Slack gratis contra Slack de pago: comparativa con todas las diferencias

Hoy te vamos a hablar sobre las diferencias entre la versión gratis de Slack y las de pago. Se trata de una de las aplicaciones de referencia de gestión de grupos, la cual te permite crear una comunidad con diferentes canales en los que puedes hablar, permitiéndote también conversar con personas concretas a través de mensajes privados como si fuera tu propio IRC.

Vamos a empezar hablándote primero de las diferentes posibilidades a la hora de utilizar Slack, y cuáles son los tres modos en los que lo puedes utilizar. Después pasaremos a mostrarte una tabla comparativa con las funciones de las diferentes versiones que tiene disponible la aplicación, mencionando también cuáles son las principales diferencias que puedes ver en ella.

¿Cuántos tipos de Slack hay?

Slack es una aplicación muy enfocada al ámbito profesional. Por eso, aunque cuenta con un modo gratuito con el que poder utilizar algunas de sus funciones, también tiene dos modalidades diferentes de pago. Con ellas, completa un trío de alternativas con las que busca atraer tanto a las empresas más pequeñas que no pueden gastar en este tipo de aplicaciones como a las más grande que necesitan una atención personalizada.

Por una parte tenemos el Slack Gratuito, que se define como una alternativa para equipos pequeños que quieren probar la aplicación durante un periodo ilimitado. Vamos, que es una puerta de entrada, como una demo en la que sólo disfrutas de algunas de sus opciones, pero que te ayuda a hacerte una idea de qué es capaz de ofrecer este servicio.

En segundo lugar tenemos Slack Estándar, que está pensado para equipos y empresas dispuestos a hacer de esta herramienta el centro de sus proyectos y comunicaciones. Esto quiere decir que algunos de los límites más importantes de la opción gratuita desaparecen, convirtiéndose en una aplicación completa y con muchas opciones interesantes para cualquier empresa grande o pequeña.

Y para las empresas que necesiten inicio de sesión único, exportación de datos y tiempo de actividad garantizado con una atención al cliente prioritaria, tenemos la tercera alternativa. Se llama Slack Plus, y aunque en las funciones principales no se diferencia demasiado de la Estándar, añade pequeños detalles que la dirigen a las grandes empresas que no pueden permitirse fallos ni errores en sus comunicaciones.

Slack gratis frente a las versiones premium

Slack Gratuito Slack Estándar Slack Plus Acceso a mensajes Sólo 10.000 de los mensajes más recientes de tu equipo Ilimitado Ilimitado Aplicaciones y servicios Diez integraciones personalizadas o de terceros Ilimitado Ilimitado Canales compartidos No Sí Sí Invitados monocanal No Sí Sí Invitados multicanal No Sí Sí Autenticación de dos factores obligatoria Sí Sí Sí OAuth con Google No Sí Sí Inicio de sesión único basado en SAML (SSO) No No Sí Políticas personalizadas de retención de mensajes y archivos No Sí Sí Exportación corporativa para todos los mensajes No No Sí Grupos de usuarios personalizados para contactar con un equipo o departamento No Sí Sí Gestión de usuarios No No Sí Sincronización de Active Directory en tiempo real con OneLogin, Okta y Ping No No Sí Llamadas de voz y de vídeo Solo llamadas personales Hasta 15 participantes Hasta 15 participantes Pantallas interactivas compartidas No Sí Sí Búsqueda de personas, canales y archivos relevantes No Sí Sí Recomendaciones del canal No Sí Sí Mensajes destacados No Sí Sí Almacenamiento de archivos 5 GB en total 15 GB por cada miembro del equipo 20 GB por cada miembro del equipo Ayuda Asistencia Estándar Asistencia prioritaria Asistencia prioritaria, que incluye asistencia técnica en español durante el horario laboral y asistencia técnica en inglés. Disponibilidad No No Disponibilidad del 99,99 % garantizada en nuestro ANS Precio Gratis 6,25 € por usuario activo al mes si facturas anualmente

7,50 € por usuario activo al mes si facturas mensualmente 11,75 € por usuario activo al mes si facturas anualmente

14,10 € por usuario activo al mes si facturas mensualmente

Slack Gratis es una versión simplificada del servicio, con algunos límites que lo separan bastante de sus dos alternativas de pago, y muchas funciones que directamente no están disponibles a no ser que pagues por ella. Aun así, no deja de ser una versión bastante que puede servir a pequeñas y medianas empresas que no tengan necesidades especiales y puedan sacrificar la atención al cliente y opciones de administración que tienen las versiones premium.

La primera gran diferencia está en los mensajes que guarda. En la versión gratis sólo podrás ver los 10.000 mensajes más recientes que se hayan escrito en todos los canales, por lo que los más antiguos irán borrándose poco a poco según vayas escribiendo otros nuevos. Esto puede ser un poco molesto en grupos de trabajo especialmente grandes, aunque se puede compensar si tomas nota de las cosas más importantes que te digan para evitar que se pierdan.

También hay límites a la hora de añadir aplicaciones y servicios. En la versión gratis puedes añadir un máximo de diez aplicaciones y servicios de terceros a tu servidor de Slack, mientras que en las versiones de pago no hay ningún límite. Aun así, no deja de ser un buen punto de partida en el que seleccionar sólo las aplicaciones de terceros que más útiles te parezcan, y si luego necesitas más pues ya vas directo a alguna de las dos alternativas premium.

La versión gratuita también se queda fuera del sistema de canales compartidos y cuentas de invitados para trabajar con organizaciones e individuos que no pertenecen a tu equipo, así como prácticamente el resto de opciones avanzadas. Tampoco podrás utilizar las videoconferencias grupales, aunque puedes saborear su aspecto de forma individual con llamadas entre tú y otro usuario.

Las diferencias son bastante menores entre las dos alternativas de pago. Slack Plus tiene algunas opciones de administración más que la versión Estándar, pero realmente donde más diferencia hay es en el soporte por parte del propio servicio, con una ayuda mucho más prioritaria y una disponibilidad casi total por parte de Slack. También hay un poco más de almacenamiento de archivo, 20 GB frente a los 15 y 5 de las versiones estándar y gratis.

Pero claro, el gran escalón que tienen que subir las empresas que quieran empezar a utilizar este servicio con las ventajas de los modos de pago es su elevado precio. La versión estándar tiene un precio de 7,50 euros por cada usuario activo que quieras que lo utilice, 6,25 si pagas anualmente, mientras que la más avanzada cuesta prácticamente el doble.

Esto hace que si eres una empresa con varias decenas de empleados la factura por utilizar este servicio pueda ser considerable. En cualquier caso, siempre quedará el modo gratuito si estás dispuesto a lidiar con sus limitaciones, porque al final estas tampoco evitan que se pueda utilizar con bastante normalidad.