Las 18 mejores aplicaciones para macOS según editores de Xataka

Te traemos una lista con las 18 mejores aplicaciones para macOS según los editores de Xataka, así como otros medios del área tecnológica de Webedia España. Hace unos meses te trajimos la lista de las mejores aplicaciones gratis para macOS en 2021, y hoy traemos otra parecida, pero desde la subjetividad de los gustos personales de los editores de la familia de Xataka y otros medios hermanos.

En la lista vamos a centrarnos en las aplicaciones, de forma que sean lo más variadas que sea posible, yendo desde la gestión y organización del trabajo hasta otras relacionadas con la edición. Como los editores tenemos perfiles diferentes, eso ayuda a que la lista sea variada. El punto en común de todas las aplicaciones es que tienen una versión instalable para macOS.

Pero como aquí cada uno de nosotros tiene sus gustos y preferencias, es posible que eches en falta alguna de las aplicaciones que tú consideras imprescindibles. Por eso, como hacemos siempre en Xataka Basics, te invitamos a que nos digas en los comentarios cuáles son para ti las mejores aplicaciones de macOS.

1Blocker

"El bloqueador de cookies y anuncios por excelencia en el Mac se llama 1Blocker. He probado decenas de apps hasta que he podido comprobar experimentalmente que no hay nada como 1Blocker. De un equipo independiente de desarrollo esta app saca todo el potencial al sistema de bloqueo de Safari para permitirnos eliminar molestias, avisos de cookies, conexiones indeseadas y mucho más. Una app con la que podemos crear nuestras propias reglas que, además, se sincronizan mediante iCloud con nuestro iPhone y iPad. Reglas en las que podemos crear excepciones, aplicar solo en determinadas páginas y con las que podemos impedir que las páginas contacten con rastreadores de terceros o almacenen cientos de cookies en nuestro navegador. Un referente de este entorno."

Affinity Photo

Recomendada por *David Bernal, Applesfera*

"Affinity Photo es mi app de referencia en el campo del retoque fotográfico. Hace tiempo que abandoné la suite de Adobe para pasarme una app de un pago único que me ofrece mucho más de lo que necesito para mis montajes y arreglos. Una app compatible con diversos formatos, incluido el .psd de Photoshop, y con el que podemos hacer verdaderas maravillas con solo unos cuantos toques. Affinity es una de las apps de Serif, un equipo de desarrollo que siempre se ha caracterizado por el desarrollo nativo y por tener equipos que se centran en sacar el máximo rendimiento de lo que ofrece un hardware concreto y un sistema operativo. Como las demás apps de la colección Affinity Photo es una app tremendamente optimizada y que rinde en su máximo potencial en el Mac."

Automator

Recomendada por Javier Jiménez, de Xataka

"Sé que venir ahora a hablar de 'Automator' es como el cinéfilo que viene a hablarnos de betamax. Primero porque Apple ya ha dicho que, más pronto que tarde, lo va a sustituir por 'Atajos' en las nuevas versiones de macOS; y segundo porque es una aplicación que parece diseñada para que la usemos. Es decir: la curva de aprendizaje para usarla con comodidad y soltura tiene más de subida al Everest que de alegra caminata por una colina de la campiña. Hasta que le pillas el punto es un infierno. Pero, ay, cuando se lo pillas. 'Automator' es, posiblemente y solo después del microondas, la invención humana que más tiempo me ha ahorrado en mi vida. Cada minuto invertido en aprender como automatizar mis flujos de trabajo ha sido devuelto con creces. Esos pequeños comandos que hacen cosas bastante complicadas con un solo clic son gloria bendita. Lo único que echo de menos es que no estén disponibles en el mundo real. ¡Cómo me vendría un Automator en la cocina cada vez que tengo que hacer la bechamel de los canalones!"

CleanMyMac X

Recomendada por Iván Linares, de Xataka Android y Xataka Móvil

"Esta app de monitorización y limpieza del Mac me parece imprescindible: no sólo se encarga de sugerir limpiezas, también vacía la RAM y me permite desinstalar aplicaciones por completo con un par de clicks. Clean My Mac X es muy potente, también ofrece un monitor de recursos que alerta cuando el almacenamiento o la RAM se llenan. Incluye multitud de opciones de limpieza y hasta protector contra malware. Me parece súper útil."

Final Cut Pro

Recomendada por *Alesya Makarov, de Xataka*

"En el momento que di el salto de Windows al sistema Apple, tuve que renovarme irremediablemente con las aplicaciones que uso para aprovechar el chip M1 al máximo de mi Macbook Air. Y por eso mismo, durante mucho tiempo me he resistido a usar Final Cut por estar muy acostumbrada al Premiere. Para mi sorpresa, el cambio fue muy fácil. Tiene una interfaz muy intuitiva, fácil de manejar, solo me fue necesario un día para familiarizarme. Lo recomiendo para todo aquel que quiera editar sus piezas audiovisuales sin romperse mucho la cabeza (además tiene muchos efectos predeterminados bastante chulos y resultones). Sin duda, lo que más me gustó desde el minuto uno es la posibilidad de regrabar voz en off encima de la propia pista de edición."

Focus Timer

Recomendada por *John Tones, de Xataka*

"Simplemente, un cronómetro, pero perfecto para organizarme el tiempo de trabajo en pequeños ciclos de tiempo, en esta versión esquizoide de la técnica Pomodoro en la que se ha convertido mi jornada laboral. Ni más ni menos que un sencillo cronómetro en cuenta regresiva, pero que tiene, para quien guste, cuenta en sentido tradicional, hora y alarma, música de fondo, distinto sonidos de alarmas, fondos, estilos y mucho más si se desbloquea una sencilla versión de pago. La gratuíta está más que bien para mis necesidades, que posiblemente puede cubrir Apple con el propio sistema operativo, pero a mí esta me viene de perlas."

Fotos

Recomendada por Fernando Sánchez, de Xataka Foto

"Fotos es una aplicación nativa de Mac que sorprende y mucho a los que venimos de otros sistemas. Doy clases de fotografía y me encuentro algunas veces a alumnos que no tienen los programas canónicos de la fotografía. Y cuando veo que tienen un Mac muchas veces les digo que tienen una aplicación perfecta para revelar sus fotografías. Da igual que sea un jpeg o un RAW (casi siempre los revela). Con Fotos podemos hacer todo lo que necesitemos con nuestras imágenes. De hecho me parece que es un sustituto perfecto de aquel mítico Aperture que tantas alegrías dio a los usuarios de la manzana. Siempre recomiendo ocupar una tarde para descubrir todo lo que puede hacer... tiene hasta Curvas con un control preciso ¿Qué más se puede pedir? Lightroom no lo hace... Es uno de los pocos motivos por los que me pasaría a este sistema...."

IA Writer

Recomendada por Samuel Fernández, de Xataka Android y Xataka Móvil

"En mi caso, y por el tipo de trabajo que tengo, debería decirte que la mejor app de MacOS en mi día a día es IA Writer. Se trata de un editor de texto con sincronización en la nube y que es capaz de reconocer todo tipo de etiquetas, desde HTML a Markdown, y que resulta tremendamente fácil de usar. El buscador es potente y además cuenta con herramientas como el localizador de sintaxis, que marca en distinto color adverbios, adjetivos, verbos y demás, permitiéndote ver si estás pasándote o no de densidad para que puedas corregirlo. Pero además de eso, IA Writer es muy elegante y cuenta con un modo de escritura en el que ves los hilos, en bruto, y también una suerte de WYSIWYG con formatos aplicados. También cuenta un modo para escribir sin distracciones, un modo de enfoque que puede difuminar todo el texto salvo la parte que estás escribiendo ahora, y resulta bastante personalizable. El mejor editor de texto que he tocado hasta el momento. Ha merecido la pena cada euro que pagué por él en su momento."

IINA

Recomendada por Antonio Sabán, de Genbeta

"En cuanto a reproductores multimedia, IINA es la aplicación que utilizo en macOS para despedirme del estilo algo viejo de VLC, que por otra parte me sigue encantando. Esta tiene un aire moderno que me encanta, muy parecido al de QuickTime, pero soportando mucho más formatos, integración con la TouchBar, búsqueda de subtítulos online, modo oscuro y PiP. Además, reproduce vídeo de YouTube con sus propios controles."

Lightroom

Recomendada por Ricardo Aguilar, de Xataka Android y Xataka Móvil

"Lightroom es un imprescindible para mí, ya que le tengo fobia a los disparos en JPEG. Siempre disparo en RAW, por lo que necesito un software de revelado fiable y práctico. Con Lightroom puedo incluso crear preajustes para editar fotografías en un clico, así como editar en bloque. Es un clásico y no estoy descubriendo nada nuevo, pero para mí es una herramienta imprescindible."

Notas

Recomendada por *Miguel López, de Xataka y Applesfera*

"La gente sigue subestimando el poder de Notas, la aplicación nativa que Apple tiene en todos sus dispositivo. Su última versión ya nos permite tomar notas rápidas desde cualquier lugar, compartirlas y colaborar en tiempo real con ellas, clasificarlas con etiquetas además de en carpetas y subcarpetas, añadir elementos multimedia… Es tan rápida y versátil que ya no sabría cómo trabajar sin ella."

OneNote

"Mi aplicación de notas de preferencia es OneNote. Quizá porque mi ordenador principal es Windows y me he acostumbrado en ella, pero también es la que acaba siempre instalada en mi Mac y mi iPhone. De hecho, que tenga versiones para prácticamente todos los sistemas operativos es lo que la hace tan práctica, puesto que lo tengo todo sincronizado siempre en todos lados. OneNote tiene todas las herramientas que necesito para mis notas, o incluso muchas más de las que pueda querer o necesidad. Pero es versátil, y eso es un punto a favor. Uso sobre todo sus pequeñas notas adhesivas, que son las que rivalizan con la aplicación Notas, pero si necesitase un gestor de notas más potente también lo tengo."

Paste

Recomendada por Iván Linares, de Xataka Android y Xataka Móvil

"Un completo gestor de portapapeles que va llevando la cuenta de todas las veces que copio elementos, ya sean palabras como textos completos o direcciones web. Mantiene el registro y permite realizar búsquedas entre todo el historial. ¿Que copié una URL y no soy capaz de encontrarla? Paste la tiene, seguro. Aparte de la gestión del portapapeles, Paste permite crear categorías para así acelerar la copia/pega de elementos habituales. Lo utilizo para distintos taxons, por ejemplo, también para guardar usuarios y contraseñas que no requieren una seguridad extra."

PDF Expert

Recomendada por *Juan Carlos López, de Xataka*

"La herramienta que se ha abierto paso a codazos recientemente en mi arsenal de apps para macOS, y que recomiendo encarecidamente a cualquiera que se vea obligado a manipular ficheros PDF con frecuencia, es PDF Expert. Durante mi rutina laboral me veo obligado a firmar muchos acuerdos de confidencialidad, y también a cumplimentar muchos PDF, y esta es la mejor app que he probado para resolver estas necesidades. PDF Expert no es gratuita (aunque tiene una versión de prueba temporal), pero tiene un precio que puede resultar razonable si necesitas lidiar con este tipo de archivos con frecuencia: 4,58 euros al mes si contratamos la modalidad de pago anual. No es una ganga, pero no está mal. Y, como cabe esperar, con esta app podemos editar PDF, añadir notas, eliminar y añadir páginas, fusionar archivos, proteger el contenido, etc. Además, tiene una interfaz bastante intuitiva. Merece la pena darle una oportunidad. Prometido."

Pixelmator Pro

Recomendada por *Alesya Makarov, de Xataka*

"Otra vez, movida por renovarme en mis aplicaciones y aprovechar al máximo el chip M1 del Mac, me decidí a comprarme una licencia de Pixelmator Pro, que no tiene nada que envidiarle a Photoshop: es mucho más fácil de usar, más intuitivo, tarda menos en instalarse, y además es un pago único (sin tener que dejarte la pasta año a año en la licencia Adobe). Otro acierto con el que estoy muy contenta. Mi mudanza desde Windows se me hizo muy fácil con estas aplicaciones."

Popclip

Recomendada por Antonio Sabán, de Genbeta

"Popclip es una de mis aplicaciones favoritas. Su precio a día de hoy, 14,99 euros, probablemente haga que mucha gente no la considere, pero es una joya si te dedicas a lidiar con mucho texto. Lo que esta aplicación hace es darte opciones cuando haces una selección de texto. Además de ofrecerte copiar o cortar lo que tengas marcado, puedes añadir plugins de Google Translate, DeepL, y con un solo click, traducir todo lo que hayas seleccionado. Pero es mucho más que eso. También puedes enviar texto a Notas de Apple, a Evernote, hacer que todas las palabras seleccionadas se pongan en mayúsculas, en minúsculas, etc. Yo la uso muchísimo para contar caracteres y palabras, para que los titulares o los párrafos no sean demasiado largos. Espera a una oferta y hazte con ella si crees que puede ayudarte, no te arrepentirás."

Telegram

Recomendada por *Yúbal Fernández, de Xataka*

"En casa estoy siempre probando dispositivos y mirando funciones de uno y otro para hacer guías y tutoriales, y esa que está en todos ellos es Telegram, por lo que también la considero como imprescindible en macOS. Simplemente, es mi aplicación de mensajería favorita y la que utilizo con todo el mundo, desde amigos hasta familia. A nivel profesional, Telegram me permite enviarme a mi mismo archivos y capturas para tenerlos sincronizados en todos los equipos donde lo tengo instalado. Y además de eso, tienes todas las funciones que puedas querer para comunicarte con los demás, incluidos grupos, canales, todo. Es difícil describir en dos párrafos una app que me parece tan completa y casi perfecta.

VLC

Recomendada por *Miguel López, de Xataka y Applesfera*