gráficos con los hábitos que estás intentando adquirir y su evolución.

Speendee

Es otro servicio especializado en ayudarte a ahorrar dinero, y que vas a poder utilizar a través de su versión web y de sus aplicaciones móviles. Te va a permitir conectarte con tu banco online, pero también vincular tu cuenta de PayPal o tu cartera de criptomonedas para poder tener un registro de todas tus actividades.

Su mejor característica es la de permitirte ver de un solo vistazo el dinero que estás ingresando y gastando, pudiendo planificar los gastos con ciertas alertas y límites. Esto te lo ofrece con un diseño muy visual, y que te va a permitir establecer ciertas pautas en el control de tu dinero, y ser consciente de los gastos que podrías cortar.

Sounder

Un servicio con el que vas a poder aprender idiomas cantando. Su método es bastante original: tomarán tus canciones favoritas y crearán un curso para cada una de ellas. Luego, utilizando las canciones aprenderás la pronunciación de sus palabras, el vocabulario de lo que todo significa, etcétera.

El servicio se basa en que la música es un hábito fácil de adquirir, y que usar tus canciones favoritas te ayudará a hacer más ameno e interesante el aprendizaje. Podrás aprender inglés, alemán, polaco, italiano, portugués, turco y francés, y podrás usarlo tanto en su portal web como a través de sus aplicaciones móviles.

TodoTest

Si tu propósito es sacarte el carnet de conducir, la primera parte del proceso va a ser hacer una gran cantidad de tests. Existen muchos recursos para practicar los test de autoescuela, pero este es uno de los más flexibles al ser multiplataforma. Tiene versión web y aplicaciones móviles.

Este servicio te ofrece hasta 1.200 test de autoescuela distintos para todos los permisos de conducir, que se actualizan periódicamente según haya cambios en la normativa. La aplicación está creada por directores de autoescuela, y además de tener sus tests actualizados, también los vas a poder hacer sin tener conexión. Tiene versión gratuita y versión de pago con más contenidos.

Trello

Al principio del artículo mencionamos Asana, un gestor de tareas que también puede ayudarte a organizarte mejor en tu día a día. Es un buen propósito ese de querer poner orden en tus tareas diarias o en proyectos más largos y complejos, por los que incluimos en la lista una de sus principales alternativas, que es Trello.

Este servicio te permite crear tareas con subtareas, y así poder tener organizadas las cosas que quieres hacer. También puedes asignar fechas y recordatorios para que no se te pase hacer algo importante. Es una aplicación genérica para el mundo laboral, pero seguro que puedes adaptarla a muchos propósitos que hayas decidido intentar en el nuevo año.

YAZIO

Y terminamos con otro servicio que solo tiene aplicaciones móviles, pero que también puede ayudarte. Está especialmente pensados para quienes piensan que la vida SÍ está hecha para contar calorías, algo que puede ser bastante útil después de los excesos navideños. Te ayudará a controlar lo que comes y lo que bebes.

Lo hace con una base de alimentos en la que puedes ir escogiendo lo que has comido, teniendo incluso códigos QR. Así, cada vez que comes puedes introducir lo que has ingerido, y así llevar el recuento de calorías. También tiene una información extensa sobre los alimentos, y una serie de recetas que suelen ser para cuentas de pagos.