Las mejores aplicaciones y herramientas gratis para limpiar Windows 10 sin formatear

Te traemos una pequeña recopilación con las mejores aplicaciones y herramientas para limpiar Windows 10 sin formatear. Nosotros, ya te hemos explicado cómo limpiar Windows 10 a mano, un proceso para el que sobre todo utilizamos herramientas nativas del propio sistema operativo. Hoy iremos un paso más allá ofreciéndote algunas aplicaciones especialmente creadas para ello.

A veces, los desarrolladores de terceros son capaces de ofrecernos herramientas que agilizan procesos concretos o todo el proceso de limpieza del sistema operativo, y hoy vamos a intentar ofrecerte las más destacadas. Todas estas aplicaciones funcionan en Windows 10, algunas de ellas son totalmente gratuitas, y otras son versiones gratis de otras de pago que son más avanzadas.

Al final, limpiar Windows es una tarea más delicada de lo que piensas, sobre todo si quieres delegar en aplicaciones para que lo hagan por ti. Si no tienes cuidado, algunas soluciones pueden ser peores que los problemas. Y si conoces alguna herramienta fiable que quieras recomendar, te animamos a que nos dejes tus recomendaciones en la sección de comentarios, para que todos los lectores puedan beneficiarse de tus conocimientos.

Advanced SystemCare 14 Free

Una aplicación de limpieza que busca intentar ayudarte a minimizar al máximo lo que tú tienes que hacer para dejar como nuevo el sistema operativo. Esto lo hace con un sistema de IA que automatiza muchísimo el proceso dependiendo del resultado que quieras conseguir. Tiene una versión gratuita con funciones básicas, y luego sus planes de pago.

La gran pega de este programa es que su versión gratuita te permite mejorar la velocidad de tu ordenador o tu conexión a Internet, pero no tiene la función de limpieza a fondo del ordenador, y que tampoco tiene su sistema para mejorar la privacidad del ordenador. En cualquier caso, una opción interesante si quieres que el programa lo haga casi todo por ti.

BleachBit

BleachBit es una alternativa de código abierto a CCleaner. Está disponible para Windows y GNU/Linux, es portátil por no necesitar instalación, y te ayudará a limpiar espacio en el disco duro o a mantener tu privacidad.

Eso es porque puede hacer varias cosas. La que nos importa hoy es que te permite detectar y eliminar los archivos residuales de los programas más populares, de forma que no se queden ocupando espacio después de desinstalarlos. Pero también permite borrar tus archivos privados para que no quede rastro en el disco duro, y lo mismo con las aplicaciones.

CCleaner

Podemos decir que CCleaner es una aplicación muy controvertida, sobre todo porque si no estás atento con los instaladores con los que viene, muy a menudo puedes acabar con más cosas innecesarias instaladas en tu ordenador en vez de lo contrario. Sin embargo, sigue siendo una herramienta muy funcional, y aunque esté lejos de ser la mejor de la lista, cuenta con el beneficio de ser "la de siempre", y que muchos usuarios ya la conozcan de sobra.

La aplicación te permite limpiar el ordenador y acelerar su funcionamiento eliminando archivos innecesarios, restos de aplicaciones desinstaladas y más. La parte negativa es que su versión gratuita está muy limitada, con herramientas para mejorar tu privacidad y acelerar el ordenador. Pero las herramientas avanzadas las dejan para la versión de pago, como actualización avanzada de drivers o monitorización del ordenador en tiempo real.

Czkawka

Es una herramienta que quizá no sea demasiado conocida, pero es una alternativa de código abierto y totalmente gratuita. Vamos, que nada de una versión gratuita que te ofrece lo mínimo y luego te encamina a pagar. Aquí lo que ves es lo que ofreces, y aunque no tan potente o con tantos algoritmos como algunas grandes versiones de pago, sí que ofrece muy buenas herramientas para una limpieza a fondo. Es multisistema, con versiones para Windows, GNU/Linux y macOS.

Czkawka te permite encontrar archivos duplicados o de un tamaño tan grande que quizá quieras borrarlos. También archivos rotos o carpetas vacías. Todo esto te lo va a mostrar en un análisis de disco duro en el que verás todos los archivos sobrantes y lo que ocupan, y solo tendrás que decidir si enviarlos a la papelera, mantenerlos o moverlos a un disco duro externo. Además, tiene filtros para excluir algunos tipos de archivo como vídeos o fotos de las búsquedas.

Find.Same.Images.OK

Se trata de una de las mejores aplicaciones que existen para encontrar y borrar fotos duplicadas. Se trata de una pequeña aplicación gratuita que se limita a detectar fotos duplicadas y mostrártelas en su doble ventana, mostrándote las características de cada una por si tuvieran algunas características diferentes.

La aplicación hará una búsqueda completa en tu ordenador, y te mostrará una lista con los resultados de imágenes duplicadas. En esta lista hay dos columnas, y podrás pulsar sobre cada imagen para previsualizarla. Te dará dos opciones, la de borrar directamente la foto o ir a su carpeta para moverla o hacer alguna gestión.

Glary Utilities

Se trata de un programa gratuito y bastante profesional, una navaja suiza que ofrece varias herramientas para limpiar tu ordenador sin tener que formatearlo ni complicarte demasiado. Con él, vas a poder mejorar la velocidad del ordenador solucionando errores puntuales, crashes, y esos problemas que puede hacer que el equipo se quede bloqueado.

Busca la facilidad de uso por encima de todo, con muchas funciones de un solo click o automatizadas. En total, tiene hasta 20 herramientas diferentes para limpiar y optimizar el equipo, y si te gusta pero quieres más, también cuenta con una versión de pago. Sin embargo, la gratuita es más que suficiente para reparar el registro del equipo, eliminar rastros de aplicaciones desinstaladas y demás.

OneSafe PC Cleaner

Se trata de una aplicación gratuita que analiza tu ordenador en busca de problemas, y que luego los repara para que vaya mejor. También te permite limpiar archivos sobrantes o innecesarios, así como eliminar datos confidenciales que no vas a necesitar. También encuentra datos obsoletos que estén ralentizando tu ordenador.

El funcionamiento de la herramienta es bastante sencillo. Primero hará un análisis de tu ordenador, y tras obtener los resultados podrás hacer una limpieza para eliminar lo que no necesites y mejorar su rendimiento. Tiene una versión de pago con algunas funciones avanzadas como eliminar archivos duplicados o eliminar archivos de forma irreversible, pero con las opciones básicas también es una herramienta capaz.

Privazer

Se trata de una aplicación de limpieza de disco duro centrada en la privacidad, lo que quiere decir que elimina archivos para que no puedan recuperarse, algo para lo que utiliza diferentes técnicas de sobreescritura. Para que te hagas a la idea, esto quiere decir que tras borrar el archivo, escribe y borra varias veces sobre las zonas del disco duro donde estaban sus archivos para no poder recuperarlos.

Para que estos métodos de limpieza no influyan en la vida útil de tus discos duros, la aplicación detecta si usas SSD o disco duro mecánico y adapta a ellos sus algoritmos de borrado. También borra archivos obrantes de desinstalaciones, accesos directos innecesarios, historiales o cachés. Su forma de funcionar es fácil, al abrirlo te irá haciendo quince preguntas sobre las cosas que quieras que haga y cómo, y luego simplemente ejecutará las tareas.

Razer Cortex

Este programa entra en la lista por los pelos, porque no es tanto para limpiar tu ordenador como para optimizarlo. Vamos, que si tienes un ordenador viejo no va a hacer una limpieza para que vaya siempre más rápido, sino que hará optimizaciones puntuales para que vaya más rápido cuando utilices videojuegos.

Evidentemente, no es un programa que haga milagros y que te vaya a permitir jugar a los mejores juegos con un ordenador que no cumple con las especificaciones necesarias. Sin embargo, sí que puede darte un pequeño empujón extra para cuando estás ahí ahí y necesitas un poco más para que todo vaya fluido, con la facilitar de optimizar esta configuración para que no tengas que preocuparte demasiado.

System Ninja

Una aplicación diseñada para encontrar archivos basura o sobrantes que ralenticen tu ordenador y poder borrarlos para acelerarlo. Tiene una versión gratuita y una de pago, aunque es de agradecer que las funciones más importantes y esenciales estén en la gratuita, y para la de pago simplemente se guarden otras tecnologías más avanzadas.

Destaca sobre todo por tener un motor de búsqueda para encontrar archivos que no necesites en todo el disco duro, y una serie de opciones como la de gestionar los programas que se inician con Windows o los procesos. Estas cosas ya las puedes hacer con Windows, pero si instalas esta aplicación quizá te pueda interesar.

Total PC Cleaner

Se trata de un limpiador gratuito que descargas directamente desde la tienda de aplicaciones de Microsoft, y que tiene varias herramientas para poder dejar Windows limpio y con más espacio. La aplicación analiza todo tu ordenador, y te permite mejorar el rendimiento mientras eliminas archivos sobrantes y basura y otras cosas.

Para empezar, puede eliminar archivos en la caché, tanto del sistema como de aplicaciones, navegadores o correos electrónicos, e incluso archivos de Office. También te permite eliminar el contenido de la carpeta de descargas, localizar archivos duplicados o que son especialmente grandes para borrarlos, o sistemas de publicidad que se hayan quedado instalados.

Windows10Debloater

Se trata de un sencillo script, un código que ejecutarás para simplemente desinstalar todas las aplicaciones preinstaladas de Windows que no sean necesarias. Así, no tendrás que irlas buscando y desinstalando una por una, podrás hacerlo todo de una vez.

Además de esto, también va a detener algunas funciones nativas de Windows como el uso de Cortana en el índice de búsquedas, desactivar algunas tareas que los desarrolladores consideran innecesarias, y detener las funciones de telemetría que puedan recopilar más datos sobre ti de la cuenta. Eso sí, tiene la dificultad de necesitar utilizarse en PowerShell, y que puede hacer que algunas funciones de Windows no sigan funcionando correctamente.

WinOptimicer

Se trata de una de las soluciones de la desarrolladora alemana Ashampoo, con una versión gratuita y otra de pago algo más avanzada. Sin embargo, en la gratuita tienes ya una completa suite de soluciones de todo tipo, entre las que se encuentran las que te ayudan a analizar el ordenador o mejorar su rendimiento, además de personalizarlo, o hacer limpiezas de mantenimiento.

La mala noticia que puedes encontrarte con esta aplicación es que hay algunas herramientas importantes que no están incluidas en la versión gratuita como si lo están en otras aplicaciones de esta lista, aunque a cambio tienes una suite moderna y con una gran cantidad de opciones.

Win Utilities

Una aplicación todo en uno para limpiar tu ordenador y optimizarlo. La pena es que su versión gratuita tiene un modo de mantenimiento algo básico, mientras que todas las grandes funciones se las lleva la versión de pago. Sin embargo, puede ser interesante que la pruebes para ver lo que ofrecen sus más de 20 herramientas para optimizar el ordenador, y luego ya si te convence pagas o buscas otra alternativa.

Wise Disk Cleaner

Se trata de otra alternativa con la que vas a poder limpiar y optimizar tu ordenador de una manera rápida e intuitiva. Tiene una interfaz sencilla, en la que vas a poder ir eligiendo los elementos y tipos de archivo que quieres elegir, y puedes realizar una limpieza inmediata o simplemente programarla para la fecha o la hora que quieras.

La aplicación te va a permitir eliminar todos los archivos sobrantes o innecesarios, como restos de aplicaciones eliminadas, versiones anteriores de Windows, y demás. También elimina archivos de forma que no puedan recuperarse, y borra tu rastro de navegadores para proteger tu privacidad. Todo ello, como todos los elementos de la lista, de forma gratuita.