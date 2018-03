Este es el vídeo del momento en el que el coche autónomo de Uber atropelló y mató a una mujer

La policía de Tempe, Arizona, está mostrando el vídeo del accidente que resultó en la muerte de una personas tras ser golpeada por un coche autónomo de Uber. El vídeo ha permitido a la policía, y a los investigadores, determinar nuevos detalles acerca del accidente y así poder sacar las primeras conclusiones.

El accidente fatal tuvo lugar el 18 de marzo (confirmado el 18 de marzo) y desde un inicio, al tener tan poca información, hubo confusión que apuntaba a una ciclista y que posteriormente se desechó al decir que la mujer se habría lanzado delante de coche. Hoy finalmente sabemos que estas dos teorías son erróneas y todo apunta a un error conjunto entre los sistemas del coche y el conductor de seguridad, aunque la policía asegura que se trataba de "una situación complicada".

ATENCIÓN: el vídeo podría ser susceptible para algunas personas

Tempe Police Vehicular Crimes Unit is actively investigating

the details of this incident that occurred on March 18th. We will provide updated information regarding the investigation once it is available. pic.twitter.com/2dVP72TziQ