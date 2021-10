Las 26 mejores aplicaciones para Windows según editores de Xataka

Te traemos una lista con las 26 mejores aplicaciones para Windows según los editores de Xataka. Hace unos meses te trajimos la lista de las mejores aplicaciones gratis para Windows en 2021, y hoy traemos otra parecida, pero desde la subjetividad de los gustos personales de los editores de la familia de Xataka y otros medios hermanos.

En la lista vamos a centrarnos en las aplicaciones, de forma que tienes 24 que son muy variadas, yendo desde la gestión y organización del trabajo hasta otras relacionadas con el ocio y el sonido. Como los editores tenemos perfiles diferentes, eso ayuda a que la lista sea variada. El punto en común de todas las aplicaciones es que tienen una versión instalable para Windows.

Pero como aquí cada uno de nosotros tiene sus gustos y preferencias, es posible que eches en falta alguna de las aplicaciones que tú consideras imprescindibles. Por eso, como hacemos siempre en Xataka Basics, te invitamos a que nos digas en los comentarios cuáles son para ti las mejores aplicaciones de Windows.

Affinity Photo

Recomendada por Jose García, de Xataka

"Affinity Photo es editor de fotos que poco o nada tiene que envidiarle a Photoshop. Tiene todas las herramientas para hacer un uso básico y relativamente avanzado (si te vuelcas en dominarlo) y, por si fuera poco, es de pago único. Muy buena alternativa para los que no quieren pasar por la suscripción de Adobe."

Asana

Recomendada por Laura Sacristán, de Xataka Móvil y Xataka Android

"Una app de Windows que recomiendo a la hora de organizar el trabajo y las tareas es Asana. Hasta hace poco usaba la versión web, pero la versión de escritorio nativa de Asana me permite tenerla siempre "a mano" en la barra de tareas y me resulta mucho más cómoda. Su sincronización con las apps móviles es perfecta, la única pega que le pongo es que no te permite iniciar sesión en la app de Windows, sino que es necesario identificarte con tu email en la versión web para ser redirigido a ella."

AutoHotKeys

Recomendada por Iván Ramírez, de Xataka Móvil y Xataka Android

"Para mí, una de las mejores aplicaciones que tengo en mi Windows es AutoHotKeys, con la cual puedes automatizar todo tipo de funciones, desde vaciar la papelera de reciclaje a autocorregir textos o buscar en Google el texto en el portapapeles. La aplicación no es demasiado amigable y es complicado cogerle el truco, pero los pocos scripts que he logrado crear -no sin algo de sudor y lágrimas- me han ahorrado infinidad de tecleos. El camino de AutoHotkeys es duro, pero merece la pena."

Canva

Recomendada por Bárbara Bécares, de Genbeta

"La app de Canva es ideal para gestionar redes sociales y hacerlas más vistosas. Tanto si es tu propia red social como si estás gestionando la de una empresa u organización. Tiene muchos diseños disponibles y lo que más me gusta es que divide estos diseños según tus necesidades: si es para una historia, o si es para el feed de Instagram o si necesitas crear una original foto de portada para Facebook. También te puede servir de inspiración para hacer luego diseños similares tú misma con otra app. Como parte negativa, le veo que ofrece tantísimos diseños que a veces abruma y cuesta mucho decidirse por uno. Mejor escoger un par de forma inicial y ajustarse a ellos en el resto de tareas con pequeñas variaciones, porque si no, vas a perder mucho tiempo en cada diseño."

Dolby Access

Recomendada por Frankie MB, de VidaExtra

Poco a poco, el sonido espacial se ha convertido en uno de los elementos esenciales en mi experiencia de juego. La manera en la que abordas juegos como Cyberpunk 2077 o Forza Horizon te cambia por completo con auriculares. Y si bien, Windows ofrece su alternativa gratuita y por defecto con Windows Sonic, tengo que reconocer que los aproximadamente 20 euros que invertí en la licencia de Dolby Access están más que amortizados. Sobre todo, teniendo en cuenta que la misma licencia funciona en PC, Xbox Series X y Xbox One. Siendo justos, la aplicación en sí es menos importante que la propia licencia, aunque esencial para que la experiencia sea realmente inmersiva: a través de su configuración podrás acomodar el sonido de manera intuitiva para que tanto en juego como a nivel de espectador en una serie o película tengas una experiencia audiovisual enriquecida y, en el proceso, obtener una calidad nítida en la comunicación con el micrófono adecuado. Por supuesto, también puedes aprovechar tu equipo homologado Dolby si también cuentas con él. Una vez entras en el mundillo del sonido espacial, no volverás a jugar igual."

Dopamine

Recomendada por Yúbal Fernández, de Xataka

"Soy una de esas extrañas personas que, además de pagar Spotify, también tiene su creciente colección de CDs musicales. Estos CDs los digitalizo, y luego los escucho con Dopamine. Se trata de mi aplicación favorita para gestionar música que tengas dentro del ordenador, y he probado muchas. Lo mejor de todo, es que se integra perfectamente en Windows, igual de bien en Windows 11 que en Windows 10. Tiene integración con el scrobbling de Last.fm, algo imprescindible para mi, y tiene un diseño muy cuidado y bonito, que puedes modificar con diferentes aspectos. Se integra perfectamente en las notificaciones de Windows, y tiene todo lo que un reproductor de este tipo puede necesitar, incluyendo reproducción de archivos Flac."

File Converter

Recomendada por Antonio Sabán, de Genbeta

"Una de las tareas que más me frustran es no automatizar lo suficiente tareas como la conversión de Archivos. En Windows, para paliarlo en cierto modo, utilizo una maravilla llamada File Converter, que me permite convertir todo tipo de archivos desde el menú contextual que aparece con click derecho. Además de elegir los formatos a los que quieres convertir, puedes elegir la calidad de archivo de salida. Una imprescindible".

Recomendada también por Gabriela González, de Genbeta

"Es una herramienta simple pero letal para convertir archivos. Funciona con fotos, vídeos, documentos, audio y más. Se integra en el menú de click derecho del explorador por lo que no tienes ni que ejecutar una app aparte en ningún momento, es solo una nueva y potente función adicional al menú contextual de Windows. Es open source, gratuito y soporta una gigantesca lista de formatos. Convierte los archivos en un instante prácticamente y siempre puedes personalizar exactamente qué tipos de archivos y formatos de salida va a tener a la mano en tu menú. Imprescindible desde que la empecé a usar."

Files v2

Recomendada por Gabriela González, de Genbeta

"Es un explorador de archivos alternativo especialmente diseñado para Windows 11 (aunque también lo puedes usar en Windows 10 obviamente) que tiene casi todo lo necesario para ser incluso mejor que el propio Explorador de Windows, incluyendo navegación por pestañas, etiquetas, soporte FTP, vista de columnas, temas personalizados, y hasta integración con OneDrive. Es rápido, bonito, se integra perfectamente con el nuevo diseño, y mientras lo he estado probando he experimentado cero cuelgues o problemas de carga en carpetas, incluso en la infame carpeta Descargas que tanto dolor de cabeza da en el Explorador de Windows. La búsqueda funciona genial, y si no fuese por la falta de más opciones al hacer click derecho, diría que es perfecto."

Firefox

Recomendada por Javier Pastor, de Xataka

"Utilizo Firefox como navegador por defecto desde hace años, y lo hago como un pequeño intento de escapar en parte del seguimiento de Google, cuyos servicios —por otro lado— utilizo a menudo. Aún así este navegador plantea una alternativa con una larga trayectoria que trata de defender la privacidad, y junto al uso de DuckDuckGo su funcionamiento y extensiones han acabado convirtiéndose en parte fundamental de mi trabajo y mi ocio. En los últimos tiempos han tomado algunas decisiones de diseño algo discutibles sobre todo en su aplicación móvil para Android, que también utilizo, pero en general estoy muy contento con su funcionamiento".

GIMP

Recomendado por Jose Antonio Carmona, de Xataka Windows y Xataka SmartHome

"¿Te gusta Photoshop pero no quieres pagar el precio de la suscripción de Adobe? GIMP puede ser la solución ideal. Una herramienta para el retoque fotográfico que no tiene nada que envidiar a la citada de Adobe y que además presume de ser gratuita y de código abierto, por lo que lo que esconde bajo el capó está a la vista de todos. Y aunque en este caso nos referimos a la versión para Windows, GIMP ofrece soluciones también para macOS y Linux. Con GIMP y de forma gratuita y sin tener que lidiar con suscripciones o compras en la aplicación podemos editar imágenes con herramientas que permiten gestionar capas, máscaras, canales... Incluso permite usar plugins para ampliar sus posibilidades. Quizás la interfaz te tire en un principio para atrás porque atractiva no resulta, todo sea dicho, pero si le das una oportunidad seguro que te conquista. Y oye, si no te gusta no pierdes dinero."

jDownloader

Recomendado por Jose Antonio Carmona, de Xataka Windows y Xataka SmartHome

"Por trabajo tengo que descargar grandes cantidades de datos y JDownloader es la herramienta que me permite ahorrar tiempo y esfuerzo. Para el que no la conozca, jDownloader es una herramienta multiplataforma con versiones para Windows y macOS que permite gestionar las descargas directas de casi cualquier servicio, incluidos OneDrive y Google Drive. La aplicación es gratuita y permite gestionar todos los servicios a los que estemos suscritos, caso de Mega, Uploaded, Rapidgator, 1fichier... además incluye un sistema que permite la lectura automática de bastantes captchas y la que puede ser la guinda del pastel: con jDownloader se pueden descargar vídeos de YouTube o sólo el audio del vídeo. El contenido descargado se almacena en la carpeta designada y con la aplicación móvil podemos comprobar en remoto el progreso de las descargas e incluso desbloquear algunos captchas."

Joplin

Recomendada por Marcos Merino, de Genbeta

"Para muchos, Evernote (un software versátil y disponible para múltiples plataformas) se ha convertido en el estándar para tomar notas en nuestro dispositivo. Pero hay quien prefiere ser dueño de sus propios datos, y no confiar en la 'nube' de empresas ajenas. Y ahí es donde entra Joplin. Gracias a Joplin podrás seguir tomando tus notas organizadas en libretas, y sincronizándolas entre diferentes dispositivos móviles y de escritorio (hasta seguir utilizando un 'clipper web' en el navegador)… pero las notas se guardarán en tu propia nube (Dropbox, OneDrive o NextCloud)."

KeePass 2

Recomendada por Javier Pastor, de Xataka

"Con la cantidad de robos de datos que se producen en internet hace tiempo que tengo claro que proteger mis contraseñas es vital. Aunque hay alternativas comerciales muy llamativas en gestores de contraseñas e incluso algunas integradas en los navegadores, yo quise probar KeePass 2, una aplicación Open Source que permite crear y gestionar esas contraseñas sin problemas. Es cierto que su interfaz no es especialmente elegante, pero es funcional y efectiva".

Ninite

Recomendada por Ana Boria, de Xataka TV

"Ninite es una aplicación a la que me encanta recurrir cada vez que instalo Windows en algún ordenador. En ella encontraremos un listado de las aplicaciones y programas más habituales agrupados por categorías: Navegadores, mensajería, multimedia, etc. Solo tendremos que marcar todos los que nos interesan y Ninite se encarga de instalarlos por nosotros, sin anuncios y sin tener que ir página a página buscando cada programa. Vamos, ¡comodísimo! Es verdad que no están todos los que me gustaría, pero ¡es un buen comienzo!. Algunos de mis imprescindibles son Chrome, VLC, Spotify, Steam o 7-Zip"

OBS

Recomendada por Fabio Rodríguez, de Xataka TV

"A día de hoy es complicado desconocer la existencia de esta app que gusta y disgusta a streamers a partes iguales. Y es que esa es la base del programa, darnos la capacidad de emitir en directo en las diferentes plataformas de stream (Twitch, Facebook Gaming,...) . Sin embargo, va mucho más allá. Puedes crear diferentes escenas con un montón de capas para dar tu toque único a tus directos. Hacer animaciones y efectos de forma sencilla con una amplia gama de plugins que más quisiera cualquier otro programa de emisión (Tiembla streamlabs), incluso grabar tu propia pantalla y convertir archivos multimedia. Una herramienta multiusos de código abierto que no sólo te será de utilidad a la hora de ponerte a hacer streamings, si no también para otras funciones y cosas que en un principio no pensarías que sería de utilidad. Si no la tienes, dale una oportunidad, seguro que te sorprenderá."

Photoscape X

Recomendada por Yúbal Fernández, de Xataka

"Soy una persona que no hace demasiadas florituras al editar imágenes, no necesito un editor avanzado, pero sí uno que tenga todas las opciones básicas. En este aspecto, Photoscape X es la aplicación que llevo ya años utilizando. Hay una versión Pro de pago, pero la gratuita también es más que suficiente. Puedo editar las fotos como quiera, recortarlas y añadirles etiquetas u otras imágenes. Puedo emborronar y pixelar partes, y hacer esas composiciones que necesito. Todas las imágenes que ves en Xataka Basics están editadas con esta aplicación."

Scrivener

Recomendada por Javier Jiménez, de Xataka

"Desde hace años trato de buscarle una alternativa (porque es una bestia parda que te mira desde el fondo del escritorio con aires de superioridad; de saber que, en fin, no estás usando ni la diez millonésima parte de su potencial), pero Scrivener sigue siendo mi programa de escritura fundamental. Sobre todo, para proyectos un poco más largos que los artículos del día a día. Es feo, vintage y (en cuanto a experiencia de usuario) deja un poco que desear: es como esos tenderos clásicos, serios, sobrios que no basan su política comercial en lo cool, pero a los que vuelves siempre que tienes problemas o que, sencillamente, quieres algo de verdad. Scrivener es, sin lugar a dudas, el mejor software de escritura que tenemos: hay opciones muy dignas, como Ulysses (que solo está en Mac) o Typora (que tiene una interfaz mucho mejor, pero menos posibilidades), pero todas son aún insuficientes. Yo, hoy por hoy, no concibo sentarme a escribir sin tener la app (maravillosa) de Literature&Latte"

ShareX

Recomendada por Bárbara Bécares, de Genbeta

"Para capturas de pantalla, recortes, ediciones rápidas (como pixelar algo o añadir un texto), esta se ha convertido en una gran aliada. Teniendo en cuenta que la aplicación de Fotos de Windows 10 es demasiado lenta, busqué una alternativa y Sharex ha pasado a ser mi favorita sobre todo porque es muy ágil para tareas que deberían ser rápidas. Hay un fallo cuando hablamos de capturas de pantalla y es que si la pantalla de tu PC tiene mala calidad, eso se reflejará en la fotografía final para quien vea esa imagen desde un ordenador de más calidad. En ese caso, necesitas de una aplicación extra para mejorar la calidad de la fotografía que has hecho."

Slack

Recomendada por Laura Sacristán, de Xataka Móvil y Xataka Android

"Como el uso que le doy al PC es fundamentalmente laboral, una de las aplicaciones que recomiendo para Windows es Slack. Personalmente, creo que es una de las mejores herramientas de comunicación que hay para trabajar en equipo y la app de Windows ofrece una sincronización perfecta con las apps de iOS y Android cuando estoy fuera. Además, me permite personalizar las notificaciones y compartir documentos e imágenes fácilmente."

Spotify

Recomendada por Yúbal Fernández, de Xataka

"Si tengo que pensar en una aplicación absolutamente imprescindible, y que tengo siempre abierta en Windows haga lo que haga, esa es Spotify. Simplemente yo no entiendo la vida sin música, y es mi servicio de streaming musical de referencia. He intentado darle una oportunidad a otros, pero la versatilidad y la cantidad de aplicaciones de otros ecosistemas que tiene Spotify hace que al final siempre decida quedarme. Tiene una tarifa para parejas algo más económica que la familiar, lo que para mi es genial, y tiene toda la música que pueda escuchar y más. Me gustan sus listas de reproducción personalizadas, sobre todo la que todos los viernes me muestra los nuevos lanzamientos que me pueden interesar, y permite enviar mis estadísticas a Last.FM, que es el servicio donde centralizo las estadísticas de toda la música que escucho, tanto la digitalizada por mi de mis discos originales como las de mis CDs, vinilos y Spotify."

SumatraPDF

Recomendada por Marcos Merino, de Genbeta

"Recomendar Sumatra PDF puede parecer extraño cuando existe un Adobe Reader gratuito, el 'lector de PDFs oficial'. De hecho, para muchos usuarios la principal razón —que no es pequeña— para recomendar SumatraPDF sería su bajísimo consumo de memoria en comparación con el programa de Adobe. Sin embargo, para mí su mayor ventaja es la de ejercer como visualizador multiformato de documentos, pues permite consultar amplias bibliotecas de libros electrónicos —llenas no sólo de PDFs, sino también de EPUB, Mobi, DjVu, XPS, FB, CHM y hasta cómics digitales CBR/CBZ— sin andar abriendo media docena de programas diferentes. ¡Y hasta permite previsualizar documentos TeX/LaTeX cuando los generamos desde otro programa!"

Telegram Desktop

Recomendada por Enrique Pérez, de Xataka

Telegram no es solo una aplicación de mensajería, es toda una navaja suiza. Tener la aplicación instalada nos servirá para leer desde el ordenador los mensajes que nos escriben desde el móvil, pero también para contestarlos. Pero no solo se utiliza Telegram para hablar. Sus enormes funciones nos permiten utilizarla como un centro de control, desde enviarnos enlaces para tenerlos a mano, utilizarlo como recordatorio, pasar archivos rápidamente del móvil al PC y viceversa y compartir con quien queramos archivos de hasta 2 GB. Con el paso de los años Telegram se ha convertido en mi almacenamiento en la nube favorito. Tenemos un espacio casi ilimitado y el acceso a lo que queremos ver es super rápido. Es además una aplicación sencilla y que consume poco, de nuevo muy en la línea con lo que ofrece."

Virtual Desktop

Recomendada por Samuel Oliver, de Xataka TV

"Uno de los factores que me hizo decantarme por las Oculus Quest fue por las posibilidades que ofrecía un programa en concreto: Virtual Desktop. Con este software puedo olvidarme de los cables y jugar de forma inalámbrica con los cascos VR a cualquier juego de realidad virtual que tenga en el PC. Y es que poder jugar a Half Life Alyx o a Beat Saber con la máxima calidad que pueden ofrecerte los juegos y sin estar preocupado por un cable a tu alrededor es toda una gozada. Y es que el software funciona, no bien, funciona increíble. Muy pocos ms de lag (totalmente imperceptible), fps estables y una calidad de imagen perfecta. Para mi la VR no sería lo mismo sin Virtual Desktop."

VLC

Recomendada por Javier Pastor, de Xataka

"Si hay una aplicación que instale nada más tener en mis manos un equipo con Windows recién instalado, esa es VLC. Este reproductor multimedia es la verdadera navaja suiza de los contenidos de vídeo, y puede prácticamente con cualquier formato de vídeo (o audio, aunque no sea un reproductor puro de esos contenidos) que le eches. Es sencillo y se olvida de florituras: hace lo que tiene que hacer, y lo hace a la perfección".

Wallpaper Engine

Recomendada por Jose García, de Xataka

"Wallpaper Engine sirve para poner fondos de pantalla animados en tu ordenador. No es gratuita (vale cinco euros en Steam), pero funciona realmente bien, tiene una enorme cantidad de fondos de pantalla y las opciones de personalización son cuantiosas."

Xbox

Recomendada por Frankie MB, de VidaExtra