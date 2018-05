Turno de Google: un coche autónomo de Waymo se vio involucrado en un aparatoso choque en Arizona

Los accidentes relacionados con coches autónomos siguen apareciendo, si no pregúntenle a Uber y Tesla. Ahora fue el turno de Waymo, filial de Alphabet (Google), cuyo monovolumen Chrysler Pacifica estuvo involucrado en un choque en Chandler, Arizona, donde hace unos meses iniciaron con sus pruebas sin conductor de seguridad.

Por fortuna, en esta ocasión no hubo muertos, y sólo se limitó a lesiones menores y daños materiales. Como es habitual en este tipo de accidentes, hasta el momento se desconocen las causas, pero se sabe que el coche de Waymo se encontraba en modo autónomo al momento del impacto.

De acuerdo a las declaraciones, los primeros resultados de la investigación por parte del Departamento de Policía de Chandler muestran que el coche de Waymo no tuvo la culpa, sin embargo, se cree que pudo haber anticipado el impacto y así evitar el accidente.

Según la información, el accidente se presentó cerca de medio día de este viernes 4 de mayo en la intersección de Chandler Village Drive y Chandler Boulevard, cuando un sedan Honda tuvo que virar para evitar chocar en un cruce contra otro vehículo. Esto habría ocasionado que el Honda saliera de su carril hasta invadir el carril en sentido contrario y así terminara impactando el coche de Waymo, el cual circulaba a baja velocidad en modo autónomo.

Durante el choque, en el coche de Waymo sólo iba una persona, que era el conductor de seguridad, quien sufrió lesiones menores, mientras que en el Honda se desconoce el daño del o los pasajeros.

La policía ha abierto una investigación para determinar quién tuvo la culpa en el accidente y saber qué fue lo que ocurrió. Al estar involucrado un coche autónomo, en este caso de Waymo, se cree que otros organismos federales también emprenderán sus propias investigaciones, tal y como está ocurriendo con el caso de Uber y Tesla, donde en ambos casos hubo una muerte.

Hay que recordar que este no es el primer accidente de un coche autónomo de Google, el cual ha estado involucrado en al menos cinco y en sólo una ocasión se ha determinado su culpabilidad.

Estaremos atentos a cualquier novedad para actualizar la información.

Right now: Pretty gnarly crash with an @Waymo van in Chandler, AZ. No visible injuries. pic.twitter.com/xBLYfDsQP7