La función de invocar el coche de forma autónoma de Tesla ('Smart Summon') ya está en la mira de los reguladores estadounidenses

La semana pasada, tras el lanzamiento de Tesla Software Version 10.0 (V10), que incluye la nueva función 'Smart Summon', que consiste en poder invocar a nuestro coche Tesla de forma autónoma usando nuestro smartphone, se presentaron los primeros incidentes que pudimos ver en algunos vídeos.

Después de algunas críticas en redes sociales, la Administración Nacional de Seguridad de Tráfico en Carreteras de Estados Unidos (NHTSA) informó que están al tanto de los incidentes y choques, por lo que empezarán a recopilar más información para una posible investigación formal en contra de Tesla.

La NHTSA buscará que 'Smart Summon' no sea un riesgo de seguridad

A pesar de que la misma Tesla advirtió que 'Smart Summon' estaba en fase beta, y que el usuario se debe hacer responsable por hacer uso de esta función, los comentarios de los usuarios iban en el sentido de que no se puede lanzar una prueba beta de algo que afecta la seguridad de las personas.

Con respecto a 'Smart Summon', Tesla busca dejar claro sus posibles riesgos y así lo especifica en su web:

"Smart Summon está diseñado para permitir que tu coche se dirija hacia ti (usando el GPS de tu teléfono como destino) o hacia un lugar de tu elección, maniobrando y deteniéndose para buscar objetos según sea necesario. Al igual que Summon, Smart Summon sólo está diseñado para su uso en aparcamientos privados y cocheras. Usted sigue siendo responsable del vehículo, debe vigilar el coche y sus alrededores en todo momento dentro de su línea de visión, ya que es posible que no detecte todos los obstáculos. Tenga especial cuidado con las personas, las bicicletas y los autos."

En declaraciones a Reuters, la NHTSA mencionó:

"Estamos al tanto de los reportes relacionados con la función de invocar de forma autónoma de Tesla. Estamos en contacto permanente con la empresa y seguimos recopilando información. La seguridad es la prioridad de la NHTSA y la agencia no dudará en actuar si encuentra evidencia de un defecto relacionado con la seguridad."

Tesla hasta el momento no ha emitido declaraciones en relación a los comentarios de la NHTSA, pero hace unos días Elon Musk salió en Twitter a mencionar que 'Smart Summon' ya había sido usada más de medio millones ocasiones durante los primeros días.

Over 550,000 Tesla Smart Summon uses in first few days! — Elon Musk (@elonmusk) October 2, 2019

Hay que recodar que 'Smart Summon' no está disponible para todos los usuarios, además de que el coche deberá estar equipado con Full Self-Driving (FSD). Por otro lado, la misma NHTSA admite que las actuales regulación a automóviles fueron diseñadas hace más de una década, cuando no existía esta tecnología, por lo que parece que es buen momento para actualizar.

En los próximas días se espera que la NHTSA informe si abre una investigación en contra de Tesla y su 'Smart Summon' o bien, anuncien cambios en la regulación para este tipo de coches y tecnología.