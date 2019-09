La nueva función de invocar el coche de forma autónoma de Tesla está causando daños y caos en aparcamientos de Estados Unidos

A finales de la semana pasada, Tesla publicó la más reciente actualización para sus coches conocida como Software Version 10.0, la cual incluye características como Netflix, YouTube, nuevos juegos como 'Cuphead', así como mejoras en la seguridad. Pero también se añadía la nueva función 'Smart Summon', que permite invocar a nuestro Tesla a la distancia para que nos recoja de forma autónoma. Sí, como KITT, el coche fantástico.

Pues a sólo cuatro días del lanzamiento de esta actualización, están empezando a surgir vídeos de gente probando 'Smart Summon' con resultados que no son los esperados. Pero ojo, aquí hay que recalcar que Tesla lo dejó claro en las notas de su actualización a V10, donde menciona que 'Smart Summon' es una función en beta donde el usuario será responsable de lo que suceda.

Be forewarned @Tesla @elonmusk Enhanced summon isn’t safe or production ready. Tried in my empty drive way. Car went forward and ran into the side of garage. Love the car but saddened. #Tesla #TeslaModel3 pic.twitter.com/tRZ88DmXAW — AB (@abgoswami) September 28, 2019

Usuarios probando funciones beta en público = problemas

El nuevo 'Smart Summon' es una ampliación de las funciones de 'Summon', algo que ya se encontraba de los coches Tesla equipados con Full Self-Driving (FSD), que permitía mover el automóvil hacia atrás o adelante de forma remota desde la app de Tesla para smartphone.

'Smart Summon' ahora permite mover el coche, igual desde el smartphone, pero con mayor complejidad, ya que hace que el coche se dirija hacia nosotros, a una distancia máxima de 60 metros, basándose en el GPS del smartphone. Esta característica es ideal, por ejemplo, para que el coche deje su sitio de aparcamiento y nos recoja en la entrada del supermercado.

Así explica Tesla la función 'Smart Summon':

"Smart Summon está diseñado para permitir que tu coche se dirija hacia ti (usando el GPS de tu teléfono como destino) o hacia un lugar de tu elección, maniobrando y deteniéndose para buscar objetos según sea necesario. Al igual que Summon, Smart Summon sólo está diseñado para su uso en aparcamientos privados y cocheras. Usted sigue siendo responsable del vehículo, debe vigilar el coche y sus alrededores en todo momento dentro de su línea de visión, ya que es posible que no detecte todos los obstáculos. Tenga especial cuidado con las personas, las bicicletas y los autos".

Pero tal y como ocurrió en su momento con el Autopilot, ahora algunos usuarios de Tesla están poniendo a prueba el 'Smart Summon' en situación reales, en aparcamientos con tránsito de coches y peatones, lo que ha llevado a algunos fallos, choques y sustos.

En los siguientes dos vídeos, uno desde la visión del usuario a la distancia y otro desde adentro del coche, podemos ver como el Tesla recibe un golpe después de que un coche aparcado da marcha atrás. En los comentarios del tweet hay quienes dicen que la culpa es del segundo coche, pero también es cierto que los sensores y cámaras del Tesla debieron haber detectado el movimiento para detenerse.

Other party thinks that I was actually driving because I ran to my car before he got out. Please give me some advise. @LikeTeslaKim @TesLatino @Model3Owners @teslaownersSV @teslamodel3fan pic.twitter.com/ScE12wHqA9 — David F Guajardo (@DavidFe83802184) September 28, 2019

En otro vídeo se ve algo que bien pudo terminar en un choque, aunque aquí hay que destacar que el Tesla tenía la preferencia de paso.

Por supuesto ya empezaron a surgir los vídeos de gente que prueba diversas situaciones para ver cómo reacciona el vehículo. Aquí se puede destacar la desconexión entre la app y el coche, algo que hace que se detenga y no se pueda mover. Y es que hay que recordar que esta función depende también de las condiciones de la red móvil.

Lo que es un hecho, y donde hay que poner especial hincapié, es que 'Smart Summon' está en beta y, tal y como comenta Tesla, debe usarse con responsabilidad en entornos controlados.